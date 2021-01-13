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Двое вооружённых злоумышленников в масках ограбили универсам в Петербурге: видео

Двое вооружённых злоумышленников в масках ограбили универсам в Петербурге: видео (1 фото)

Автор:
13 января 2021 22:34
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   касса   маски   налётчики   ограбление   оружие   петербург   результат   
586
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В Петербурге двое грабителей надев маски, чтобы не отличаться от законопослушных посетителей магазина, угрожая оружием, похитили деньги из кассы универсама "Просто". Момент ограбления попал на камеры наблюдения.

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Метки: Россия   касса   маски   налётчики   ограбление   оружие   петербург   результат   
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3  комментария
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−78
Племянник Путина Час назад
феноменально тупые ублюдки. идти под такую тяжесть, даже не имея наводки....
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9k
кира 24 минуты назад
Вот и масочки пригодились.
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430
boozed 47 минут назад
Когда срока огромные брели в этапы длинные...
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