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Бесполезный паровоз Холмана - гениальная афера 19 века

Бесполезный паровоз Холмана - гениальная афера 19 века (10 фото)

Автор:
10 января 2021 11:23
Метки: железная дорога   история   паравозы   
939
10
Чего только не выдумывали изобретатели конца XIX – начала XX века в поисках новых конструкций и путей оптимизации старых. Иногда, глядя на фотографии исторических паровозов, вспоминаешь фильм «Назад в будущее» и даже удивляешься, что изображенное чудо – это не машина времени, а всего лишь паровой локомотив.
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Метки: железная дорога   история   паравозы   
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stabskapitan 3 часа назад
Гиперлуп 19-го века, типа создан, типа по науке, несите ваши денежки, все скоро доработаем и будем бабло лопатой грести.
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Outcast Час назад
Бесполезный паровоз Холмана - гениальная афера 19 века
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