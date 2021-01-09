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Публикация с мифами о Сталине и штрафбатах исчезла со страницы РВИО

Публикация с мифами о Сталине и штрафбатах исчезла со страницы РВИО (2 фото)

Автор:
09 января 2021 09:26
Метки: Великая Отечественная война   Искажение истории   история   сталин   
432
2
Публикацию о маршале Жукове, где содержалась недостоверная информация о штрафных батальонах и участии Сталина в параде Победы исчезла со страницы Российского военно-исторического общества (РВИО) во «ВКонтакте»

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Метки: Великая Отечественная война   Искажение истории   история   сталин   
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7  комментариев
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884
insaider 3 часа назад
Публикация с мифами о Сталине и штрафбатах исчезла со страницы РВИО
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4k
RIZ deadening Час назад
А это точно военно-историческое общество ???
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300
Hexo4uha Час назад
Ну как, за фейкометство уж подтянули? Или придворным клоунам можно либерастическую антисоветчину гнать можно?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Знаете еще какие нибудь факты о маршале Жукове?

Знаю. Его звали Георгий Константинович Жуков. Но сейчас, в россияненской России, он стал Георгием Жиковым. Еще несколько лет, он станет Джорджем Жуковым.
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
не читаю всякие сомнительные сообщества
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
верю только фишкам
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392
Борис 2 часа назад
РВИО, "Красная весна", "ВКонтакте".
Пипец ньюсмекеры...
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