100 000 охранников и бег «в стиле Клинта Иствуда». Как охраняют Ким Чен Ына

Служба безопасности северокорейского лидера Ким Чен Ына считается одной из самых многочисленных в мире. И подготовленных. Это неудивительно, ведь в родной стране его называют «Новой звездой», «Великим наследником», «Блистательным товарищем» и «Гением среди гениев». Он сейчас единственный, кто способен вести КНДР к процветанию и светлому будущему, — и охрана должна соответствовать такому статусу.
Специальное подразделение (точнее, армия) было создано задолго до рождения Ким Чен Ына: согласно официальным данным, это произошло в 1946 году. Сейчас оно фигурирует под разными названиями: отдел 963, управление сопровождения, командование охраны, верховное командование и так далее. Его руководителями становились особенно приближенные к лидерам Северной Кореи люди, доказавшие свою бесконечную преданность идеалам страны и ее руководителю.
Вначале в службу охраны входило несколько десятков человек, однако с каждым годом, как считали в Северной Корее, появлялись новые угрозы. Это приводило к постоянному увеличению штата сотрудников: вначале — в эпоху Ким Ир Сена, затем — Ким Чен Ира, а теперь — Ким Чен Ына. С каждым годом разрасталась и сфера влияния «охранки», которая в определенный момент начала действовать в «превентивной» манере, борясь с врагами государства до того, как они якобы успевали реализовать задуманное.
Требовалось все больше людей для выполнения поставленных задач, в число которых входила и защита первого лица государства. Поэтому служба безопасности увеличилась до нескольких сотен сотрудников, ближе к восьмидесятым годам в нее входило пару тысяч человек, затем — десятки тысяч. Этому способствовали свержения ряда дружественных Северной Корее политических режимов в мире, а также попытки ликвидировать лидера нации (вначале Ким Ир Сена, а потом и Ким Чен Ира). В этом веке на фоне новых угроз стабильности Северной Кореи в службе охраны Ким Чен Ына насчитывается, по некоторым данным, до 120 тыс. человек.
Они не расквартированы в одном месте неподалеку от жилища правителя (которое само по себе представляет крепость), а представляют собой подразделения, разбросанные по всей стране. Это необходимо, кроме прочего, для неустанного наблюдения за высокопоставленными чиновниками и военными, чтобы те случайно или намеренно не оступились в своей верности главе государства. Помощь им оказывает и весьма обширная сеть информаторов, сообщающих о неподобающем поведении обычных граждан.
Также, судя по всему, практикуется тотальная прослушка всех каналов связи и передачи данных лиц, занимающих высокие посты в главной (и единственной) партии страны, руководителей регионов и так далее.
В обязанности командования охраны входит и защита столицы — Пхеньяна, есть специальные подразделения для обеспечения безопасности ключевых объектов и резиденции Ким Чен Ына. На вооружении у них находятся танки, ракеты, артиллерия и что угодно еще. Аналогично обстоит дело с тяжеловооруженными отрядами немедленного реагирования.
Очевидно, для обеспечения работы всей этой военной машины требуется огромное количество ресурсов. Но цель оправдывает средства: допустить свержение режима нельзя.
В состав командования охраны входит и не слишком многочисленное, зато «совсем элитное» подразделение, которое непосредственно отвечает за безопасность председателя Государственного совета КНДР. Обычно его сотрудники находятся в тени и могут выйти на свет только при наличии непосредственной угрозы их подопечному. А он, как известно, нечастый гость за рубежом, где можно воочию оценить предпринимаемые меры безопасности.
По разным данным, в личную охрану Ким Чен Ына (и членов его семьи) входит до 20 тыс. человек, «доступ к телу» имеют только самые проверенные и натренированные из них. Организационными вопросами и непосредственной охраной занимается так называемый отдел 6 численностью около 1,2 тыс. человек. Попасть в него можно, отслужив в охране не менее 10 лет, тем самым в очередной раз доказав преданность (это уже в крови, так как за прошедшие 70 лет в Северной Корее было всего три руководителя, и все они — из одной семьи). Они также занимаются логистикой для своего лидера, организуют мероприятия, встречи, инспекции.
Ранее также публиковалась информация о многоуровневой системе обеспечения охраны северокорейского лидера во время публичных мероприятий.
Всего «слоев» семь. В первый входят телохранители из отдела 6 — 5—6 человек (лишь они имеют право носить заряженное оружие в присутствии лидера партии); во второй — 200—300 сотрудников отдела 6 на расстоянии около 100 метров по периметру вокруг верховного главнокомандующего (по некоторым данным, они также вправе находиться с оружием рядом с Ким Чен Ыном); неизвестное количество сотрудников местного аналога КГБ (департамент государственной безопасности — ДГБ) и контрразведки в километре от него в третьем; четвертый периметр развернут на расстоянии 1,5—2 километров из тех же людей, что и третий. Следующие три периметра формируются по ситуации и состоят: пятый — из сотрудников ДГБ и министерства народной (или общественной) безопасности (МНБ), шестой — ДГБ, седьмой — снова МНБ.
Количество сотрудников на каждом периметре может изменяться (обычно в сторону увеличения), если того требует ситуация.
В западной прессе отмечают, что подобным образом охраняют и американского президента, но в случае Ким Чен Ына все возведено в степень и по количеству задействованных военных, и по огневой мощи.
Чтобы оказаться одним из телохранителей лидера партии и народа, нужно пройти очередной серьезный отбор (оказаться в командовании охраны тоже непросто). Проводится проверка не только на профпригодность, но и на стремление следовать принятым идеалам, в биографии не должно быть и единого пятнышка (на лояльность проверяют также членов семьи вглубь на многие поколения).
Кроме того, претендент, которому в будущем позволят сопровождать «Блистательного товарища», должен иметь примерно такой же рост, как у него, — 170 сантиметров (по другим данным, 163 сантиметра). С учетом проблем с питанием в стране, найти достаточно высоких людей непросто: средний рост северокорейских мужчин составляет, по данным независимых исследований, 167 сантиметров.
У телохранителя не может быть никаких заметных дефектов внешности, он должен быть пропорционально сложен, а также обязан показывать чрезвычайно высокий уровень физической подготовки, быть докой в стрельбе и единоборствах. После того как он пройдет отбор, наступит время дальнейшего обучения и оттачивания мастерства.
Много времени уделяется физической подготовке (разбивание молотом гранитных плит на груди и головой деревяшек — в порядке вещей), навыкам владения различными техниками. Далее идут моральная подготовка и укрепление боевого духа, для чего среди прочего проводятся тренировки по единоборствам.
Тренировкам с «огнестрелом» уделяют много времени, однако основное оружие телохранителя — умение наблюдать за окружением, выискивая угрозу и нейтрализуя ее заранее, в том числе ценой своей жизни и без применения пистолетов-автоматов. Причем это касается не только «людей извне»: во время правления Ким Чен Ира, например, за каждым сопровождавшим его чиновником следовали по две пары глаз охранников (то есть доверял почивший правитель Северной Кореи только сверхлояльным бойцам). Почему?
Может, потому что значительная часть обучения уходит на промывку мозгов, когда солдатам вбивают в голову основную мысль: глава страны — бог, а единственное предназначение человека — служить дорогому лидеру. Об этом рассказывал один из дезертиров из числа сотрудников командования охраны Ким Чен Ира. Может, с тех пор что-то изменилось, но вряд ли. Разве что видимой охраны стало чуть меньше.
Есть также любопытный момент. Оказаться на службе в охране Ким Чен Ына в Северной Корее — это примерно как стать астронавтом в США. То есть молодежь (по крайней мере ее часть) стремится надеть форму в надежде оказаться «на вершине» со всеми сопутствующими благами, а не выживать. Ежегодно весной выпускники средних школ проходят медкомиссии, на которых принимаются решения, достаточно ли у них здоровья, чтобы попасть в армию. Будущих претендентов в 100-тысячную армию охранников Ким Чен Ына также отбирают еще в школе, но процесс начинается на полгода раньше — осенью.
В ближнем круге охраны Ким Чен Ына также есть вспомогательный персонал, который выполняет дополнительные задачи вроде взятия проб еды, алкоголя и сигарет (если собственные запасы истощились, например), поиска жучков и развертывания связи на выездах, обеспечения неприкосновенности фекалий из портативного туалета (так, например, было во время визита Ким Чен Ына в Сингапур для встречи с Дональдом Трампом в 2018 году — чтобы спецслужбы ничего не узнали о здоровье «Великого наследника» из анализов).
Что касается туалета, такая практика появилась давно. «У лидера Северной Кореи есть личный туалет, который следует за ним везде», — рассказывал бывший военный из КНДР, служивший в охране Ким Чен Ира.
Кстати, именно во время визита молодого правителя Северной Кореи в Сингапур его охрана, прибывшая на двух самолетах, оказалась в центре внимания — все благодаря удалым молодцам, которые сопровождали бронированный лимузин Ким Чен Ына по улицам города-государства.
Глава отделения Washington Post в Пхеньяне написала в книге The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un, что на идею окружить машину телохранителями нынешнего главу Северной Кореи натолкнул фильм «На линии огня» с Клинтом Иствудом в главной роли: якобы, посмотрев в детстве американскую драму, Ким так впечатлился и проникся увиденным, что при появившейся возможности реализовал мечту. Однако не исключено, что это художественный вымысел Анны Файфилд. Как бы то ни было, позже Ким Чен Ын появлялся на людях «в стиле Иствуда» как минимум еще пару раз.
Очевидно, что Северная Корея принимает чрезвычайные меры для обеспечения безопасности своего лидера. Говорят, возможность оказаться в его охране с каждым годом привлекает молодежь меньше, чем в прошлом.
Источник:
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Да и двойников ни кто не отменил еще
Какие доверенные формулировочки)))
Конечно это самый независимый и информированный источник в Св.Корее!
То ли дело в США!
Коллеги из моей конторы работали в Св.Корее.
Ничего там такого нет.
По выходным ездят на пикники.Траву с газонов не жрут.
Пьют местное пиво и водку гр.35.
Закусывают традиционной капустой кимчи и морепродуктами.
Рай это вэлфер!