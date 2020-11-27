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У туристов горе: австрийская деревня Fucking сменит название

У туристов горе: австрийская деревня Fucking сменит название (4 фото)

Автор:
27 ноября 2020 13:44
Сообщество : Путешествия
Метки: Фуккинг   австрия   деревня   название   пиво   путешествие   туристы   
2890
4
Жители деревни с 950-летней историй уже попросту устали от навязчивого внимания англоязычных туристов.
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Метки: Фуккинг   австрия   деревня   название   пиво   путешествие   туристы   
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19  комментариев
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15k
Anna 2 часа назад
ну и будут, как дураки без подарка ходить (перефразированный анекдот)
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8k
KOSTELLO Час назад
У туристов горе: австрийская деревня Fucking сменит название
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30k
parallax KOSTELLO 11 минут назад
И никакого сексуального подтекста
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2k
Мефодий 2 часа назад
ну бывает, чо...
ну бывает, чо...
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523
g789 Мефодий Час назад
А низ?
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2k
Мефодий g789 Час назад
а я буу??? чё у них там вообще происходит?
а я буу??? чё у них там вообще происходит?
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3k
umorist 2 часа назад
Готов поставлять знаки с названием деревни оптом по 150 евро. Пускай туристам продают)))
P.S. Бороться с идиотизмом сложно. А вот делать на идиотах деньги очень легко.
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857
Шурман 2 часа назад
Нашим пора тоже менять название :) Русские без смеха не могут проехать )
Нашим пора тоже менять название :) Русские без смеха не могут проехать )
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7k
Михалыч 2 часа назад
Идиоты. А могли на туристах зарабатывать.
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7k
Prostovopros Перст Указующий Час назад
Вся деревня в ряд стоит и магнитики на хододильники продаёт... )) Сам то представляешь такую картину? Да и "туристов" точно не толпы - знак с названием деревни точно не Лувр
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7k
Михалыч Перст Указующий Час назад
Гостиница, ресторан, куча сувенирки всякой. Сервис для туристов, заправка. Глупый найдёт пробелу - умный - гешефт.
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6k
Перст Указующий Prostovopros Час назад
где толпы туристов - совсем другой бизнес
а тут только и магнитики.
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7k
Prostovopros Михалыч Час назад
Не читают глупые австрийцы диванного гения бизнеса от фишек из Мухосранска Михалыча. А то бы зажили.
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7k
Михалыч Prostovopros 50 минут назад
Ну, знамо дело, вы, шумеры-то, большие бизьнесьмены
Извини, что нарушаю стройность твоей веры в непогрешимость "ВЕЛИКОГО ЕС"
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28
Миша 2 часа назад
Да и [мат] с ними, нашли достопримечательность панимаешь!

Да и <span style='color:gray'>[мат]</span> с ними, нашли достопримечательность панимаешь!
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6k
Вася 2 часа назад
..этим надо рассказать
..этим надо рассказать
..этим надо рассказать
..этим надо рассказать
..этим надо рассказать
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7k
ГородДомов 2 часа назад
назвали бы f.О.cking ..
хотя мне f.U.cking больше нравится
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