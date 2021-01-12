Россиянин проучил воров, сливающих бензин

В одном из дворов Уфы жильцы неоднократно сталкивались со сливом бензина из автомобилей. И народный мститель решил наказать воров.
Житель дома, расположенного на улице 50 лет СССР в Уфе, устал от постоянных сливов бензина из своих "Жигулей". Поэтому он стал парковать автомобиль перед домофоном с видеонаблюдением, надеясь подловить воров. И удача улыбнулась ему – камера засняла весь процесс воровства и даже больше.
В одну из ночей двое неизвестных мужчин с канистрой стали сливать бензин. Один стоял на шухере, пока другой занимался противоправными действиями.
Когда они сделали своё дело и стали удаляться в другой конец двора – камера зафиксировала, что на воров кинулся мужчина с, предположительно, травматическим пистолетом. Сливщики бензина бросились врассыпную. Примечательно, что канистру они так и не бросили.
В одну из ночей двое неизвестных мужчин с канистрой стали сливать бензин. Один стоял на шухере, пока другой занимался противоправными действиями.
Когда они сделали своё дело и стали удаляться в другой конец двора – камера зафиксировала, что на воров кинулся мужчина с, предположительно, травматическим пистолетом. Сливщики бензина бросились врассыпную. Примечательно, что канистру они так и не бросили.
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Метки: Автомобиль бензин воры карма кража пистолет слив бензина уфа
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2) Поставить в темном закутке.
3) Залить в бак перемешанную с бензином химию, убивающую движок
4) Дождаться слива и получить чувство глубокого морального удовлетворения
5) Отбуксировать ведро на новое место и прейти к 2)
Что это? Постановка?