Забытые деревни Ярославской области. Покинутая сельская школа

Поездка в некогда богатые села Осенево и Остров в Гаврилов-Ямский район Ярославской области.
Остров - крупное село, расположено в 35 км от города Гаврилов-Ям, в тупиковом месте, на границе Ярославской с Костромской и Ивановской областями.
Село Осенево - расположено на дороге из Ярославля в Иваново, некогда было волостным центром, и в 1914 году в нём насчитывалось 2240 жителей
Остров - крупное село, расположено в 35 км от города Гаврилов-Ям, в тупиковом месте, на границе Ярославской с Костромской и Ивановской областями.
Село Осенево - расположено на дороге из Ярославля в Иваново, некогда было волостным центром, и в 1914 году в нём насчитывалось 2240 жителей
Это большое торговое село расположено на стыке сразу трех областей: Ярославской, Костромской и Ивановской
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