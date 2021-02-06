Мои командировки – Мексика

Аэродром там малюсенький, работают человек 7-9. Утром и вечером рейс из столицы и обратно. Ну ещё взвод охраны. Багаж подвезли на тележке и закидывали в открытое окно. А я забрался внутри на помост и помогал принимать. Здорово рассмешил моего товарища. Он потом сказал, что представил («не дай бог»), что я оступлюсь и чего нить травмирую. Что он потом в фирме расскажет? Что я багаж в аэропорту разгружал?

Кстати, когда самолёт улетает там целое представление. Все работники (все 7-9 человек) выстраиваются возле «терминала» и машут рукой на прощание. Первый раз было жутковато. Представьте себе эту картину. На самом от души - приятные люди.

Машину нам наша административный менеджер заказала через международное бюро Hertz. Как оказалось работница фирмы приезжает на одной единственной их машине под рейс и если сдала в аренду – едет домой на автобусе. Предоплата в электронном виде не прошла. Так ка мой банк вдруг увидел попытку транзакцию в Мексике (и ещё в таком районе!), очень удивился и сразу заблокировал кредитку. Но деваха не растерялась и достала ручную машинку – «утюг». Кунц-камера! Мы были в восторге, не видели таких приборов уже лет 10.

Она сказала, что по цене, что нам дал международное бюро, мы там могли две машины взять на месте. Кстати, там чем стремнее машина тем безопасней. Я приезжал ещё два раза потом и всё время получал одну и ту же машину.