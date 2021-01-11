Автомобили ведущих брендов легко узнать по простым и лаконичным эмблемам. Как появился этот логотип, и почему у Ауди 4 кольца?
Итак, в далекие времена, а именно в начале прошлого века никаких предпосылок появления бренда еще не было. Но уже существовала компания Horch, основанная Августом Хорьхом. И выпускаемые под этим брендом автомобили представляли собой эталон тогдашнего времени, сочетающий качество и эстетику.
В 1909 году он основал еще одну компанию – Audi. Интерес к продукции компании стимулировали серьезные спортивные достижения – победы в очень знаковых и престижных на тот момент Австрийских альпийских гонках.
Третьим «кольцом» стала компания DKW, которую основал Юрген Скафт Расмуссен. Изначально планировалось строительство машин на паровом ходу, но постепенно предприятие перепрофилировалось и стало собирать мотоциклы. В 1928 году оно выкупило бренд Audi, финансовая стабильность которого к тому моменту пошатнулась. В результате активной совместной работы свет увидели прогрессивные для той эпохи переднеприводные модели DKW Front.
Компания Wanderer появилась в конце XIX века и выпускала мотоциклы и велосипеды. Впоследствии предприятие перепрофилировалось и стало производить лимузины, кабриолеты и даже легкий коммерческий транспорт.
Через несколько лет Расмуссен стал тем человеком, что смог с помощью финансовой поддержки Саксонского государственного банка объединить 4 автомобильных предприятия и соединить их в одно целое. В честь грандиозного объединения символом стали четыре соединенные друг с другом кольца. И все последующие автомобили стали выпускаться уже с такой эмблемой.
Источник:
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