Двое вооружённых злоумышленников в масках ограбили универсам в Петербурге: видео

В Петербурге двое грабителей надев маски, чтобы не отличаться от законопослушных посетителей магазина, угрожая оружием, похитили деньги из кассы универсама "Просто". Момент ограбления попал на камеры наблюдения.
Результат преступного деяния, скорее всего, разочаровал налётчиков - в кассе было только три тысячи рублей купюрами, тырить по карманам мелочь "благородные грабители" побрезговали и скрылись с места преступления.
Известно, что инцидент произошёл на улице Рашетова.
В распоряжении РЕН ТВ появились кадры с камеры наблюдения супермаркета, которыми они любезно поделились с пользователями сети.
Месяц назад публиковалось видео с камеры наблюдения Екатеринбургского супермаркета, на котором снят момент нападения вооружённого ножом мужчины на кассиршу и реакция на происходящее посетителей и работников магазина.
Источник:
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