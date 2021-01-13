Реки фальшивой водки текут через всю Россию

Что тянет людей на скользкий путь? Из уголовного дела Лаптева следует примерно такая картина.



Как-то дождливым осенним вечером 2014 года супруги Лаптевы, посмотрев передачу «Орел и решка», решили тоже махнуть за море, откушать устриц в гранд-отелях. Но в городе Павлово маленькие зарплаты по причине теневой экономики, захлестнувшей страну. Честного павловчанина с его сберкартой в заморский отель не пустят. И тут супруг Анатолий Лаптев молвит своей супруге (читаем дело): «Возник у меня, Танюша, корыстный преступный умысел, направленный на незаконное личное материальное обогащение путем незаконного производства, приобретения в целях сбыта в особо крупном размере алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также последующего хранения в особо крупном размере данной продукции с целью сбыта. Не хочешь ли ты, Танюша (он приобнял супругу за вздрогнувшее плечо), вступить со мною в преступный сговор и разработать совместный план реализации преступного умысла, направленного на незаконное производство, приобретение и хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками… в особо крупном размере, осознавая при этом, что мы не имеем права на производство, хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции?»



«Да!» - сказала она, закатив глаза, напустив на лицо джокондовскую улыбку, как тогда под плакучей ивой в летнем парке 14 лет назад, когда Анатолий позвал ее робко замуж.



Семейная ОПГ работала больше года с размахом и на виду у всех. Отгружала фуры с фальшивыми коньяками, водками в разные регионы, включая Москву. Только фальшивого французского коньяка известной марки они изготовили на 53 933 763 рубля! А также на немыслимые суммы всяких прочих там коньяков, водок, виски. Вдвоем, конечно, они бы не потянули такой завод. Кто-то им завез оборудование, кто-то руководил развозкой, кто-то им поставлял бутылки, наклейки и фальшивые акцизные марки.



Из приговора, находящегося в открытом доступе, следует, что ОПГ командовали еще ряд лиц: главные - под именами Док и Боря, которые следствием… не установлены (!). Это, конечно, чушь. Ибо в том же приговоре написано, что телефонные разговоры Лаптевых с Доком, Борей и прочими фигурантами долго прослушивались. Например:



«...(из) телефонных разговоров (Лаптевой) 3 и 4 августа 2015 г., из которого следует, что (Лаптева) занимается приобретением стеклотары... стенограммой телефонных разговоров (Лаптевой), из которого следует, что (Лаптева) приобретает стеклотару под водку, а также из разговора следует, что (Лаптевы) привозили жидкость, из которой они производили алкогольную продукцию».



Далее приводится множество расшифровок телефонных переговоров Лаптевых с августа по ноябрь 2015 года с «неустановленными» лицами: Доком, Борей, Юрием, Владимиром, Л. А. Е., А. А. А, Ниной. «Неустановленные» распределяют заказы на отгрузку «водки, коньяка, виски» в Москву, Иваново, Муром, Семенов и прочие города. Ведут разговоры о деньгах, о завозе стеклотары, коробок, пробок, наклеек. Договариваются о личных встречах и т. п. Из тех же переговоров можно понять, что супруги Лаптевы далеко не главные в этой шайке. Лаптев жалуется Доку, что в Москве с водкой «Х...» вышел косяк. Московские барыги забраковали партию. Надо улучшить качество для москвичей, и проблем не будет. «Неустановленный» Боря велит Лаптеву сделать то-то и то-то, привезти рулон наклеек (по-видимому, этикеток) на такие-то виды «водок».



Полностью с приговором вы можете ознакомиться на сайте Павловского городского суда от 21 августа 2019 года, № 1-9/2019.



Почему Дока, Борю и прочих, как бы неустановленных, признали неустановленными, позволили им избежать суда, остается, как говорят убэповцы, только гадать. И даже судья не задался простым вопросом к прокуратуре, следствию: как же вы умудрились не установить тех жуликов, телефоны которых слушали более трех месяцев?! А не стоит ли за этим еще более тяжкое преступление - сговор с неустановленными?



Мистическая история, прямо как те миллиарды полковника УБЭПа Дмитрия Захарченко.