У туристов горе: австрийская деревня Fucking сменит название

И вот в ноябре было объявлено, что 1 января 2021 года деревня будет переименована в Fugging. Чиновники говорят, что консервативные жители населённого пункта "устали от посетителей и их плохих шуток".



Первые упоминания о деревне появились в 1070 году. Она была названа в честь некого Focko и переводилась как "место людей Фокко". В течение нескольких сотен веков в названии иногда менялись буквы, пока в 1760 году не трансформировалось "Fucking". Только вот никакого сексуального подтекста в немецком языке это слово не имеет.