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Это вообще лапша? Из чего сделаны дошираки, и сколько в них вреда на самом деле

Это вообще лапша? Из чего сделаны дошираки, и сколько в них вреда на самом деле (4 фото)

Автор:
10 января 2021 09:37
Сообщество : Еда
Метки: еда   лапша быстрого приготовления   польза или вред   
625
4
Когда 20 лет назад японцев спросили, какое изобретение ХХ века они считают главным, те, недолго думая, отправили на первое место лапшу быстрого приготовления. В рейтинге она обошла даже караоке. В России такого культа бичпакетов нет, хотя они до сих пор присутствуют в меню многих людей. Вместе с тем всё ещё актуален вопрос: «Доширак» — это вредно? А ещё — как часто можно есть лапшу быстрого приготовления? Не грозит ли это заболеваниями ЖКТ?
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Метки: еда   лапша быстрого приготовления   польза или вред   
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10k
Хреноффф Час назад
На одной работе, я не вылазил из командировок. Периодически приходилось и этим продуктом питаться. Сначала, чтобы разнообразить вкус, я добавлял различную зелень в тарелку с лапшой, этого показалось мало и добавлять стал вареное яйцо, кусочки курицы или заранее сваренной говядины... В итоге кулинарных изысканий, я исключил лапшу из прочих ингредиентов, после чего и получил наиболее приятный вкус блюда
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49k
stabskapitan 2 минуты назад
В студенчестве, да после хороших посиделок на утро первое дело, причем именно такой.
В студенчестве, да после хороших посиделок на утро первое дело, причем именно такой.
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21k
Ваня 17 минут назад
лапшу (доширак, мивина и прочее) не употребляю совсем, то есть на постоянной основе, но иногда так защелкнет, аж невмоготу... а так домашняя на курином бульоне со прелестями, причем лапшу беру в знакомой кулинарии, либо сам делаю, когда позволяет время...
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9k
KOSTELLO 23 минуты назад
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6k
Ф Ив Час назад
Тоже мне открыли Америку. Лапша сама по себе не вреднее обычных макарон. "Специй" можно кинуть не весь пакетик, а часть.
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21k
Ваня Ф Ив 16 минут назад
можно сделать свою секретную смесь перцев...
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18k
Matrosskin Час назад
"В большинстве своём лапша быстрого приготовления низкокалорийный продукт. Также в ней мало белка и клетчатки. Зато много жира, углеводов..." - боюсь даже узнать, что же для автора тогда высококалорийный продукт ? Сахар ложкой ? Масло растительное стаканом ? Дошик тем и ценен (и это его единственная ценность) что можно быстро и без хлопот закинуть в себя дозу калорий, причём именно быстрых ( и не слушайте дебилов, рассуждающих о "пустых" калориях, это значит человек никогда не ходил в походы или не перекусывал в перерыве на тяжёлой физической работе) при минимуме посуды и энергии.
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4k
Иван Час назад
В Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева занимаются какой то х*йнёй, а не нормальными исследованиями.
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1k
Росомаха Иван Час назад
У британцев стажировались.
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