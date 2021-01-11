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Кольца четырех: как появилась эмблема автомобиля Ауди?

Кольца четырех: как появилась эмблема автомобиля Ауди? (2 фото)

Автор:
11 января 2021 12:50
Сообщество : Автомир
Метки: 4 кольца   audi   Автомобиль   логотип   марка   почемучка   эмблема   
1081
2

Автомобили ведущих брендов легко узнать по простым и лаконичным эмблемам. Как появился этот логотип, и почему у Ауди 4 кольца?

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Метки: 4 кольца   audi   Автомобиль   логотип   марка   почемучка   эмблема   
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4  комментария
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Lev Asriev Час назад
Добавлю от себя один интересный факт. Хорьх по-немецки означает "слушать". Audi-это перевод глагола "хорьх" на латынь.
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2k
Валерий Викторович 38 минут назад
Желающие узнать эту душещипательную историю уже давно нашли ее в гугле, в котором пока только одного Трампа забанили. Год - новый, автор - в старом репертуаре.
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−49
Денис Полуничев Час назад
Auto Union: Horch, Audi, DKW и Wanderer.
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726
Черный Денис Полуничев 46 минут назад
вот) весь пост в одном предложении)
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