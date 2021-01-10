100 000 охранников и бег «в стиле Клинта Иствуда». Как охраняют Ким Чен Ына

По разным данным, в личную охрану Ким Чен Ына (и членов его семьи) входит до 20 тыс. человек, «доступ к телу» имеют только самые проверенные и натренированные из них. Организационными вопросами и непосредственной охраной занимается так называемый отдел 6 численностью около 1,2 тыс. человек. Попасть в него можно, отслужив в охране не менее 10 лет, тем самым в очередной раз доказав преданность (это уже в крови, так как за прошедшие 70 лет в Северной Корее было всего три руководителя, и все они — из одной семьи). Они также занимаются логистикой для своего лидера, организуют мероприятия, встречи, инспекции.

Ранее также публиковалась информация о многоуровневой системе обеспечения охраны северокорейского лидера во время публичных мероприятий.

Всего «слоев» семь. В первый входят телохранители из отдела 6 — 5—6 человек (лишь они имеют право носить заряженное оружие в присутствии лидера партии); во второй — 200—300 сотрудников отдела 6 на расстоянии около 100 метров по периметру вокруг верховного главнокомандующего (по некоторым данным, они также вправе находиться с оружием рядом с Ким Чен Ыном); неизвестное количество сотрудников местного аналога КГБ (департамент государственной безопасности — ДГБ) и контрразведки в километре от него в третьем; четвертый периметр развернут на расстоянии 1,5—2 километров из тех же людей, что и третий. Следующие три периметра формируются по ситуации и состоят: пятый — из сотрудников ДГБ и министерства народной (или общественной) безопасности (МНБ), шестой — ДГБ, седьмой — снова МНБ.