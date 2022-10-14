Внимание, перед вами самые крутые мужики России (по мнению этих самых мужиков)

Брутальны, привлекательны, опасны и успешны - именно так они себя ощущают, но у окружающих, почему-то, другое мнение. Над героями данного поста часто посмеиваются. В чём дело? Они же круты и неотразимы!

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1. Именно так они представляют себе успех 0 Источник:

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3. Так вот где готовят кальянщиков 0 Источник:

4. Как оказалось, в местах не столь отдалённых проводят настоящие фотосессии 0 Источник:

5. Сет "Пацанский" 0 Источник:

6. Джеки Чан на максималках 0 Источник:

7. Они просто излучают этот самый успех 0 Источник:

8. Как на самом деле выглядят "диванные войска". Главное - ноги в тепле 0 Источник:

9. Уважаемые знатоки, что здесь происходит? 0

10. И в номинации "Брутал года" побеждает... 0 Источник:

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12. Уютненько у него 0 Источник:

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14. Так вот как получаются такие причёски 0 Источник: