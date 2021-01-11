5 самых горячих киношных женщин-копов

В свое время меня совершенно не цепанула картина 2000 года "Мисс Конгениальность". Банальный сюжет, рассказывающий про очередную "бой-бабу с внешностью топ-модели" был ну слишком уж примитивен. Хотя чего еще можно ждать от простенькой комедии начала 00-х?



Хотя Сандра Баллок, конечно, была обворожительна в том фильме, да и сейчас для своих 56 лет неплохо выглядит. Респект тетеньке!



Сандра имеет Оскар, и двух приемных детей, которых воспитывает с 2012 года.