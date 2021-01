Бесполезный паровоз Холмана - гениальная афера 19 века

Но в 1894 году Холман внезапно вернулся (видимо, деньги кончились) и заказал локомотивостроительной компании Baldwin Locomotive Works аж три паровоза своей системы, заплатив вперед только за один. Система была немного другая. Направляющие колеса стояли непосредственно на рельсах, а на тележках покоились только две ведущие оси. Да и тележки были несколько другой конструкции и схемы зацепления; патент на нее Холман тоже получил — в 1898 году (US 597557). В итоге за заводские ворота тремя годами спустя, в 1897 году, вышел всего один Baldwin системы Холмана. Но даже на нем Холман успел неплохо подзаработать, снова выпустив серию акций новообразованной The Holman Locomotive and Speeding Truck Co и со свистом их реализовав. После очередного исчезновения Холмана злосчастный паровоз переделали в обычный 4−4-0 и отправили искупать свое позорное прошлое в Канзас.



Холман не пропал окончательно и бесповоротно. Чуть позже, в 1904 году, он получил патент на составной трехчастный железнодорожный рельс, который так и не смог нигде пристроить. В защиту Холмана нужно сказать, что инженером он был неплохим - суммарно получил семь патентов на различные усовершенствования для железной дороги (с 1856 по 1904 год). Еще один патент всплыл в 1926 году, но он, скорее всего, принадлежал однофамильцу, потому что к тому моменту Холману было как минимум 90 лет. Во времена второй кампании по объегориванию населения он выглядел примерно на 60.