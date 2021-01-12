FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3924 поста • 710 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Россиянин проучил воров, сливающих бензин

Россиянин проучил воров, сливающих бензин (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 08:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Автомобиль   бензин   воры   карма   кража   пистолет   слив бензина   уфа   
3136
3
1
В одном из дворов Уфы жильцы неоднократно сталкивались со сливом бензина из автомобилей. И народный мститель решил наказать воров.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Автомобиль   бензин   воры   карма   кража   пистолет   слив бензина   уфа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Alex Час назад
Дебилы, в мороз в кроссовках...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
Vallek 13 минут назад
надо было зажигательными стрелять и по канистре
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Пумба 20 минут назад
Ну, и где тут "проучил"?! Уроды таки слили бензин и с ним же убежали. Значит, и в следующий раз также будут поступать. Вот если бы поймал, бензин отобрал, одного этим бензином облил и поджег на глазах у второго - вот тогда, наверное, второй больше никогда не пошел бы еще раз "на дело"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
mr.Poher 24 минуты назад
Россиянин проучил воров, сливающих бензин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Полчаса назад
городские сосуны!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora Полчаса назад
Есть еще места где бензин сливают?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Aleksandr Полчаса назад
1) Купить на автосвалке ржавый жигуль.
2) Поставить в темном закутке.
3) Залить в бак перемешанную с бензином химию, убивающую движок
4) Дождаться слива и получить чувство глубокого морального удовлетворения
5) Отбуксировать ведро на новое место и прейти к 2)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михаил 36 минут назад
500 рублей подняли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Клёст 37 минут назад
Я один заметил что ,,зловредный преступник,, при сливе просто откинул крышку ниши горловины бензобака, а крышку на самой горловине не откручивал, как и нет её?
Что это? Постановка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
a.fey 38 минут назад
... и с салютом проводил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ВОВЧЕГ 48 минут назад
А вот за стрельбу в спину, тюрьма 100%!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
ЦСКА ВОВЧЕГ Полчаса назад
Надо было в рожу стрелять!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ВОВЧЕГ ЦСКА 12 минут назад
С точки зрения наказания да, но сточки зрения закона не надо, а дебилы которые минусят меня, открыли бы закон об оружии и почитали, что нельзя применять ООП пока нет угрозы жизни!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха 58 минут назад
Походу не попал. А жаль...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Митрий Час назад
Боевыми и в башку. А потом пусть гадают кто таких хороших Антошеньку и Алёшеньку ночью бессердечно расстрелял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Димка Смола/67 Час назад
Ребятушки, я против воровства!!! Но убить человека из за нефтепродукта ........... Вы же не США.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
NiThR0 Димка Смола/67 Час назад
Так никого и не убили. К тому же, США убивает за нефтепродукты не принадлежащие им.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ss Димка Смола/67 Час назад
Какого человека? Там только один человек, который стреляет. А остальные - козлы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Асмус показала доставшийся ей элитный особняк Харламова за 100 миллионов (9 фото) Асмус показала доставшийся ей элитный особняк Харламова за 100 миллионов (9 фото) «Дом-2» ограбили: вынесли технику на 30 миллионов рублей «Дом-2» ограбили: вынесли технику на 30 миллионов рублей Парень купил PlayStation 4 всего за 9 евро, и получил срок в тюрьме Парень купил PlayStation 4 всего за 9 евро, и получил срок в тюрьме Кража года: бессмысленная и беспощадная Кража года: бессмысленная и беспощадная Наглые воры пытаются украсть мотоцикл на глазах владельца Наглые воры пытаются украсть мотоцикл на глазах владельца Девчата украли елку из двора своего дома, улыбнувшись в камеру Девчата украли елку из двора своего дома, улыбнувшись в камеру
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55620



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Память детства
2
139
Память детства
Обаятельные и привлекательные фельдшеры скорой помощи, которые спасали жизни в эти праздники
1
62
Обаятельные и привлекательные фельдшеры скорой помощи, которые спасали жизни в эти...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Папа научил: девятилетняя девочка из Германии стала тату-мастером
0
29
Папа научил: девятилетняя девочка из Германии стала тату-мастером
Аукцион неслыханной щедрости
0
11
Аукцион неслыханной щедрости
Асмус показала доставшийся ей элитный особняк Харламова за 100 миллионов (9 фото)
Асмус показала доставшийся ей элитный особняк Харламова за 100 миллионов (9 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мысли шире
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#животные#кино#прикольные#фотографии#знаменитости#СССР#природа#архитектура
#интересно#факты#сша#приколы#новый год#интересное#комментарии#на различный вкус#в мире#дерево
#прикол#история#картинки#Россия#дтп#аварии#смешные#подборка#сарказм.#дизайн

На что жалуетесь?

Вернуться