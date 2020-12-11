Классные идеи могут сделать жизнь удобнее

Свою гениальность люди не всегда используют для освоения космоса, решения задач по физике и других высоких вещей. Иногда интеллекту, хитрости и смекалочке находится другое применение — более бытовое. В таких случаях умницы и умники делают привычные вещи более удобными или создают нечто новенькое. Главное, что благодаря их нововведениям жизнь окружающих становилась лучше, комфортнее и интереснее.