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Сможет ли Большой адронный коллайдер породить, наконец, черную дыру?

Сможет ли Большой адронный коллайдер породить, наконец, черную дыру? (5 фото)

Автор:
10 января 2021 16:16
Сообщество : Наука
Метки: БАК   Большой адронный коллайдер   квантовая гравитация   пространственные измерения   черная дыра   
526
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В 2008 году, когда в Швейцарии запускали Большой адронный коллайдер (БАК), научная общественность была преисполнена огромными ожиданиями. Ускоритель частиц стал самым мощным в истории человечества, он являлся плодом десятилетия работы тысяч людей и обещал раскрыть величайшие тайны Вселенной. Однако многие люди были близки к панике - они боялись, что учёные в результате своих экспериментов породят черную дыру, которая поглотит Землю.
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Метки: БАК   Большой адронный коллайдер   квантовая гравитация   пространственные измерения   черная дыра   
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9  комментариев
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4k
hairov 2 часа назад
Сможет ли Большой адронный коллайдер породить, наконец, черную дыру?
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kaboza 2 минуты назад
эта шляпа от куска бубика колом встала, какие черные дыры
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4k
shyrik 24 минуты назад
Когда породит, спрашивать будет уже поздно...
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19k
Влад 49 минут назад
Теория относительности не работает, но она и не должна. Это не теорема и не аксиома, а теория, всего лишь предположение. И "ученые" на основе предположения строят другие предположения и так далее. И чем больше этих предположений, тем дальше результат от истины. Если бы эти "ученые" знали что они делают коллайдер был бы не нужен. В том то и дело что они хотят посмотреть, а что получится абсолютно не представляя конечного результата. Это не ученые, это обезьяна с гранатой.
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709
klf-777 55 минут назад
при столкновения с энергией до 13 триллионов электрон-вольт никаких признаков чёрных дыр не обнаружено
при столкновения с энергией до 14 триллионов электрон-вольт никаких признаков чёрных дыр не обнаружено
при столкновения с энергией до 15 триллионов электрон-вольт ни
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15k
Ego sum qui sum Час назад
Сможет ли Большой адронный коллайдер породить, наконец, черную дыру?
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72
Змій Горинич 2 часа назад
Сразу после карантина и нескольких метеоритов запускайте коллайдер
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452
Виталий Касандров 2 часа назад
Сможет ли Большой адронный коллайдер породить, наконец, черную дыру?
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15
Welll-done 2 часа назад
А автор так ждет этого?)
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