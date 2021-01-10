Спастись с подводной лодки - история «Комсомольца»

Командиром «Комсомольца» Евгением Ваниным был отдан приказ команде покинуть корабль, а сам он спустился обратно в лодку за оставшимися членами экипажа. В этот момент «Комсомолец» начал тонуть. Найдя четырех членов экипажа и отправив их в всплывающую спасательную камеру, Ванин приказал отсоединить её от корпуса, но сделать это не удалось. Ситуацию усугублял тот факт, что в ВСК попали продукты горения, давление внутри камеры было выше допустимого, и только после того, как «Комсомолец» опустился на глубину более километра, и произошло частичное разрушение лодки, ВСК отстыковалась и всплыла. К тому времени три члена экипажа, включая командира, находились без сознания, так как не воспользовались индивидуальными приборами дыхания. При открытии люка на поверхности избыточное давление сорвало его и выкинуло в море одного подводника, второй смог выбраться самостоятельно, но буквально за несколько секунд ВСК набрала воды и затонула, унеся на дно капитана и двух моряков.



Для экипажа «Комсомольца» затопление ВСК имело трагические последствия: морякам пришлось немало часов провести в ледяной воде, ожидая прибытия спасателей, которых многие так и не дождались, утонув или умерев от переохлаждения. Но если бы ВСК отстыковалась от лодки и всплыла в штатном режиме, то экипаж мог бы перебраться на неё и спокойно дожидаться спасателей. Так как этого не произошло, из 69 членов экипажа погибли 42, большинство в холодной воде, ожидая спасения. Тем не менее, всплывающая спасательная камера свое предназначение частично выполнила, спася с глубины более одного километра двоих членов экипажа.



В настоящее время атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» лежит на глубине более 1700 метров, и долгие годы решается вопрос о её подъеме. Год назад норвежский Институт морских исследований провел очередное обследование затонувшей субмарины и перепугал мировую общественность заявлением, что радиационный фон около лодки превышен в 100 тысяч раз. Затем была названа цифра превышения фона в 800 тысяч раз, и хотя норвежцы всех успокоили, сказав, что такой фон зафиксирован лишь в непосредственной близости от подлодки и он ничем не угрожает ни морским обитателям, ни людям, ясно, что нахождение на дне ядерного реактора рано или поздно может закончиться экологической катастрофой. Усугубляет ситуацию ещё и то обстоятельство, что на «Комсомольце» имеются две торпеды с ядерной боевой частью, которые также подвержены коррозии. Так что с затонувшей лодкой однозначно надо что-то делать в обозримом будущем.