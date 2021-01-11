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Забытые деревни Ярославской области. Покинутая сельская школа

Забытые деревни Ярославской области. Покинутая сельская школа (35 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 02:32
Сообщество : Путешествия
Метки: глубинка России   деревни россии   путешествия   туризм   фоторепортажи   
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Поездка в некогда богатые села Осенево и Остров в Гаврилов-Ямский район Ярославской области.
Остров - крупное село, расположено в 35 км от города Гаврилов-Ям, в тупиковом месте, на границе Ярославской с Костромской и Ивановской областями.
Село Осенево - расположено на дороге из Ярославля в Иваново, некогда было волостным центром, и в 1914 году в нём насчитывалось 2240 жителей

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Метки: глубинка России   деревни россии   путешествия   туризм   фоторепортажи   
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1  комментарий
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TirAn 2 часа назад
А где РПЦ, почему не реставрирует своё хозяйство?
Или проще в городах деньги собирать в новый зрамах?
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