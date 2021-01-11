Итак, в далекие времена, а именно в начале прошлого века никаких предпосылок появления бренда еще не было. Но уже существовала компания Horch, основанная Августом Хорьхом. И выпускаемые под этим брендом автомобили представляли собой эталон тогдашнего времени, сочетающий качество и эстетику.

В 1909 году он основал еще одну компанию – Audi. Интерес к продукции компании стимулировали серьезные спортивные достижения – победы в очень знаковых и престижных на тот момент Австрийских альпийских гонках.

Третьим «кольцом» стала компания DKW, которую основал Юрген Скафт Расмуссен. Изначально планировалось строительство машин на паровом ходу, но постепенно предприятие перепрофилировалось и стало собирать мотоциклы. В 1928 году оно выкупило бренд Audi, финансовая стабильность которого к тому моменту пошатнулась. В результате активной совместной работы свет увидели прогрессивные для той эпохи переднеприводные модели DKW Front.