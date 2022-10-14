Внимание, перед вами самые крутые мужики России (по мнению этих самых мужиков)

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Брутальны, привлекательны, опасны и успешны - именно так они себя ощущают, но у окружающих, почему-то, другое мнение. Над героями данного поста часто посмеиваются. В чём дело? Они же круты и неотразимы!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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