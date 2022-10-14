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Внимание, перед вами самые крутые мужики России (по мнению этих самых мужиков)

Внимание, перед вами самые крутые мужики России (по мнению этих самых мужиков)

Автор:
14 октября 2022 16:03
Сообщество : Юмор
Метки: Веселые   Приколы   Юмор   альфачи   брутальность   гопники   крутость   мужчины   смех   
2343
16
Брутальны, привлекательны, опасны и успешны - именно так они себя ощущают, но у окружающих, почему-то, другое мнение. Над героями данного поста часто посмеиваются. В чём дело? Они же круты и неотразимы!
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Источник:

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Метки: Веселые   Приколы   Юмор   альфачи   брутальность   гопники   крутость   мужчины   смех   
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12  комментариев
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3k
Трям Полчаса назад
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 18 минут назад
я вижу,малограмотных людей,с низкой самооценкой, и завышенным самомнением.
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1k
Иван Иванович 23 минуты назад
У меня нет медицинского образования, но диагноз я угадал.
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15k
Алекс Полчаса назад
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2k
Старичок Полчаса назад
Комментарий к фото
канун 28 мая
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2k
Старичок Полчаса назад
Комментарий к фото
похоже, это спарринг партнер Чака Норриса
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2k
Старичок Полчаса назад
Комментарий к фото
семак не хватает, а так-зачот)))
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2k
SHAGREEN 36 минут назад
Этого Винни Джонс заделал.
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3k
Pechenegiatakuyt 42 минуты назад
Винни Джонс на минималках
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1k
MPEG-8 43 минуты назад
К последней.
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28k
Levyathan 46 минут назад
А это не водитель Салтыковой из "Брата"? )))
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Richard

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