Снеговики, которых слепили очень оригинальные люди

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Идет уже 7 месяц зимы, во многих городах выпал снег, а в Омске температура ощущает как -41. Давай вспомним, за что мы всё-таки любим зиму: не за чистку машины, не за холод, а за простые радости, такие, например, как лепка снеговика.
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Идет 7 месяц зимы. Стало значительно холоднее. Выпал снег. Теперь можно лепить настоящего снежного снеговика. А ведь буквально в конце второго месяца зимы стояла невыносимая жара. Снеговиков приходилось строить на пляже из песка...