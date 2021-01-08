27 красивых фотокартин из серии "Силуэты заката"

19-летний индийский фотограф Крутик Такур, который делает первые шаги в освоении графических и видеоредакторов, представляет фотопроект "Силуэты заката". Во-первых, это красиво. Во-вторых - посмотрите, как интересно он обыгрывает сделанные снимки и рассказывает истории. Хорошее начало!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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