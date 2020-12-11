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Классные идеи могут сделать жизнь удобнее

Классные идеи могут сделать жизнь удобнее (18 фото)

Автор:
11 декабря 2020 09:37
Сообщество : Фабрика идей
Метки: вещи   жизнь   идея   креатив   подборка   полезная вещь   фото   
1447
18
17 примеров того, как оригинальный подход производителя к товару может скрасить нашу жизнь и заставить нас охотно пользоваться привычными вещами.
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Метки: вещи   жизнь   идея   креатив   подборка   полезная вещь   фото   
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475
фхранцуз Час назад
этот прибор называется "курвиметр"
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758
Лютый ТИП 22 минуты назад
Кто знает что за фирма изготовитель ботинок на 6 фото??
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12k
Роберт Шекли Полчаса назад
Больше похоже на программу тренировок для жиробасов
Больше похоже на программу тренировок для жиробасов
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10k
Serg2001 42 минуты назад
Ну кто же не знает про курвиметр (последнее фото)... )
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