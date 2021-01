100 000 охранников и бег «в стиле Клинта Иствуда». Как охраняют Ким Чен Ына

Глава отделения Washington Post в Пхеньяне написала в книге The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un, что на идею окружить машину телохранителями нынешнего главу Северной Кореи натолкнул фильм «На линии огня» с Клинтом Иствудом в главной роли: якобы, посмотрев в детстве американскую драму, Ким так впечатлился и проникся увиденным, что при появившейся возможности реализовал мечту. Однако не исключено, что это художественный вымысел Анны Файфилд. Как бы то ни было, позже Ким Чен Ын появлялся на людях «в стиле Иствуда» как минимум еще пару раз.

Очевидно, что Северная Корея принимает чрезвычайные меры для обеспечения безопасности своего лидера. Говорят, возможность оказаться в его охране с каждым годом привлекает молодежь меньше, чем в прошлом.