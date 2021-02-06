Мои командировки – Мексика

Чем беднее страна – тем приятнее люди. Про Мексику у меня самые теплые воспоминания. И это от добрых и улыбчивых людей.
Работать надо было в глубинке. Штат Мичиокан не самый благополучный. Даже самый неблагополучный. Никаких пирамид и других туристических достопримечательностей. Поэтому бедный, ну и люди промышляют «чем могут». За две недели до нашего прилёта в этом городишке Лазаро Карденас была нехилая перестрелка между наркомафией и федеральной полицией с 22я трупами. Когда мы явились местные удивились:
- Мы думали вы побоитесь и не приедете.
- Так мы с Израиля. Нам не привыкать (у нас тогда в 2013м году тоже было «весело»).
- Молодцы. Не волнуйтесь. И те и другие приезжих не трогают. Так, может случайная пуля…
Полёт из Мехико-сити мне напомнил детство. Я когда-то часто летал на Ан-24 на лето к бабушке и обратно. Такой же самолётик. Мы потом шутили что он вроде крыльями махал в пути. Летает этот аппарат не высоко, на 4-5 км. В пути можно было любоваться природой страны. Очень увлекательно.
- Мы думали вы побоитесь и не приедете.
- Так мы с Израиля. Нам не привыкать (у нас тогда в 2013м году тоже было «весело»).
- Молодцы. Не волнуйтесь. И те и другие приезжих не трогают. Так, может случайная пуля…
Полёт из Мехико-сити мне напомнил детство. Я когда-то часто летал на Ан-24 на лето к бабушке и обратно. Такой же самолётик. Мы потом шутили что он вроде крыльями махал в пути. Летает этот аппарат не высоко, на 4-5 км. В пути можно было любоваться природой страны. Очень увлекательно.
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Аэродром там малюсенький, работают человек 7-9. Утром и вечером рейс из столицы и обратно. Ну ещё взвод охраны. Багаж подвезли на тележке и закидывали в открытое окно. А я забрался внутри на помост и помогал принимать. Здорово рассмешил моего товарища. Он потом сказал, что представил («не дай бог»), что я оступлюсь и чего нить травмирую. Что он потом в фирме расскажет? Что я багаж в аэропорту разгружал?
Кстати, когда самолёт улетает там целое представление. Все работники (все 7-9 человек) выстраиваются возле «терминала» и машут рукой на прощание. Первый раз было жутковато. Представьте себе эту картину. На самом от души - приятные люди.
Машину нам наша административный менеджер заказала через международное бюро Hertz. Как оказалось работница фирмы приезжает на одной единственной их машине под рейс и если сдала в аренду – едет домой на автобусе. Предоплата в электронном виде не прошла. Так ка мой банк вдруг увидел попытку транзакцию в Мексике (и ещё в таком районе!), очень удивился и сразу заблокировал кредитку. Но деваха не растерялась и достала ручную машинку – «утюг». Кунц-камера! Мы были в восторге, не видели таких приборов уже лет 10.
Она сказала, что по цене, что нам дал международное бюро, мы там могли две машины взять на месте. Кстати, там чем стремнее машина тем безопасней. Я приезжал ещё два раза потом и всё время получал одну и ту же машину.
Кстати, когда самолёт улетает там целое представление. Все работники (все 7-9 человек) выстраиваются возле «терминала» и машут рукой на прощание. Первый раз было жутковато. Представьте себе эту картину. На самом от души - приятные люди.
Машину нам наша административный менеджер заказала через международное бюро Hertz. Как оказалось работница фирмы приезжает на одной единственной их машине под рейс и если сдала в аренду – едет домой на автобусе. Предоплата в электронном виде не прошла. Так ка мой банк вдруг увидел попытку транзакцию в Мексике (и ещё в таком районе!), очень удивился и сразу заблокировал кредитку. Но деваха не растерялась и достала ручную машинку – «утюг». Кунц-камера! Мы были в восторге, не видели таких приборов уже лет 10.
Она сказала, что по цене, что нам дал международное бюро, мы там могли две машины взять на месте. Кстати, там чем стремнее машина тем безопасней. Я приезжал ещё два раза потом и всё время получал одну и ту же машину.
Питаться очень недорого и вкусно. Но иногда приходится закрывать глаза на некоторые «санитарные упущения». Когда мы объяснили местным, что кашрут не соблюдаем они повезли нас попробовать местное лакомство в уличной палатке. Целую свинью жарят на вертеле, но потом мелко рубят всю целиком(!) со шкурой, хрящами, костями. И подают эту рублёнку с острыми соусами. На сколько мы непритязательны в еде, но это был перебор. Больше мы на такое не подписывались. А рыба здоровская везде была. Один раз заказали паэю (паэлью). Но вместо привычного «плова с морепродуктами» местный вариант удивил. Повар по моему накидал в рис всё что увидел на кухне: и курицу и сосиски и ещё куски чего-то. Было странно, но вкусно.
В дополнение к перестрелке перед нашим приездом прошёл ураган. Лифты (ах эти Алимаки, где я их только не видел) не работали на 4х из 6ти кранов. А нам надо было устанавливать нашу программу в машинном отделение, которое 60 метров над землей. Это очень хороший спорт. 3-4 раза в день подняться по крутым ступеня, да ещё со стулом или компьютером в придачу.
В дополнение к перестрелке перед нашим приездом прошёл ураган. Лифты (ах эти Алимаки, где я их только не видел) не работали на 4х из 6ти кранов. А нам надо было устанавливать нашу программу в машинном отделение, которое 60 метров над землей. Это очень хороший спорт. 3-4 раза в день подняться по крутым ступеня, да ещё со стулом или компьютером в придачу.
Что это я всё про работу и про работу. Хватит. Пора и про отдых рассказать. В субботу вечером пошли в танцбар напротив гостиницы. Пора было дезинфицировать организм. Оттуда два воспоминания. Двойной виски кажется стоил около 6 песо, которые надо было оплатить отдельно и давать бармену квиток. Я давал ему ещё один песо вместе с квитком и он мне наливал «четверной» виски. Прикольно. И так много раз. Второе воспоминание что пошёл сильнейший дождь и в баре вырубило электричество. Охранники почему-то закрыли двери и никого не выпускали. Нас выпустили за 20 песо. Других воспоминаний нет.
В воскресение мы запланировали посидеть на пляже возле Тихого океана. Южнее есть известное место – Акапулько. Но от нас это было 350 километров. Так себе отдых в один день туда и обратно.
Мы выяснили что на треть пути есть курортное место для местных, никаких иностранцев. Называется Ixtapa. Класс! В путь.
В воскресение мы запланировали посидеть на пляже возле Тихого океана. Южнее есть известное место – Акапулько. Но от нас это было 350 километров. Так себе отдых в один день туда и обратно.
Мы выяснили что на треть пути есть курортное место для местных, никаких иностранцев. Называется Ixtapa. Класс! В путь.
Сначала заехали на заправку. Взяли кофе, просыпаемся. Вдруг приезжает федеральная полиция заправиться. Это ребята в масках, чёрной форме и на чёрных пикапах с пулемётами на кабине и пулеметчиками с руками на гашетках. Так вот. Когда они заправляются, то ставят автоматчиков по периметру заправки. Такое впечатление что их там не очень любят…
Мы ехали по чудесной тенистой дороге. Чудес добавлял факт, что этот дикий лес был в основном манговый. Мы в шоке. У себя надо такие деньги платить, а тут как шишки висят и никому не надо.
Мы ехали по чудесной тенистой дороге. Чудес добавлял факт, что этот дикий лес был в основном манговый. Мы в шоке. У себя надо такие деньги платить, а тут как шишки висят и никому не надо.
Курорт оказался хорошего уровня. С рядом гостиниц и всеми аттракционами водными и воздушными. Мы-таки были единственные иностранцы. Из активного отдыха мы только полетали на парашюте за катером за смешные деньги, а так балдели на пляже. Не знаю как это в других, туристических местах Мексике, а там, где мы крутились с местной публикой такой порядок: Пляж поделён между семьями, которые рядом живут или арендуют. Они ставят навесы, гамаки и столики. Если ты у них подписываешься угощаться, то за столик платить не надо. Становишься «членом» семьи на несколько часов. Можешь ходить купаться, валяться в гамаке, пользоваться туалетом. Ну заказываешь попить и покушать. Не дорого.
В понедельник, в порту мы рассказали местным товарищам про нашу поездку. Они сказали «вы, израильтяне совсем безголовые». Оказывается на той чудесной, приморской дороге можно легко напороться на банду и в лучшем случае заплатить дань за проезд. Так что наша поездка была супер удачной.
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Метки: командировки мексика яавтор
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Я б сказала дело вкуса.
Комфортнее всего я себя чувствовала в цивилизованных странах с белым населением. Правила понятны, торг неуместен, клянчить деньги не принято.
А некомфортнее всего в Египте и Индии (кстати на фоне Египта, Индия еще ничего, там пытаются что-то продать, но не выклянчить денег за просто так).