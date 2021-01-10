Это вообще лапша? Из чего сделаны дошираки, и сколько в них вреда на самом деле

Хотя мы выяснили, что «Доширак» не так страшен, как его малюют, его регулярное употребление до добра не доведёт. В Корее провели исследование с участием 6440 человек. Оно показало, что те, кто регулярно ел лапшу быстрого приготовления, получали меньше белка, фосфора, кальция, железа, калия, ниацина и витаминов А и С по сравнению с теми, кто её не употреблял.



Регулярное употребление лапши быстрого приготовления также связывают с повышенным риском метаболического синдрома и такими последствиями, как избыточный абдоминальный жир, высокое кровяное давление, высокий уровень сахара и аномальный уровень липидов в крови.



Как сделать лапшу полезнее?



Простой способ повысить питательную ценность лапши быстрого приготовления — добавить в неё овощи и белок.



— Такую лапшу в принципе можно расценивать как обычную еду, но при одном условии: если не есть её в чистом виде, а добавить наполнители — вполне нормально, — говорит Иван Ануфриев. — В том же Вьетнаме часто используют лапшу быстрого приготовления, но её не воспринимают как самостоятельное блюдо, а используют в качестве основного ингредиента, с соусами и наполнителями — пожалуйста. Например, сварите лапшу, слейте воду и смешайте с креветками и жареными овощами.

Если хотите убрать вред и добавить пользы в свой лапшичный бизнес-ланч, прежде всего откажитесь от пакета с усилителями вкуса. Экспериментируйте и приготовьте бульон по собственному рецепту, добавьте свежие травы и специи — это снизит содержание натрия. Положите свежие или варёные овощи — это добавит питательных веществ (в том числе клетчатку), которых в простой лапше нет. Само собой, киньте туда яйца, курицу, рыбу или тофу. Они обеспечат белок, которого в лапше почти нет.