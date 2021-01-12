Россиянин проучил воров, сливающих бензин

Житель дома, расположенного на улице 50 лет СССР в Уфе, устал от постоянных сливов бензина из своих "Жигулей". Поэтому он стал парковать автомобиль перед домофоном с видеонаблюдением, надеясь подловить воров. И удача улыбнулась ему – камера засняла весь процесс воровства и даже больше.



В одну из ночей двое неизвестных мужчин с канистрой стали сливать бензин. Один стоял на шухере, пока другой занимался противоправными действиями.



Когда они сделали своё дело и стали удаляться в другой конец двора – камера зафиксировала, что на воров кинулся мужчина с, предположительно, травматическим пистолетом. Сливщики бензина бросились врассыпную. Примечательно, что канистру они так и не бросили.