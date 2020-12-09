Как выглядели известные телеведущие в молодости

Хотели вы того или нет, а телевизор и то, что там показывают, наверняка оказались заметной частью вашей жизни. По крайней мере, вы точно должны знать большинство людей, которых мы покажем ниже.





Некоторые телеведущие по уровню известности становятся в один ряд с общепризнанными актёрами и музыкантами — многих поистине знает вся страна, и несколько поколений одной семьи объединяет в том числе и то, что и бабушки с дедушками, и внуки смогут за одну секунду узнать Якубовича, Познера или Маслякова.



Давайте посмотрим на то, как эти хорошо знакомые всем нам люди из телевизора выглядели в молодости, в начале карьеры или просто несколько десятилетий назад (тут уж зависит от возраста ведущего).