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10 транзисторных приемников Которые выпускались в СССР в 1960-х годах

10 транзисторных приемников Которые выпускались в СССР в 1960-х годах (10 фото)

Автор:
07 января 2021 20:16
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: Винтаж.   СССР   Транзисторные приёмники   интересно   фотографии   
365
10
Чаще всего аудиоаппаратура, выпущенная в Советском Союзе, не отличалась оригинальным дизайном.
Однако такое положение дел возникло не сразу, например, в 1960-х годах создатели портативных радиоприемников наделяли их очень интересным внешним видом, который, вместе с отличной надежностью и качеством работы, позволял им успешно продаваться не только в СССР, но за границей.
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Метки: Винтаж.   СССР   Транзисторные приёмники   интересно   фотографии   
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12  комментариев
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10k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Такой был у моего Бати. Только кобура, по моему, чёрной была...
Такой был у моего Бати. Только кобура, по моему, чёрной была...
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895
12k
Corvus Corax Час назад
Ленинград симпотнай, нравится...
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14k
Lynx Час назад
Наши дв св прекратили своё вещание в 2000. А что-то словить из забугорного, надо ехать в деревенские епеня, ибо городской эфир настолько засорён, что напрочь глушит всё.
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
Сокол где то лежит батареек нету
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8k
Kucher 2 часа назад
У меня ВЭФ Спидола был приёмник. Только не такой, как тут нарисован, а как в фильме "Кавказская пленница". К сожалению, когда в 90-х из Узбекистана в Россию уезжали, он потерялся. Классный приёмник был. Питание либо от 6 круглых больших батареек, либо от 2 плоских и хватало надолго. Ловил практически всё.
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
А у меня вот такая Селга
А у меня вот такая Селга
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10k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Ещё вставлю пять копеек про приемник ВЭФ... К посту напрямую его привязать не правильно, так как завод ВЭФ был основан в 1971 году. Но данный "транзистор" был культовым...По крайней мере, в провинциальном городке, где прошло моё детство...
Ещё вставлю пять копеек про приемник ВЭФ... К посту напрямую его привязать не правильно, так как завод ВЭФ был основан в 1971 году. Но данный "транзистор" был культовым...По крайней мере, в провинциальном городке, где прошло моё детство...
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10k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Точнее данный приемник 1971 года, а завод ВЭФ гораздо старше. Сорри за ошибку...
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3k
RALEXXX Паша Эмильевич Час назад
В конце 70х в продажу "выбросили" партию экспортных VEF 206, с "запрещёнными" 13; 16; и 19 диапозонами коротких волн, что было крайне неординарно. То ли зарубежные покупатели отказались, то ли ещё что, но факт был фактом - стояли в свободной продаже. Хотя у меня и была хорошо работающая предыдущая пластмассовая модель - не удержался и купил.
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10k
Паша Эмильевич RALEXXX Час назад
Ну что то такое было точно... По крайней мере, Голос Америки я умудрился на нем сквозь шумы глушилок ловить... Тогда, кстати, Солженицына впервые услышал...
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