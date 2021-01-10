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Спастись с подводной лодки - история «Комсомольца»

Спастись с подводной лодки - история «Комсомольца» (3 фото)

Автор:
10 января 2021 21:51
Метки: история   комсомолец   подводня лодка   флот   
711
3
Кто не знает выражения «Куда ты денешься с подводной лодки?» В наши дни оно стало анахронизмом, так как давно разработаны достаточно эффективные средства спасения.
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Метки: история   комсомолец   подводня лодка   флот   
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405
Cергей Час назад
Блин людей жалко в первую очередь.
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20k
Юрьевич 41 минуту назад
"При этом должен был остаться один член экипажа, который обеспечивал выход других подводников, но сам спастись не мог."

А что мешает этому одному подводнику затопить торпедный отсек и покинуть его через торпедный аппарат без шлюзования?
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73k
Броненосец Потелкам Час назад
Автор противоречит сам себе.
Судя по тексту статьи, качество ВСК оставляет желать лучшего.
В штатном режиме ВСК - не отсоединилась
Только после начала разрушения корпуса и значительных усилий подводника
По всплытии, давление с забортным - не выровняла
При открытии люка - моментально затонула
А как тогда экипажу на ней спасаться, если она моментально тонет ?????
.
Все это очень напоминает аварийный буй, который должен самовсплывать при аварии лодки
вот только на приличном ходу в подводном положении начинает вибрировать в "гнезде", и после приемки лодки его всегда легонько "прихватывали" электросваркой, чтобы не демаскировал лодку своим грохотом....
.
естесственно, приваренный буй сам уже не всплывал, и лодки было быстро не найти.....
Автор противоречит сам себе. Судя по тексту статьи, качество ВСК оставляет желать лучшего. В штатном режиме ВСК - не отсоединилась Только после начала разрушения корпуса и значительных усилий подводника По всплытии, давление с забортным - не выровняла При открытии люка - моментально затонула А как тогда экипажу на ней спасаться, если она моментально тонет ????? . Все это очень напоминает аварийный буй, который должен самовсплывать при аварии лодки вот только на приличном ходу в подводном положении начинает вибрировать в "гнезде", и после приемки лодки его всегда легонько "прихватывали" электросваркой, чтобы не демаскировал лодку своим грохотом.... . естесственно, приваренный буй сам уже не всплывал, и лодки было быстро не найти.....
Автор противоречит сам себе. Судя по тексту статьи, качество ВСК оставляет желать лучшего. В штатном режиме ВСК - не отсоединилась Только после начала разрушения корпуса и значительных усилий подводника По всплытии, давление с забортным - не выровняла При открытии люка - моментально затонула А как тогда экипажу на ней спасаться, если она моментально тонет ????? . Все это очень напоминает аварийный буй, который должен самовсплывать при аварии лодки вот только на приличном ходу в подводном положении начинает вибрировать в "гнезде", и после приемки лодки его всегда легонько "прихватывали" электросваркой, чтобы не демаскировал лодку своим грохотом.... . естесственно, приваренный буй сам уже не всплывал, и лодки было быстро не найти.....
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448
Лёха Лёха Броненосец Потелкам 13 минут назад
То же и с спасательными капсулами... Приваривали чтоб не брякали
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