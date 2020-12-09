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Как выглядели известные телеведущие в молодости

Как выглядели известные телеведущие в молодости (17 фото)

Автор:
09 декабря 2020 09:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в молодости   карьера   начало   подборка   программы   телеведущие   фото   шоу бизнес   
3832
17
Как они выглядят сейчас мы все прекрасно знаем, давайте вспомним какими же они были в молодые годы.
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Метки: в молодости   карьера   начало   подборка   программы   телеведущие   фото   шоу бизнес   
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25  комментариев
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18k
Дмитрий К. Полчаса назад
Луч света в царстве тьмы.
Луч света в царстве тьмы.
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5k
uutb 8 минут назад
Екатерина Андреева по ходу с Софией Ротару дружит. Причем так близко, что Ротару ей что-то рассказала
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17k
btdjik 21 минуту назад
Гордона и Познера никогдо бы не узнал...
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3k
Петрович 22 минуты назад
Андреева с годами существенно помолодела.
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2k
Алексей Полчаса назад
Фото Екатерины Андреевой нужно местами поменять. ИМХО.
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6k
Nikita 41 минуту назад
Чутка моложе
Чутка моложе
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19k
hebpat 52 минуты назад
Только Дроздов, а остальные как были м... в юности, такими и остались
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2k
RoseM 52 минуты назад
Познер, как был п.и.д.о.р.о.м, так скоро и помрет п.и.д.о.р.о.м. (
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1k
Скальпы Гуронов Час назад
Познер... что-то подобное я и подозревал...
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6k
Вася Час назад
Как выглядели известные телеведущие в молодости
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2k
RoseM Вася 51 минуту назад
Твой кумир?

Зачем это тащишь сюда?
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3k
TPECKOED RoseM 23 минуты назад
Вася просто показывает сходство Васильева с каким-то пидром, имени которого я не знаю.
Глядя на них пришло в голову сравнение с Лего-человечками.
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2k
Frank Borman Час назад
У всех физиономия стала в два раза шире. Старость, что поделаашь.
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57k
Viktor Час назад
Ну Якубовича можно и помоложе найти - эпизодическая роль в фильме "Однажды двадцать лет спустя".

Ну Якубовича можно и помоложе найти - эпизодическая роль в фильме "Однажды двадцать лет спустя".
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29k
Alex Час назад
Позднер - пид*с
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2k
RoseM Alex 50 минут назад
Чего ты на него буковок пожалел? ))))
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2k
Outcast Alex Полчаса назад
Да и Ургант не отстаёт.
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6k
Lev Asriev Час назад
Больше всего жалко Гузееву. Была такой классной, а превратилась в какую-то нечисть.
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29k
Alex Lev Asriev Час назад
Базарную бабку )
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2k
RoseM Lev Asriev 50 минут назад
Это ей себя жалеть нужно.

Тебе-то зачем?
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6k
Lev Asriev RoseM 48 минут назад
Считай это проявлением "Испанской жалости"
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2k
RoseM Lev Asriev 47 минут назад
))))))))))))

По аналогии с испанским стыдом?
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4
Alex 2 часа назад
Екатерина Андреева вампир. Причем ооочень, очень, привлекательный вампир.
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Квизо Alex Час назад
Ага. Тогда не смотрите на шею. Над ней ни хирурги, ни гримёры не властны.
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Vadim Квизо 13 минут назад
А Фотошоп для чего?
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