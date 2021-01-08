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27 красивых фотокартин из серии "Силуэты заката"

27 красивых фотокартин из серии "Силуэты заката" (28 фото)

Автор:
08 января 2021 15:38
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: закат   закат солнца   красиво   монтаж   солнце   фотоистории   фотопроект   фотошоп   
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28
19-летний индийский фотограф Крутик Такур, который делает первые шаги в освоении графических и видеоредакторов, представляет фотопроект "Силуэты заката". Во-первых, это красиво. Во-вторых - посмотрите, как интересно он обыгрывает сделанные снимки и рассказывает истории. Хорошее начало!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: закат   закат солнца   красиво   монтаж   солнце   фотоистории   фотопроект   фотошоп   
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Клёст 2 часа назад
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120k
Игорь 50 минут назад
Ну если уж опередили с уходящими к восходящему солнцу неуловимыми, то выложу то, где прекрасно всё:
Ну если уж опередили с уходящими к восходящему солнцу неуловимыми, то выложу то, где прекрасно всё:
Ну если уж опередили с уходящими к восходящему солнцу неуловимыми, то выложу то, где прекрасно всё:
Ну если уж опередили с уходящими к восходящему солнцу неуловимыми, то выложу то, где прекрасно всё:
Ну если уж опередили с уходящими к восходящему солнцу неуловимыми, то выложу то, где прекрасно всё:
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6k
AIRON_FIRST Час назад
27 красивых фотокартин из серии "Силуэты заката"
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