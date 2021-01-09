Как выглядит британский паб, который "застрял во времени" 27 лет назад

Все, что связано с так называемыми капсулами времени, вызывает особый интерес. Оказывается, в Великобритании есть заброшенный паб, который закрылся еще в 1993 году. Он был расположен в подвале здания, где сейчас находится большой торговый центр. Подвал просто закрыли, а вход замуровали - и паб оказался в ловушке! Но недавно в сети начали появляться фотографии этого места...

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Закрытие питейной (или любой другой) точки - дело обычное и естественное, но не каждое заведение может похвастать своей уникальной историей 0 Источник: Паб Green Man ("Зеленый мужик") до 1993 года работал в подвале, расположенном в нынешнем торговом центре Carillon Court в Лафборо, графство Лестершир. Потом его закрыли, а затем в здании был произведен ремонт - и вход в бывший паб закрыли стеной.



А много лет спустя эта "капсула времени" была открыта.

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0 Источник: Оказалось, что в помещении все так же, как было в последний день перед закрытием - вплоть до немытых пивных кружек на стойке. О пабе Green Man даже написали книгу - роман под названием "Темная тайна Зеленого Мужика". Авторы книги - Стивен Ашерст, Каерн Этте, Мелинда Ингрэм и Донна Шеперд - учились в местном университете и в своем произведении сделали паб Green Man ключевым местом, где разворачивается сюжет.

Паб находится прямо под торговым центром Carillon Court и сейчас в него есть доступ через люк в полу 0 Источник: Благодаря этому люку туда и удалось снова попасть, и это было похоже на открытие двери в прошлое.

0 Источник: Внутри все выглядело так, будто сотрудники паба закрывали его с мыслью, что скоро туда вернутся.

0 Источник: Конечно, повсюду слоем лежали пыль и мусор, но большая часть паба осталась нетронутой. Осталась барная стойка, скамейки, туалеты, оформление стен... Стены расписаны фресками на темы Средневековья, а сам интерьер напоминает убранство старого замка.

Стаканы, кружки - все так и осталось стоять нетронутым 0 Источник:

Об этом месте за 27 лет почти забыли. Конечно, кто-то знал о существовании помещения, но ничего нового там с тех пор так и не сделали 0 Источник: По всей видимости, цена была непомерно высокой и проще было найти другое место для аренды и открытия своей точки.

И напоследок - еще несколько фотографий того, как паб выглядел в тот день, когда его закрыли и отгородили стеной 0 Источник:

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