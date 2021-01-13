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Реки фальшивой водки текут через всю Россию

Реки фальшивой водки текут через всю Россию (4 фото)

Автор:
13 января 2021 18:27
Метки: контрафакт   коррупция   общество   паленная водка   факты   
709
4
1 декабря прошлого года сотрудники ФСБ, Росгвардии, полиции в Переславле-Залесском и в Арзамасе накрыли и обнулили два подпольных завода по производству фальшивой водки. Спустя 20 дней прибыл я в Арзамас. Спросил первого попавшегося таксиста, можно ли где купить фальшивую водку.
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Метки: контрафакт   коррупция   общество   паленная водка   факты   
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Можно было бы призвать людей не пить,но минусов будет уйма. Ну не любит наш народ не пить. А посему напишу-пейте на здоровье. Только потом не стоните и не нойте типа "дохтур,я буду жить?",благо большинство берущих палёнку понимает что берёт.
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11k
Yasen_Perec Опиум для народа 2 часа назад
По вашему не пьющие и не курящие живут дольше? Ха - 3 раза. И у не пьющих бывает цирроз, и у не курящих рак лёгких. Так, что идите в жопу со своей трезвянской религией. Как и веганы со своей.
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41k
Цыц тут у меня 10 минут назад
Да, лет 25 назад арзамасская водка действительно была хороша. Если б сейчас она была, я б может и самогон не делал. Помню, специально пытались ее найти от проверенного поставщика, так как подделывали все кому не лень. Была в НН еще зелецинская, почаинская и ветлужская водки, но их даже настоящие было опасно для здоровья и психики пить.
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10k
Иван Васильевич Полчаса назад
Статья написана журналюгой, страшно далёким от темы!

Почти в каждом регионе есть своё производство контрафакта, которое без крыши тех самых "органов", призванных с ним бороться, не просуществуют и одного дня! Для галочки периодически сажают подставных лиц, но организаторы и выгодоприобретатели практически всегда остаются безнаказанными!

Ситуация выгодна всем. Как местным силовикам и власть имущим, кормящимся с этого, так и обывателю, потому-что за один и тот же продукт платит в разы меньше. Сегодня практически нет разницы по качеству между водкой за 230 рублей и за 1000 - одно говно, отличающееся лишь суммой, вложенной производителем в маркетинг.

Что касается торговых сетей, то они точно этим не занимаются хотя-бы потому, что палёнку через кассу не подашь!

В любом случае, народ массово возвращается к производству домашнего самогона. И дешевле в разы, и голова с утра не болит, потому-что знаешь из чего и как сделал! Для понимания, стоимость 0,5 литра домашней водки выходит примерно в 60 рублей.
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2k
Voldometr Noname Полчаса назад
Как бороться с нелегальной водкой? Да легко, отмените акциз
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18k
ПаганецЪ 44 минуты назад
(С)...Мистическая история, прямо как те миллиарды полковника УБЭПа Дмитрия Захарченко...(/С)
А как вы думаете, откуда эти миллиарды взялись?
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743
Oldman 57 минут назад
Естественная реакция на завышенные цены на легальный алкоголь...
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2k
Allmaster Час назад
Ну и пусть травятся, подумал я, погладив свой любимый самогонный аппарат.
У меня все натуральное!
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3k
rutt Allmaster Полчаса назад
Самое верное решение) если уж пить, то лучше своё.
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1k
courvoisier 2 часа назад
Реки фальшивой водки текут через всю Россию
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37k
Сергей 2 часа назад
Не знаю как сейчас, а не так давно палёнку производили и на легальном ЛВЗ.
Он две смены работал на себя, а третью смену налево.
Ещё любили такое производство организовать на какой нибудь закрытой(запретной) территории, куда проверяющим попасть не возможно.
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11k
Yasen_Perec Сергей 45 минут назад
Палёнка и левак, это две большие разницы. Палёнку делают из всякого говна, а левак та же самая водка, выпущенная из того же сырья на том же оборудовании. Просто в обход всяких там налогов.
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2k
Мистер Фикс 2 часа назад
Пока начальство эцилоппов жаждет особняки - будет контрафакт
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11k
робт 2 часа назад
сейчас паленую водку покупают только конченные уе*баны, сознательно, даже у моих предков в деревне в магазе все по егаису пробивается
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