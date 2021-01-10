Сможет ли Большой адронный коллайдер породить, наконец, черную дыру?

Впрочем, поиски в описанном направлении пока ничего не принесли и не выглядят особенно многообещающими. В 2016 году была опубликована статья, описывающая столкновения с энергией до 13 триллионов электрон-вольт. Никаких признаков чёрных дыр исследователи тогда не обнаружили. Через два года в продолжение анализа тех же самых данных было установлено, что поведение гравитации ни разу не указало на возможность существования дополнительных пространственных измерений. Но это совершенно новые, малоизученные теории и гипотезы. Вполне возможно, что энергия, требующаяся для создания чёрной дыры, лишь немного выше имеющейся сейчас, и либо сам БАК, либо его ближайший сменщик смогут достичь её. В этом случае наука получит первое экспериментальное доказательство квантовой гравитации.

В качестве приятного бонуса мы сможем немного больше узнать о природе черных дыр. В семидесятых годах Стивен Хокинг предположил, что эти объекты, как большие, так и микроскопические, должны выделять излучение, названное впоследствии в честь этого великого учёного. Большинство физиков не сомневаются в том, что это действительно так, однако наблюдать его возможности пока так и не представилось. По той причине, что излучение космических черных дыр слишком слабо, и в объективы телескопов не попадает. Но, если верить всё тому же Хокингу, небольшие черные дыры должны испускать более горячее излучение, и если бы одна из них родилась в ускорителе частиц, его можно бы было засечь. Если бы это произошло в БАКе, она бы испарилась всего за одну октиллионную наносекунды. Но приборы всё равно смогли бы увидеть это, предоставив первое убедительное доказательство реальности излучения Хокинга.

Справедливости ради стоит отметить, что наука накапливает всё больше свидетельств того, что это невозможный процесс, даже со всеми дополнительными измерениями. Некоторые доказательства предоставляются самой природой. Атмосфера Земли подвергается непрерывной бомбардировке высокоэнергичных космических лучей. Энергии у них больше, чем у тех протонов, которые сталкиваются в БАКе. Так что если черные дыры способны генерироваться в результате подобных коллизий, это беспрерывно происходило бы в верхних слоях воздушной оболочки нашей планеты. Но ничего подобного мы там не видим.

Основываясь на имеющихся данных и компьютерных симуляциях, в 2019 году группа учёных выдвинула предположение, что наличия дополнительных пространственных измерений не следует искать вплоть до диапазона эксаэлектроновольт. Это почти в миллион раз больше той энергии, с которой работает Большой адронный коллайдер, то есть перспектива увидеть интересующие нас черные дыры становится совсем уж призрачной. Как бы то ни было, БАК, после модернизации и работ по обслуживанию оборудования, должен вновь заработать в 2021 году. Хочется надеяться, что он подарит науке множество потрясающих открытий. Даже если среди них не будет микроскопических, моментально испаряющихся черных дыр и новых пространственных измерений.