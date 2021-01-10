Спастись с подводной лодки - история «Комсомольца»

Кто не знает выражения «Куда ты денешься с подводной лодки?» В наши дни оно стало анахронизмом, так как давно разработаны достаточно эффективные средства спасения.
В годы Второй мировой войны и десятилетие после нее если субмарина терпела аварию и ложилась на грунт на глубине до ста метров, спастись можно было только покинув лодку через торпедный аппарат. При этом должен был остаться один член экипажа, который обеспечивал выход других подводников, но сам спастись не мог. Впоследствии были разработаны более эффективные средства спасения, например, специальные спасательные подлодки и батискафы, но лишь советские конструкторы смогли придумать всплывающую спасательную камеру (ВСК), которая могла сохранить жизнь всему экипажу.
Инженеры спроектировали ВСК в рубке, фактически сделав её составной частью подлодки, что лишь немного увеличило размер рубки субмарины, не нарушая плавности обводов корабля и не влияя на его мореходные качества. К сожалению, ещё в советское время пришлось испытать всплывающую спасательную камеру не на учениях, а при весьма трагических обстоятельствах. 7 апреля 1989 года в седьмом отсеке атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец», находящейся в Норвежском море, произошел пожар, который начал быстро распространяться по другим отсекам субмарины. Лодка всплыла, но справиться с огнем не удалось, более того, пожар вывел из строя системы жизнеобеспечения, и судно начало принимать воду.
Инженеры спроектировали ВСК в рубке, фактически сделав её составной частью подлодки, что лишь немного увеличило размер рубки субмарины, не нарушая плавности обводов корабля и не влияя на его мореходные качества. К сожалению, ещё в советское время пришлось испытать всплывающую спасательную камеру не на учениях, а при весьма трагических обстоятельствах. 7 апреля 1989 года в седьмом отсеке атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец», находящейся в Норвежском море, произошел пожар, который начал быстро распространяться по другим отсекам субмарины. Лодка всплыла, но справиться с огнем не удалось, более того, пожар вывел из строя системы жизнеобеспечения, и судно начало принимать воду.
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Командиром «Комсомольца» Евгением Ваниным был отдан приказ команде покинуть корабль, а сам он спустился обратно в лодку за оставшимися членами экипажа. В этот момент «Комсомолец» начал тонуть. Найдя четырех членов экипажа и отправив их в всплывающую спасательную камеру, Ванин приказал отсоединить её от корпуса, но сделать это не удалось. Ситуацию усугублял тот факт, что в ВСК попали продукты горения, давление внутри камеры было выше допустимого, и только после того, как «Комсомолец» опустился на глубину более километра, и произошло частичное разрушение лодки, ВСК отстыковалась и всплыла. К тому времени три члена экипажа, включая командира, находились без сознания, так как не воспользовались индивидуальными приборами дыхания. При открытии люка на поверхности избыточное давление сорвало его и выкинуло в море одного подводника, второй смог выбраться самостоятельно, но буквально за несколько секунд ВСК набрала воды и затонула, унеся на дно капитана и двух моряков.
Для экипажа «Комсомольца» затопление ВСК имело трагические последствия: морякам пришлось немало часов провести в ледяной воде, ожидая прибытия спасателей, которых многие так и не дождались, утонув или умерев от переохлаждения. Но если бы ВСК отстыковалась от лодки и всплыла в штатном режиме, то экипаж мог бы перебраться на неё и спокойно дожидаться спасателей. Так как этого не произошло, из 69 членов экипажа погибли 42, большинство в холодной воде, ожидая спасения. Тем не менее, всплывающая спасательная камера свое предназначение частично выполнила, спася с глубины более одного километра двоих членов экипажа.
В настоящее время атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» лежит на глубине более 1700 метров, и долгие годы решается вопрос о её подъеме. Год назад норвежский Институт морских исследований провел очередное обследование затонувшей субмарины и перепугал мировую общественность заявлением, что радиационный фон около лодки превышен в 100 тысяч раз. Затем была названа цифра превышения фона в 800 тысяч раз, и хотя норвежцы всех успокоили, сказав, что такой фон зафиксирован лишь в непосредственной близости от подлодки и он ничем не угрожает ни морским обитателям, ни людям, ясно, что нахождение на дне ядерного реактора рано или поздно может закончиться экологической катастрофой. Усугубляет ситуацию ещё и то обстоятельство, что на «Комсомольце» имеются две торпеды с ядерной боевой частью, которые также подвержены коррозии. Так что с затонувшей лодкой однозначно надо что-то делать в обозримом будущем.
Для экипажа «Комсомольца» затопление ВСК имело трагические последствия: морякам пришлось немало часов провести в ледяной воде, ожидая прибытия спасателей, которых многие так и не дождались, утонув или умерев от переохлаждения. Но если бы ВСК отстыковалась от лодки и всплыла в штатном режиме, то экипаж мог бы перебраться на неё и спокойно дожидаться спасателей. Так как этого не произошло, из 69 членов экипажа погибли 42, большинство в холодной воде, ожидая спасения. Тем не менее, всплывающая спасательная камера свое предназначение частично выполнила, спася с глубины более одного километра двоих членов экипажа.
В настоящее время атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» лежит на глубине более 1700 метров, и долгие годы решается вопрос о её подъеме. Год назад норвежский Институт морских исследований провел очередное обследование затонувшей субмарины и перепугал мировую общественность заявлением, что радиационный фон около лодки превышен в 100 тысяч раз. Затем была названа цифра превышения фона в 800 тысяч раз, и хотя норвежцы всех успокоили, сказав, что такой фон зафиксирован лишь в непосредственной близости от подлодки и он ничем не угрожает ни морским обитателям, ни людям, ясно, что нахождение на дне ядерного реактора рано или поздно может закончиться экологической катастрофой. Усугубляет ситуацию ещё и то обстоятельство, что на «Комсомольце» имеются две торпеды с ядерной боевой частью, которые также подвержены коррозии. Так что с затонувшей лодкой однозначно надо что-то делать в обозримом будущем.
В 1993 году была предпринята попытка подъема всплывающей спасательной камеры «Комсомольца», где остались три члена экипажа. ВСК удалось поднять над дном на 200 метров, но нагрузка на трос оказалась такой сильной, что он не выдержал и лопнул. Так что ВСК до сих пор находится на дне Норвежского моря и неизвестно, когда будет поднята и будет ли поднята вообще.
К сожалению, не помогла ВСК и экипажу атомной подводной лодки «Курск», которая погибла 12 августа 2000 года. Судя по всему, разрушения лодки было таким масштабным, что уцелевшие члены экипажа просто не смогли добраться до ВСК. Хотя лодка затонула на относительно небольшой глубине и всплыть в спасательной камере можно было без особых проблем.
Из последних примеров использования всплывающих спасательных камер можно отметить проведенные в ноябре 2014 года испытания данного спасательного средства. Атомная подводная лодка «Северодвинск» проекта «Ясень» провела испытания ВСК, погрузившись на глубину 40 метров и отстыковав камеру с пятью членами экипажа и балластом, имитирующим вес экипажа подлодки. Камера без проблем всплыла на поверхность за десять секунд, а моряки сравнили всплытие с обыкновенным лифтом. Хочется верить, что использовать ВСК по прямому назначению нашим подводникам никогда не придется, однако в случае возникновения аварийной ситуации есть вполне реальный шанс спастись. Причем не отдельным подводникам, а всему экипажу.
К сожалению, не помогла ВСК и экипажу атомной подводной лодки «Курск», которая погибла 12 августа 2000 года. Судя по всему, разрушения лодки было таким масштабным, что уцелевшие члены экипажа просто не смогли добраться до ВСК. Хотя лодка затонула на относительно небольшой глубине и всплыть в спасательной камере можно было без особых проблем.
Из последних примеров использования всплывающих спасательных камер можно отметить проведенные в ноябре 2014 года испытания данного спасательного средства. Атомная подводная лодка «Северодвинск» проекта «Ясень» провела испытания ВСК, погрузившись на глубину 40 метров и отстыковав камеру с пятью членами экипажа и балластом, имитирующим вес экипажа подлодки. Камера без проблем всплыла на поверхность за десять секунд, а моряки сравнили всплытие с обыкновенным лифтом. Хочется верить, что использовать ВСК по прямому назначению нашим подводникам никогда не придется, однако в случае возникновения аварийной ситуации есть вполне реальный шанс спастись. Причем не отдельным подводникам, а всему экипажу.
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Метки: история комсомолец подводня лодка флот
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А что мешает этому одному подводнику затопить торпедный отсек и покинуть его через торпедный аппарат без шлюзования?
Судя по тексту статьи, качество ВСК оставляет желать лучшего.
В штатном режиме ВСК - не отсоединилась
Только после начала разрушения корпуса и значительных усилий подводника
По всплытии, давление с забортным - не выровняла
При открытии люка - моментально затонула
А как тогда экипажу на ней спасаться, если она моментально тонет ?????
.
Все это очень напоминает аварийный буй, который должен самовсплывать при аварии лодки
вот только на приличном ходу в подводном положении начинает вибрировать в "гнезде", и после приемки лодки его всегда легонько "прихватывали" электросваркой, чтобы не демаскировал лодку своим грохотом....
.
естесственно, приваренный буй сам уже не всплывал, и лодки было быстро не найти.....