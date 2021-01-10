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100 000 охранников и бег «в стиле Клинта Иствуда». Как охраняют Ким Чен Ына

100 000 охранников и бег «в стиле Клинта Иствуда». Как охраняют Ким Чен Ына (10 фото + 2 видео)

Автор:
10 января 2021 15:57
Метки: интересно   корея   охрана   
2435
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Служба безопасности северокорейского лидера Ким Чен Ына считается одной из самых многочисленных в мире. И подготовленных. Это неудивительно, ведь в родной стране его называют «Новой звездой», «Великим наследником», «Блистательным товарищем» и «Гением среди гениев». Он сейчас единственный, кто способен вести КНДР к процветанию и светлому будущему, — и охрана должна соответствовать такому статусу.

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Метки: интересно   корея   охрана   
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8k
K7OO 5 часов назад
Охраняют - и правильно делают. Те, кто причисляют Северную Корею к "оси зла", официально и открыто исповедают политику государственного терроризма и не гнушаются убивать любых своих оппонентов, от ученых и политических деятелей до лидеров государств. Надеюсь, примеры приводить не надо. И будь у них хоть малейший шанс грохнуть Ына, они им воспользовались бы, не задумываясь ни секунды.
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4k
Евгений Д 13 минут назад
если дошло до покушения- то значит охрана профукала. в этом деле главное агентурная работа, работа на предотвращение и опережение. а вообще думаю что грохнуть можно любого, вопрос в затраченных средствах и силах и соответственно рентабельности этого процесса
Да и двойников ни кто не отменил еще
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6k
Ноутбуки Накомоде 55 минут назад
У пыни тоже целая армия охранников. Гопгвардия называется 340к народу насчитывает. Сейчас наверное уже больше. Наверное боится что благодарный народ задушит в объятиях.
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15k
Ego sum qui sum 4 часа назад
транжирство какое-то, просто надеть ему шлем мандалорца и делов-то
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14k
Юрий 4 часа назад

100 000 охранников и бег «в стиле Клинта Иствуда». Как охраняют Ким Чен Ына
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10k
Максим 5 часов назад
ого сколько защитников этого [мат] корейца набежало.
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7k
Клёст 5 часов назад
Якобы / очевидно/ по некоторым данным / судя по всему / как известно / публиковалась информация / говорят / перебежчик рассказывал...
Какие доверенные формулировочки)))
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32k
kalinser Клёст 5 часов назад
highly likely
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408
arcush 5 часов назад
А наш вообще всех с улиц выгоняет... Хотя, вроде меньше раза в два.
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32k
kalinser arcush 5 часов назад
Вас вообще нельзя из палат выпускать!
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263
Старичок arcush 4 часа назад
ваш вообще красавчик и на рояле играть умеет без рук.
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759
Anna S arcush Час назад
Ваш шут гороховый возглавляет недострану с недоармией и недонародом, над которыми либо смеются, либо от которых с брезгливостью отворачиваются. Майданьте дальше.
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32k
kalinser 5 часов назад
"Глава отделения Washington Post"
Конечно это самый независимый и информированный источник в Св.Корее!
То ли дело в США!

"Глава отделения Washington Post" Конечно это самый независимый и информированный источник в Св.Корее! То ли дело в США!
"Глава отделения Washington Post" Конечно это самый независимый и информированный источник в Св.Корее! То ли дело в США!
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32k
kalinser Максим 4 часа назад
Да?!Откуда инфа?
Коллеги из моей конторы работали в Св.Корее.
Ничего там такого нет.
По выходным ездят на пикники.Траву с газонов не жрут.
Пьют местное пиво и водку гр.35.
Закусывают традиционной капустой кимчи и морепродуктами.
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10k
Максим kalinser 4 часа назад
да не сомневаюсь,что рай там
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32k
kalinser Максим 4 часа назад
Ну,да!
Рай это вэлфер!
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28k
LEPA kalinser 4 часа назад
Ты как в анекдоте,путаешь туризм с эмиграцией.
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1k
Андрей Вырвихвист Максим 2 часа назад
Штаты у себя и по всему миру уничтожили в тысячи раз больше народу. Так что да, не сравнить. Полагаю, что с ними вообще сложно кого-либо сравнить учитывая тот факт, что американцы практически под корень извели коренное население отобрав у него всё и вся. Не говоря о рабстве, постоянных свержениях и переворотах в других странах, оккупации по всему миру и уничтожении неугодных чуть ли не в любой точке мира. Такой жестокой истории не ведает ни одна страна мира.
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