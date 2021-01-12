Илон Маск ответил на твит Роскосмоса о дне рождения С.П. Королёва

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, ставший недавно богатейшим человеком в мире, отреагировал на публикацию госкорпорации Роскосмос в Twitter, посвященную 114-й годовщине со дня рождения одного из основоположников отечественной космонавтики Сергея Павловича Королева.
"Он был великолепен"
"Он был великолепен", - коротко написал Маск в своем микроблоге на русском языке. Ранее предприниматель не раз публиковал русскоязычные записи в Twitter.
В июле прошлого года Илон Маск пообщался с внуком Сергея Королева. "Я поговорил с семьей Королева сегодня. Он был одним из самых лучших", - написал тогда Маск.
Авторский пост
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Метки: Илон Маск Королёв Он был великолепен
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гордишься своей тупизной чмудила кастрюлеголовая?
Вы только Маску об этом не рассказывайте - "27 июня 1938 года начальник отдела ракетных летательных систем московского Ракетного научно-исследовательского института 31-летний Сергей Павлович Королев был арестован по печально знаменитой 58-й статье как участник контрреволюционной троцкистской организации, якобы действующей внутри РНИИ, а также за срыв сдачи новых образцов вооружения (ранее по «делу РНИИ» подверглись аресту Клейменов, Лангемак, Глушко).
Королёв на допросах был подвергнут пыткам ему сломали обе челюсти, ударив Сергея Павловича графином по скуле. Королёв писал: «Следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам».
В 1938 году, пытавшие его следователи, сломавшие заключенному челюсть и вскоре, после угроз расправиться с женой и дочерью, добившиеся признательных показаний, вряд ли задумывались о будущей судьбе подследственного. Через руки садистов проходили десятки ярких личностей и среди следователей было даже негласное соревнование: кто у кого быстрее сломается и все подпишет.25 сентября 1938 года Королёв был включён в список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР. Председательствовал на заседании Военной коллегии Верховного суда армвоенюрист Василий Ульрих, «через руки» которого прошли десятки тысяч репрессированных.
Отказ на суде от выбитых под пытками «признаний», разумеется, ни на что не повлиял, но подсудимому повезло. В списке Королёв шёл по первой категории их почти всех приговаривали к расстрелу. Было бы это на год раньше, то на этом для Королёва и кончилось бы всё. Но ему повезло, 27 сентября 1938 года Сергей Королёв был приговорен к 10 годам заключения и отправлен на Колыму."
В сентябре 1940 года по ходатайству Туполева (хотя он и сам был арестован в 1938 году) Королева вызвали из Колымы. Он сразу же приступил к разработке нового бомбардировщика. После первого полета в декабре 1941 года коллектив Туполева эвакуировали в Омск. Здесь самолет Ту-2 был запущен в производство. Это был лучший фронтовой бомбардировщик. Сергей Королев продолжил работу в тюремном КБ Казани, занимаясь разработкой авиационной ракетной установки. По итогам деятельности его наградили орденом «Знак Почета» и освободили от тюрьмы. В конце войны он создает проекты РДД Д-1 и Д-2 с двигателями на твердом топливе. Оказалось, что в Германии подобные проекты уже реализованы, поэтому его направляют на немецкие предприятия. Королев приходит к выводу, что на родине у него есть возможности для создания подобных ракет, но с улучшенными характеристиками. В мае 1946 года советское руководство принимает постановление, положившее начало развитию ракетостроения. В подмосковном Калининграде (сегодня Королев) создается Государственный союзный НИИ реактивного вооружения (НИИ-88). Королев назначается одним из главных его конструкторов.
Расхожее утверждение о том, что обе челюсти Сергею Павловичу сломали на допросе, есть не более, чем гипотеза журналиста Я. Голованова. И журналист сам заявляет об этом в своей книге «Королёв: факты и мифы»:
«...я ничего не могу доказать, нет в природе этих доказательств. Я могу лишь попытаться увидеть. Никаких других свидетельств, подтверждающих то, что на допросах Королёву сломали челюсть, нет».
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В реальности же, челюсти Королёв сломал в 1929 году под Коктебелем, испытывая свой планер. О чём не раз говорили его родственники.