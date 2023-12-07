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Снеговики, которых слепили очень оригинальные люди

Снеговики, которых слепили очень оригинальные люди

Автор:
07 декабря 2023 16:10
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   зима   слепили   слепили снеговика   снеговик   снежный человек   фото   
1121
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Идет уже 7 месяц зимы, во многих городах выпал снег, а в Омске температура ощущает как -41. Давай вспомним, за что мы всё-таки любим зиму: не за чистку машины, не за холод, а за простые радости, такие, например, как лепка снеговика.

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Метки: Прикол   зима   слепили   слепили снеговика   снеговик   снежный человек   фото   
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3  комментария
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2k
александр 2 часа назад
Из дневника кукурузины....
Идет 7 месяц зимы. Стало значительно холоднее. Выпал снег. Теперь можно лепить настоящего снежного снеговика. А ведь буквально в конце второго месяца зимы стояла невыносимая жара. Снеговиков приходилось строить на пляже из песка...
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229
Ли Харви Освальд 36 минут назад
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40k
jonnyD 2 часа назад
Идет уже 7 месяц зимы(с) Лядь.....как страшно жить в Омске .
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Спелая кукурузинка

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