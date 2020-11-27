У туристов горе: австрийская деревня Fucking сменит название

Жители деревни с 950-летней историй уже попросту устали от навязчивого внимания англоязычных туристов.
С появлением интернета англоязычные туристы прославили маленькую деревушку Фуккинг на весь мир. Теперь любители посмеяться стали приезжать чаще, фотографировались в непристойных позах и даже иногда прямо под знаками занимались интимом.
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До 2005 года было украдено множество знаков с названием деревни, а ведь стоимость одного равна 300 евро. Однако позже администрация района стала устанавливать знаки при помощи специального антивандального бетона.
А несколько лет назад, чтобы раскрутить свой продукт на английском рынке, немецкая пивоварня добилась регистрации своего пива под названием "Fucking Hell", якобы названного в честь деревни.
В 2004 году уже устраивали опрос всего населения деревни (около 100 человек), но тогда было решено оставить всё как есть.
А несколько лет назад, чтобы раскрутить свой продукт на английском рынке, немецкая пивоварня добилась регистрации своего пива под названием "Fucking Hell", якобы названного в честь деревни.
В 2004 году уже устраивали опрос всего населения деревни (около 100 человек), но тогда было решено оставить всё как есть.
И вот в ноябре было объявлено, что 1 января 2021 года деревня будет переименована в Fugging. Чиновники говорят, что консервативные жители населённого пункта "устали от посетителей и их плохих шуток".
Первые упоминания о деревне появились в 1070 году. Она была названа в честь некого Focko и переводилась как "место людей Фокко". В течение нескольких сотен веков в названии иногда менялись буквы, пока в 1760 году не трансформировалось "Fucking". Только вот никакого сексуального подтекста в немецком языке это слово не имеет.
Первые упоминания о деревне появились в 1070 году. Она была названа в честь некого Focko и переводилась как "место людей Фокко". В течение нескольких сотен веков в названии иногда менялись буквы, пока в 1760 году не трансформировалось "Fucking". Только вот никакого сексуального подтекста в немецком языке это слово не имеет.
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P.S. Бороться с идиотизмом сложно. А вот делать на идиотах деньги очень легко.
хотя мне f.U.cking больше нравится