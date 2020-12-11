Классные идеи могут сделать жизнь удобнее

17 примеров того, как оригинальный подход производителя к товару может скрасить нашу жизнь и заставить нас охотно пользоваться привычными вещами.
Свою гениальность люди не всегда используют для освоения космоса, решения задач по физике и других высоких вещей. Иногда интеллекту, хитрости и смекалочке находится другое применение — более бытовое. В таких случаях умницы и умники делают привычные вещи более удобными или создают нечто новенькое. Главное, что благодаря их нововведениям жизнь окружающих становилась лучше, комфортнее и интереснее.
1. Эскалатор, который помогает соблюдать социальную дистанцию
По замыслу создателя, человек становится на ступеньку с зелёной пометкой, а все остальные остаются пустыми.
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5. «В Мексике на пачки добавляют наклейки, которые сообщают об излишнем сахаре и калориях в продукте»
6. «На подошве моих зимних ботинок есть металлические фрагменты, которые помогают не скользить на льду»
9. Наклейка, которая предлагает покупателям выучить движения вальса, пока они стоят в очереди
14. Витрина в кабинете стоматолога, которая демонстрирует количество сахара в разных продуктах
15. Музей показывает, насколько прикосновения к экспонатам влияют на их состояние
Слева — та часть, которую посетителям предлагают потрогать. А справа — нетронутая часть.
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