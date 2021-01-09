Публикация с мифами о Сталине и штрафбатах исчезла со страницы РВИО

В настоящий момент последняя запись на странице РВИО датирована 8 января, в ней говорится об изгнании наполеоновских войск из России. А предыдущая публикация размещена на странице РВИО 5 января, таким образом, пост о маршале Жукове, где содержалась ложная информация, удален.



Напомним, в публикации РВИО утверждалось, что глава СССР Иосиф Сталин не присутствовал на параде Победы.



«24 июня 1945 года Жуков верхом на белом коне принимал парад Победы на Красной площади (Сталин заболел и не смог присутствовать)», — сообщалось в тексте.



Отметим, ранее никто из историков ничего подобного не заявлял, поскольку таким утверждениям противоречат, в частности, многочисленные фото- и видеодокументы, на которых Сталин запечатлен во время парада Победы на трибуне Мавзолея.



Позднее научный директор РВИО Михаил Мягков пояснил ИА Красная Весна, что в публикации имелось ввиду, что «Сталин не на коне и не принимал парад, но он был на параде Победы».



Также в публикации РВИО содержались ложные утверждения о штрафных батальонах. В частности, говорилось, что штрафбаты созданы приказом маршала Жукова, и их формировали из «добровольцев, заключенных тюрем и лагерей».



Данное утверждение также является ложным. Штрафные подразделения появились после приказа Наркома обороны Сталина № 227 от 28 июля 1942 года, который также широко известен как приказ «Ни шагу назад!».



Формировали штрафные подразделения из военнослужащих, совершивших нетяжкие преступления, при этом наказание им отсрочивалось до конца войны. Служба в таком подразделении длилась не больше трех месяцев вне зависимости, участвовало оно в боевых действиях или нет.