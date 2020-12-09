Как выглядели известные телеведущие в молодости

Как они выглядят сейчас мы все прекрасно знаем, давайте вспомним какими же они были в молодые годы.
Хотели вы того или нет, а телевизор и то, что там показывают, наверняка оказались заметной частью вашей жизни. По крайней мере, вы точно должны знать большинство людей, которых мы покажем ниже.
Некоторые телеведущие по уровню известности становятся в один ряд с общепризнанными актёрами и музыкантами — многих поистине знает вся страна, и несколько поколений одной семьи объединяет в том числе и то, что и бабушки с дедушками, и внуки смогут за одну секунду узнать Якубовича, Познера или Маслякова.
Давайте посмотрим на то, как эти хорошо знакомые всем нам люди из телевизора выглядели в молодости, в начале карьеры или просто несколько десятилетий назад (тут уж зависит от возраста ведущего).
Некоторые телеведущие по уровню известности становятся в один ряд с общепризнанными актёрами и музыкантами — многих поистине знает вся страна, и несколько поколений одной семьи объединяет в том числе и то, что и бабушки с дедушками, и внуки смогут за одну секунду узнать Якубовича, Познера или Маслякова.
Давайте посмотрим на то, как эти хорошо знакомые всем нам люди из телевизора выглядели в молодости, в начале карьеры или просто несколько десятилетий назад (тут уж зависит от возраста ведущего).
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6. Василий Уткин (48 лет)
Стоит отметить, что под понятием «ведущий» мы имеем в виду широкий спектр должностей людей в кадре (и даже вне его) от шоуменов до, как видите, комментаторов.
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Зачем это тащишь сюда?
Глядя на них пришло в голову сравнение с Лего-человечками.
Тебе-то зачем?
По аналогии с испанским стыдом?