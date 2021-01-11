Забытые деревни Ярославской области. Покинутая сельская школа

Поездка в некогда богатые села Осенево и Остров в Гаврилов-Ямский район Ярославской области.

Остров - крупное село, расположено в 35 км от города Гаврилов-Ям, в тупиковом месте, на границе Ярославской с Костромской и Ивановской областями.

Село Осенево - расположено на дороге из Ярославля в Иваново, некогда было волостным центром, и в 1914 году в нём насчитывалось 2240 жителей

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Гаврилов-Ямский район находится на западе Ярославской области и богат на интересные места 0

В 35 км от города Гаврилов-Ям, в тупиковом месте, находится село Остров 0

Это большое торговое село расположено на стыке сразу трех областей: Ярославской, Костромской и Ивановской 0

В центре стоит огромный и потрясающий по красоте Воскресенский храм 1782 года 0

Храм давно заброшен, но даже в таком состоянии выглядит величественным 0

Внутри все обвалилось, полы сгнили. Службы здесь продолжались до 1960-х 0

На стенах еще различимы фрески 0

Купол храма 0

От куполов остался один скелет 0

Церковная ограда была роскошной 0

В Острове много красиво декорированных домов с наличниками 0

Население сейчас около 100 человек 0

Нарядный деревянный дом 0

Село вполне живое, на улицах много людей, мирно течет сельская жизнь 0

На окраине села стоит заброшенная сельская школа, закрытая лет 10 назад 0

Внутри все опустошено 0

На стене остался висеть единственный портрет 0

Отправляемся в соседнее село Осенево на речке Лахости 0

Осенево расположено на дороге из Ярославля в Иваново, село было волостным центром 0

В 1914 году в нём насчитывалось 2240 жителей 0

По последней переписи в 2010 году население - 172 человека 0

В Осенево сохранилось несколько каменных особняков начала 20 века, село было богатое 0

В одном из них местный магазин с забавным названием 0

В другом отделение почты и фотоуслуги 0

Советский раритет 0

На холме расположен красивая Церковь Казанской иконы Божией Матери 1783 года 0

Церковь стоит на высоком холме и видна за несколько километров 0

Виды изумительные, как будто на дворе 18 век 0

Красивые деревянные дома 0

Местный магазин для авто 0

А в этом здании находилось правление местного колхоза имени Калинина 0

Колхоз давно разорился и здание заброшено 0

Старинный замок 0