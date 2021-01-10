Это вообще лапша? Из чего сделаны дошираки, и сколько в них вреда на самом деле

Когда 20 лет назад японцев спросили, какое изобретение ХХ века они считают главным, те, недолго думая, отправили на первое место лапшу быстрого приготовления. В рейтинге она обошла даже караоке. В России такого культа бичпакетов нет, хотя они до сих пор присутствуют в меню многих людей. Вместе с тем всё ещё актуален вопрос: «Доширак» — это вредно? А ещё — как часто можно есть лапшу быстрого приготовления? Не грозит ли это заболеваниями ЖКТ?
Откуда появилась лапша быстрого приготовления?
Родина лапши быстрого приготовления — Япония. Продукт на основе традиционного рамена появился на азиатском рынке в 1958 году. Через 13 лет изобрели ту самую пенопластовую чашку, в которой заваривать лапшу стало удобнее. Ещё чуть позже в блюдо стали добавлять зелень и сушёные овощи — получался почти полноценный суп.
До России популярность лапши быстрого приготовления докатилась в девяностые годы. Первопроходцем стал «Доширак», поэтому и в дальнейшем всю лапшу быстрого приготовления стали называть не иначе как дошираком — та же история, когда подгузники все называют памперсами. Японский продукт так полюбился российским едокам, что в 2012 году Россия стала крупнейшим экспортным рынком для компании-производителя «Доширака», а сама лапша составила около половины всех продаж в стране.
Это вообще лапша?
— «Доширак» — это обычная яичная лапша быстрого приготовления, — говорит руководитель кетеринговой службы Иван Ануфриев. — Это предварительно приготовленная, пропаренная и высушенная лапша, сделанная чаще всего из пшеничной хлебопекарной муки. Также в состав входят соль и пальмовое масло. Но пастой её не назовёшь.
Она вредная?
Конечно, кроме соли и пальмового масла в лапше быстрого приготовления есть усилители вкуса, антиокислитель E319 и глутамат натрия. Они могут быть вредны для здоровья, но только в больших дозах.
Родина лапши быстрого приготовления — Япония. Продукт на основе традиционного рамена появился на азиатском рынке в 1958 году. Через 13 лет изобрели ту самую пенопластовую чашку, в которой заваривать лапшу стало удобнее. Ещё чуть позже в блюдо стали добавлять зелень и сушёные овощи — получался почти полноценный суп.
До России популярность лапши быстрого приготовления докатилась в девяностые годы. Первопроходцем стал «Доширак», поэтому и в дальнейшем всю лапшу быстрого приготовления стали называть не иначе как дошираком — та же история, когда подгузники все называют памперсами. Японский продукт так полюбился российским едокам, что в 2012 году Россия стала крупнейшим экспортным рынком для компании-производителя «Доширака», а сама лапша составила около половины всех продаж в стране.
Это вообще лапша?
— «Доширак» — это обычная яичная лапша быстрого приготовления, — говорит руководитель кетеринговой службы Иван Ануфриев. — Это предварительно приготовленная, пропаренная и высушенная лапша, сделанная чаще всего из пшеничной хлебопекарной муки. Также в состав входят соль и пальмовое масло. Но пастой её не назовёшь.
Она вредная?
Конечно, кроме соли и пальмового масла в лапше быстрого приготовления есть усилители вкуса, антиокислитель E319 и глутамат натрия. Они могут быть вредны для здоровья, но только в больших дозах.
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E319 — консервант. В малом количестве он безопасен. Но если пристраститься к нему, это может привести к неврологическим повреждениям, повысить риск лимфомы и вызвать увеличение печени. Кроме того, у некоторых людей могут наблюдаться нарушения зрения.
Глутамат натрия — ещё один спорный ингредиент. Но его стоит опасаться разве что людям с повышенной чувствительностью. У них могут появляться головные боли, тошнота, высокое кровяное давление, слабость, мышечная стянутость и покраснение кожи. Для всех остальных глутамат натрия не так опасен. В конце концов, он естественным путём образуется во многих известных продуктах — в любом бифштексе его больше, чем в «Дошираке».
В Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева изучили состав «Доширака» и пришли к выводу, что «вредные» компоненты в его составе могут сказаться на здоровье, только если есть одну лишь лапшу быстрого приготовления.
— В белой пшеничной муке, из которой состоит лапша, пользы мало, — говорит доцент кафедры органической химии и технологии органических веществ Елена Семиченко. — Дело в том, что мука состоит из зёрен, которые, в свою очередь, содержат зародыш и оболочку (в самом упрощённом виде). При переработке зерна в нем уменьшается количество клетчатки и витаминов. По возможности, лучше употреблять цельнозерновую муку.
Глутамат натрия — ещё один спорный ингредиент. Но его стоит опасаться разве что людям с повышенной чувствительностью. У них могут появляться головные боли, тошнота, высокое кровяное давление, слабость, мышечная стянутость и покраснение кожи. Для всех остальных глутамат натрия не так опасен. В конце концов, он естественным путём образуется во многих известных продуктах — в любом бифштексе его больше, чем в «Дошираке».
В Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева изучили состав «Доширака» и пришли к выводу, что «вредные» компоненты в его составе могут сказаться на здоровье, только если есть одну лишь лапшу быстрого приготовления.
— В белой пшеничной муке, из которой состоит лапша, пользы мало, — говорит доцент кафедры органической химии и технологии органических веществ Елена Семиченко. — Дело в том, что мука состоит из зёрен, которые, в свою очередь, содержат зародыш и оболочку (в самом упрощённом виде). При переработке зерна в нем уменьшается количество клетчатки и витаминов. По возможности, лучше употреблять цельнозерновую муку.
В бульоне кроме воды, крахмала, соли и пальмового масла, содержатся сорбат калия и бензоат натрия. Сорбиновая и бензойная кислоты — природные соединения, содержатся в ягодах. Обе кислоты являются консервантами и добавляются в пищевые продукты. Еще одно вещество — мальтодекстрин. Его получают из кукурузного крахмала. Широко используется для приготовления продуктов для детей и диетического питания.
А вообще в вопросе полезности главное помнить, что лапша быстрого приготовления — сертифицированный продукт, разрешённый к продаже и употреблению в России. Необходимые проверки он прошёл, а значит, пригоден к употреблению.
В ней есть хоть что-то полезное?
В большинстве своём лапша быстрого приготовления — низкокалорийный продукт. Также в ней мало белка и клетчатки. Зато много жира, углеводов, натрия и других микроэлементов. Что по части питательных веществ, все зависит от марки, вкусов и добавок. Но американский диетолог, специалист по здоровому питанию и автор блога Nutrimental.co Рэйчел Линк, например, посчитала содержание питательных веществ в одной порции лапши быстрого приготовления со вкусом говядины.
А вообще в вопросе полезности главное помнить, что лапша быстрого приготовления — сертифицированный продукт, разрешённый к продаже и употреблению в России. Необходимые проверки он прошёл, а значит, пригоден к употреблению.
В ней есть хоть что-то полезное?
В большинстве своём лапша быстрого приготовления — низкокалорийный продукт. Также в ней мало белка и клетчатки. Зато много жира, углеводов, натрия и других микроэлементов. Что по части питательных веществ, все зависит от марки, вкусов и добавок. Но американский диетолог, специалист по здоровому питанию и автор блога Nutrimental.co Рэйчел Линк, например, посчитала содержание питательных веществ в одной порции лапши быстрого приготовления со вкусом говядины.
Хотя мы выяснили, что «Доширак» не так страшен, как его малюют, его регулярное употребление до добра не доведёт. В Корее провели исследование с участием 6440 человек. Оно показало, что те, кто регулярно ел лапшу быстрого приготовления, получали меньше белка, фосфора, кальция, железа, калия, ниацина и витаминов А и С по сравнению с теми, кто её не употреблял.
Регулярное употребление лапши быстрого приготовления также связывают с повышенным риском метаболического синдрома и такими последствиями, как избыточный абдоминальный жир, высокое кровяное давление, высокий уровень сахара и аномальный уровень липидов в крови.
Как сделать лапшу полезнее?
Простой способ повысить питательную ценность лапши быстрого приготовления — добавить в неё овощи и белок.
— Такую лапшу в принципе можно расценивать как обычную еду, но при одном условии: если не есть её в чистом виде, а добавить наполнители — вполне нормально, — говорит Иван Ануфриев. — В том же Вьетнаме часто используют лапшу быстрого приготовления, но её не воспринимают как самостоятельное блюдо, а используют в качестве основного ингредиента, с соусами и наполнителями — пожалуйста. Например, сварите лапшу, слейте воду и смешайте с креветками и жареными овощами.
Если хотите убрать вред и добавить пользы в свой лапшичный бизнес-ланч, прежде всего откажитесь от пакета с усилителями вкуса. Экспериментируйте и приготовьте бульон по собственному рецепту, добавьте свежие травы и специи — это снизит содержание натрия. Положите свежие или варёные овощи — это добавит питательных веществ (в том числе клетчатку), которых в простой лапше нет. Само собой, киньте туда яйца, курицу, рыбу или тофу. Они обеспечат белок, которого в лапше почти нет.
Регулярное употребление лапши быстрого приготовления также связывают с повышенным риском метаболического синдрома и такими последствиями, как избыточный абдоминальный жир, высокое кровяное давление, высокий уровень сахара и аномальный уровень липидов в крови.
Как сделать лапшу полезнее?
Простой способ повысить питательную ценность лапши быстрого приготовления — добавить в неё овощи и белок.
— Такую лапшу в принципе можно расценивать как обычную еду, но при одном условии: если не есть её в чистом виде, а добавить наполнители — вполне нормально, — говорит Иван Ануфриев. — В том же Вьетнаме часто используют лапшу быстрого приготовления, но её не воспринимают как самостоятельное блюдо, а используют в качестве основного ингредиента, с соусами и наполнителями — пожалуйста. Например, сварите лапшу, слейте воду и смешайте с креветками и жареными овощами.
Если хотите убрать вред и добавить пользы в свой лапшичный бизнес-ланч, прежде всего откажитесь от пакета с усилителями вкуса. Экспериментируйте и приготовьте бульон по собственному рецепту, добавьте свежие травы и специи — это снизит содержание натрия. Положите свежие или варёные овощи — это добавит питательных веществ (в том числе клетчатку), которых в простой лапше нет. Само собой, киньте туда яйца, курицу, рыбу или тофу. Они обеспечат белок, которого в лапше почти нет.
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