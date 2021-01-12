Илон Маск ответил на твит Роскосмоса о дне рождения С.П. Королёва

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Прививка от короны: делать или не делать Прививка от короны: делать или не делать "Катюш, ну какие деньги?": любители халявы, которые окончательно оборзели "Катюш, ну какие деньги?": любители халявы, которые окончательно... Россиянин проучил воров, сливающих бензин Россиянин проучил воров, сливающих бензин Почему в розетках США 110 Вольт? Почему в розетках США 110 Вольт? Как в Москве феминистки с топором попытались кастрировать Давида и травмировались Как в Москве феминистки с топором попытались кастрировать Давида и... Проверенный метод, как быстро оттереть засохший суперклей со стола Проверенный метод, как быстро оттереть засохший суперклей со стола 6 древних загадочных технологий, которые до сих пор восхищают своей идеальностью 6 древних загадочных технологий, которые до сих пор восхищают... Шурпа Шурпа Наглый пранкер получил по лицу Наглый пранкер получил по лицу Когда Земля формировалась: 25 самых красивых антиклиналей и синклиналей на планете Когда Земля формировалась: 25 самых красивых антиклиналей и... Ретро фотографии Ретро фотографии Эксперименты, которые советские архитекторы ставили над типовыми домами Эксперименты, которые советские архитекторы ставили над типовыми... 2021-й год принял пост 2021-й год принял пост Редкие застольные фотографии любимых советских актёров из их домашних архивов Редкие застольные фотографии любимых советских актёров из их... Исламского телепроповедника приговорили к 1075 годам тюрьмы Исламского телепроповедника приговорили к 1075 годам тюрьмы Интересные факты про мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь" Интересные факты про мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь" 17 кадров, которые доказывают, что у наших любимцев тоже бывают скверные дни 17 кадров, которые доказывают, что у наших любимцев тоже бывают... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Как Дональда Трампа из интернета выгоняли: реакция соцсетей Как Дональда Трампа из интернета выгоняли: реакция соцсетей
Илон Маск ответил на твит Роскосмоса о дне рождения С.П. Королёва

Илон Маск ответил на твит Роскосмоса о дне рождения С.П. Королёва (2 фото)

Автор:
12 января 2021 15:30
Метки: Илон Маск   Королёв   Он был великолепен   
996
2
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, ставший недавно богатейшим человеком в мире, отреагировал на публикацию госкорпорации Роскосмос в Twitter, посвященную 114-й годовщине со дня рождения одного из основоположников отечественной космонавтики Сергея Павловича Королева.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Илон Маск   Королёв   Он был великолепен   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
18k
SerGProS 2 часа назад
С П Королев - хороший руководитель и больше - ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
659
Пес Ди Цын Полчаса назад
"роскосмос" просто бы лучше не отсвечивал, и так уже в посмешище превратился, а сейчас только и может отмечать знаковые даты, песни петь и плясать с попами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
7guest 44 минуты назад
А представьте, в наше время генеральный конструктор С.П.Королёв, работал бы под началом журналиста Рогозина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
462
Борис 7guest 9 минут назад
Был бы Лаврентий Палыч, рогозин червей кормил бы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
954
Пока живу Час назад
Доброго дня
Вы только Маску об этом не рассказывайте - "27 июня 1938 года начальник отдела ракетных летательных систем московского Ракетного научно-исследовательского института 31-летний Сергей Павлович Королев был арестован по печально знаменитой 58-й статье как участник контрреволюционной троцкистской организации, якобы действующей внутри РНИИ, а также за срыв сдачи новых образцов вооружения (ранее по «делу РНИИ» подверглись аресту Клейменов, Лангемак, Глушко).
Королёв на допросах был подвергнут пыткам ему сломали обе челюсти, ударив Сергея Павловича графином по скуле. Королёв писал: «Следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам».
В 1938 году, пытавшие его следователи, сломавшие заключенному челюсть и вскоре, после угроз расправиться с женой и дочерью, добившиеся признательных показаний, вряд ли задумывались о будущей судьбе подследственного. Через руки садистов проходили десятки ярких личностей и среди следователей было даже негласное соревнование: кто у кого быстрее сломается и все подпишет.25 сентября 1938 года Королёв был включён в список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР. Председательствовал на заседании Военной коллегии Верховного суда армвоенюрист Василий Ульрих, «через руки» которого прошли десятки тысяч репрессированных.
Отказ на суде от выбитых под пытками «признаний», разумеется, ни на что не повлиял, но подсудимому повезло. В списке Королёв шёл по первой категории их почти всех приговаривали к расстрелу. Было бы это на год раньше, то на этом для Королёва и кончилось бы всё. Но ему повезло, 27 сентября 1938 года Сергей Королёв был приговорен к 10 годам заключения и отправлен на Колыму."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
No pasaran Пока живу 15 минут назад
Он знает.
В сентябре 1940 года по ходатайству Туполева (хотя он и сам был арестован в 1938 году) Королева вызвали из Колымы. Он сразу же приступил к разработке нового бомбардировщика. После первого полета в декабре 1941 года коллектив Туполева эвакуировали в Омск. Здесь самолет Ту-2 был запущен в производство. Это был лучший фронтовой бомбардировщик. Сергей Королев продолжил работу в тюремном КБ Казани, занимаясь разработкой авиационной ракетной установки. По итогам деятельности его наградили орденом «Знак Почета» и освободили от тюрьмы. В конце войны он создает проекты РДД Д-1 и Д-2 с двигателями на твердом топливе. Оказалось, что в Германии подобные проекты уже реализованы, поэтому его направляют на немецкие предприятия. Королев приходит к выводу, что на родине у него есть возможности для создания подобных ракет, но с улучшенными характеристиками. В мае 1946 года советское руководство принимает постановление, положившее начало развитию ракетостроения. В подмосковном Калининграде (сегодня Королев) создается Государственный союзный НИИ реактивного вооружения (НИИ-88). Королев назначается одним из главных его конструкторов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
462
Борис Пока живу 11 минут назад
Откуда его Туполев "выкупил" в Казанскую "шаражку"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
No pasaran Пока живу 9 минут назад
https://vogarin.livejournal.com/3459.htmlhttps://vogarin.livejournal.com/3459.html

Расхожее утверждение о том, что обе челюсти Сергею Павловичу сломали на допросе, есть не более, чем гипотеза журналиста Я. Голованова. И журналист сам заявляет об этом в своей книге «Королёв: факты и мифы»:
«...я ничего не могу доказать, нет в природе этих доказательств. Я могу лишь попытаться увидеть. Никаких других свидетельств, подтверждающих то, что на допросах Королёву сломали челюсть, нет».
----
В реальности же, челюсти Королёв сломал в 1929 году под Коктебелем, испытывая свой планер. О чём не раз говорили его родственники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−8
Ольга Горбунова 2 часа назад
Ну да,у нас все осваивается..........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прививка от короны: делать или не делать Прививка от короны: делать или не делать "Мы белорусы, с нами Маск!": новый день протестов и забастовок в Белоруссии "Мы белорусы, с нами Маск!": новый день протестов и забастовок в Белоруссии "Никогда не выйдет на орбиту!": российский эксперт прокомментировал взрыв прототипа Starship "Никогда не выйдет на орбиту!": российский эксперт прокомментировал взрыв прототипа Starship Илон Маск рассказал о том, как будут жить колонисты на Марсе Илон Маск рассказал о том, как будут жить колонисты на Марсе Илон Маск показал миру свинью Илон Маск показал миру свинью Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке богачей Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке богачей
Алёшка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1732



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек
1
42
Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек
Обаятельные и привлекательные фельдшеры скорой помощи, которые спасали жизни в эти праздники
1
62
Обаятельные и привлекательные фельдшеры скорой помощи, которые спасали жизни в эти...
﻿
Набирающие популярность
Лимузин Dodge Challenger с дверьми типа «крыло чайки» выставлен на продажу
0
3
Лимузин Dodge Challenger с дверьми типа «крыло чайки» выставлен на продажу
"Хочу съесть тебя и подержать твоё сердце": знаменитого актёра обвинили в каннибализме
0
20
"Хочу съесть тебя и подержать твоё сердце": знаменитого актёра обвинили в каннибализме
Прививка от короны: делать или не делать
Прививка от короны: делать или не делать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мысли шире
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#сша#приколы#картинки#кино#дети#Трамп#Разное#настроение
#фото#факты#история#интересное#в мире#подборка#позитив#автомир#забавно#СССР
#интересно#животные#Россия#дтп#аварии#автомобили#фотографии#прикольные#комментарии#алкоголь

На что жалуетесь?

Вернуться