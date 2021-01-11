5 самых горячих киношных женщин-копов

Давайте пройдемся в сегодняшней подборке по наиболее симпатичным девчонкам из кино 90-х годов. Узнаем хоть, кто они такие и как сложилась их жизнь.
Синтия Ротрок
Мадам родилась в 1957 году, все детство занималась спортом, что привело ее к званию пятикратного чемпиона по кикбоксингу в среднем весе.
Синтия имеет 5 черных поясов по корейским и китайским боевым искусствам. Снялась в более 70 фильмах, а наибольшую известность приобрела в боевиках 90-х. Там она "отвисала" по полной, доказывая всему миру, что "девчонки могут" :)
Синтия имеет 5 черных поясов по корейским и китайским боевым искусствам. Снялась в более 70 фильмах, а наибольшую известность приобрела в боевиках 90-х. Там она "отвисала" по полной, доказывая всему миру, что "девчонки могут" :)
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Из наиболее годных проектов сыграла в "Удивительных странствиях Геракла", комедийном боевике с Само Хунгом "Экспресс миллионеров" и в главной роли гонконгского боевика "Зло во благо".
Петра из Такси — Эмма Сьоберг
Знаменитый фильм 1998 года раскрыл известную швейцарскую модель еще и как неплохую актрису.
Хоть многие и считают худобу Эммы чем-то не эстетичным, но, как по мне, она просто очень стройная и красивая девушка.
Эмма Сьоберг родилась 13 сентября 1968 года, и на сегодняшний день ей уже 52 года. Она не занималась профессионально борьбой, как Синтия Ротрок, зато открыла собственное дело в зрелом возрасте — это магазин косметики
Хоть многие и считают худобу Эммы чем-то не эстетичным, но, как по мне, она просто очень стройная и красивая девушка.
Эмма Сьоберг родилась 13 сентября 1968 года, и на сегодняшний день ей уже 52 года. Она не занималась профессионально борьбой, как Синтия Ротрок, зато открыла собственное дело в зрелом возрасте — это магазин косметики
Сандра Баллок — Мисс Конгениальность
В свое время меня совершенно не цепанула картина 2000 года "Мисс Конгениальность". Банальный сюжет, рассказывающий про очередную "бой-бабу с внешностью топ-модели" был ну слишком уж примитивен. Хотя чего еще можно ждать от простенькой комедии начала 00-х?
Хотя Сандра Баллок, конечно, была обворожительна в том фильме, да и сейчас для своих 56 лет неплохо выглядит. Респект тетеньке!
Сандра имеет Оскар, и двух приемных детей, которых воспитывает с 2012 года.
Хотя Сандра Баллок, конечно, была обворожительна в том фильме, да и сейчас для своих 56 лет неплохо выглядит. Респект тетеньке!
Сандра имеет Оскар, и двух приемных детей, которых воспитывает с 2012 года.
Лорна Коул из "Смертельного оружия 3" — Рене Руссо
Рене родилась 17 февраля 1954, и недавно отметила свой 66 день рождения. Как быстро летит время! Кажется, что это было только вчера, а ведь с момента выхода 3-й части "Смертельного оружия" прошло уже почти 30 лет!
Актрисы сыграла всего лишь в 30 фильмах, зато все ее последние картины на ура воспринимаются критиками: сплошные "семерки"-"восьмерки" на Кинопоиске.
Хорошо, что женщина снимается в качественных продуктах, хоть и не так часто, как хотелось бы.
Рене замужем за сценаристом и актером Дэном Гилрой. У пары в 1993 годы родилась дочь Роуз, которая уже выросла во взрослую 28 летнюю девушку! В 90-х годах также стало известно, что Руссо имеет биполярное расстройство.
Рене замужем за сценаристом и актером Дэном Гилрой. У пары в 1993 годы родилась дочь Роуз, которая уже выросла во взрослую 28 летнюю девушку! В 90-х годах также стало известно, что Руссо имеет биполярное расстройство.
Сержант Каллахан из "Полицейской академии" — Лесли Истербрук
Лесли Истербрук родилась 29 июля 1949, и на данный момент превратилась уже в 70-летнюю бабулю. Однако в далеких 80-х она подарила нам сержанта Каллахан — крайне горячую женщину-копа, мечту бандита, так сказать :)
Лесли с детства училась оперному вокалу, а дебютировала в кино аж в 1980 году.
В последнее время она мало снимается, а если и попадает в кино, то оно оказывается на редкость паршивым.
Лесли с детства училась оперному вокалу, а дебютировала в кино аж в 1980 году.
В последнее время она мало снимается, а если и попадает в кино, то оно оказывается на редкость паршивым.
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Метки: женщина женщина коп кино копы полицейский роль фильм фото
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Рэмси,_Мэрионhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Рэмси,_Мэрион