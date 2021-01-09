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Как выглядит британский паб, который "застрял во времени" 27 лет назад

Как выглядит британский паб, который "застрял во времени" 27 лет назад (16 фото)

Автор:
09 января 2021 15:15
Сообщество : Истории
Метки: abandoned buildings   великобритания   заброшенное   капсула времени   паб   подвал   
369
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Все, что связано с так называемыми капсулами времени, вызывает особый интерес. Оказывается, в Великобритании есть заброшенный паб, который закрылся еще в 1993 году. Он был расположен в подвале здания, где сейчас находится большой торговый центр. Подвал просто закрыли, а вход замуровали - и паб оказался в ловушке! Но недавно в сети начали появляться фотографии этого места...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: abandoned buildings   великобритания   заброшенное   капсула времени   паб   подвал   
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Хью́берт 2 часа назад
Пап больше по моему напоминает салон борделя, но интересно было посмотреть.
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