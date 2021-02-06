FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Путешествия 1879 постов • 442 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Мои командировки – Мексика

Мои командировки – Мексика (8 фото)

Автор:
06 февраля 2021 16:27
Сообщество : Путешествия
Метки: командировки   мексика   яавтор   
523
8
Чем беднее страна – тем приятнее люди. Про Мексику у меня самые теплые воспоминания. И это от добрых и улыбчивых людей.
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: командировки   мексика   яавтор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Юрий 2 часа назад
"Чем беднее страна – тем приятнее люди" - довольно спорное утверждение...
Интересно, пираты из Сомали слышали его?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
31k
Nefrion 9 минут назад
"Чем беднее страна – тем приятнее люди."
Я б сказала дело вкуса.
Комфортнее всего я себя чувствовала в цивилизованных странах с белым населением. Правила понятны, торг неуместен, клянчить деньги не принято.
А некомфортнее всего в Египте и Индии (кстати на фоне Египта, Индия еще ничего, там пытаются что-то продать, но не выклянчить денег за просто так).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Мрачный мачо 2 часа назад
супер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Агасфер 3 часа назад
Когда-то в Тихуане в баре мы заказали сэндвич и наблюдали картину его приготовления - в разрезаную вдоль булочку кладется перец, колбаски, поливается каким-то зелёным соусом. После первого укуса (даже мне как израильтянину) показалось, что в сэндвиче пороховой заряд политый нитроглицерином
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Вишенка Крокодилова 4 часа назад
И что мы видим? Фото самолета, фото автора на фоне автомобиля, фото автора на фоне объедков, фото контейнеров в порту... А где Мексика?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
робт Вишенка Крокодилова 3 часа назад
к - командировка, это когда работают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Седой Бегемот робт 2 часа назад
п - пост о Мексике, это когда пишут о Мексике, а не о работе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
робт Седой Бегемот 2 часа назад
н - название "Мои командировки – Мексика"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото) 20 шедевров от редисочных скульпторов 20 шедевров от редисочных скульпторов Каменщик проложил подземный ход к замужней любовнице, но их застал муж Каменщик проложил подземный ход к замужней любовнице, но их застал муж Испанский стыд: саратовский Роскомнадзор посчитал название города в Мексике нецензурной бранью Испанский стыд: саратовский Роскомнадзор посчитал название города в Мексике нецензурной бранью Шпатлевание стен по роликам из Ютуба Шпатлевание стен по роликам из Ютуба История Мириам Родригес - бесстрашной женщины, которая помогла выследить убийц своей дочери История Мириам Родригес - бесстрашной женщины, которая помогла выследить убийц своей дочери
Lev

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

583



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Не вини её одну": всё про расставания
3
75
"Не вини её одну": всё про расставания
30 фотосравнений, который помогут на многое посмотреть по-новому
4
69
30 фотосравнений, который помогут на многое посмотреть по-новому
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мужчина на фото оказался собакой: метаморфоза вызвала оживлённое обсуждение в сети
0
22
Мужчина на фото оказался собакой: метаморфоза вызвала оживлённое обсуждение в сети
7 млн просмотров на YouTube собрал за три месяца сюжет с белорусским котиком в бассейне
0
10
7 млн просмотров на YouTube собрал за три месяца сюжет с белорусским котиком в бассейне
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото)
Экс-супруга Аршавина впервые показала, что стало с ее носом (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#природа#подборка#собака#коты#Разное#забавно#кошки#смешные
#фото#люди#интересно#интересное#Россия#СССР#аварии#китай#настроение#собаки
#животные#прикол#факты#прикольные#картинки#сша#дтп#комментарии#позитив#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться