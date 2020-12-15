На Сицилии снова проснулся вулкан Этна

Новое извержение вулкана Этна началось в воскресенье вечером, примерно в 21:20. Сообщается, что незадолго до этого было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,7. Извержение оказалось довольно мощным - фонтаны лавы били из кратера на 100 метров в высоту.
По данным Консультативного центра по вулканическому пеплу (VAAC) в Тулузе, Франция, извержение продолжалось до утра понедельника, с плотным шлейфом пепла высотой около пяти км и фонтанами лавы, поднимающимися более чем на 100 метров в воздух. "Дождь" из вулканического пепла частично покрыл район деревень между Педара и Треместьери-Этнео в Катании, Сицилия.
Этна - крупнейший и самый активный вулкан Европы, производящий ежегодно столько лавы, что ею можно заполнить 108-этажный небоскреб.
Этна - крупнейший и самый активный вулкан Европы, производящий ежегодно столько лавы, что ею можно заполнить 108-этажный небоскреб.
Спутниковые снимки показали, что извержение произошло преимущественно на вершине комплекса юго-восточных кратеров, а также в трещине на его южном фланге. По данным Reuters, часть юго-восточного конуса вулкана раскололась, и лава стекала по двум направлениям: одна на юго-восток проходила через район Торре-дель-Философо, а другая - на юго-запад, в сторону Монте-Фрументо-Супино.
Перед взрывом на горе было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,7, с утра воскресенья зарегистрировано не менее 17 землетрясений.
Сообщается, что к 3 часам ночи по местному времени в понедельник мощность извержения в кратере юго-восточной вершины значительно снизилась.
Перед взрывом на горе было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,7, с утра воскресенья зарегистрировано не менее 17 землетрясений.
Сообщается, что к 3 часам ночи по местному времени в понедельник мощность извержения в кратере юго-восточной вершины значительно снизилась.
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Воскресное извержение было классифицировано как извержение по стромболианскому типу - умеренное извержение с непрерывными взрывами и ливнем из камней, раскаленного пепла и фрагментов лавы.
Извержение произошло преимущественно на вершине юго-восточного кратерного комплекса, а также в трещине на его южном фланге.
Часть юго-восточного конуса вулкана раскололась, и лава текла сразу в двух направлениях.
В понедельник утром в деревнях Катании рабочие очистили машины, улицы и дома от черного пепла.
В понедельник утром в деревнях Катании рабочие очистили машины, улицы и дома от черного пепла.
Специалисты классифицировали это извержение как стромболианское - довольно умеренное. Наиболее экстремальная форма вулканической активности - плинианское извержение - характеризуется взрывными выбросами, порождающими плотную смесь газа и вулканических фрагментов, движущихся с огромной скоростью. Именно плинианское извержение Везувия в 79 году н. э. похоронило Помпеи и Геркуланум под слоем вулканического пепла.
Этна - крупнейший вулкан в Европе и второй по активности на Земле. Уступает лишь вулкану Килауэа на Гавайях. Ежегодно Этна производит около 7,7 миллионов тонн двуокиси углерода, воды и двуокиси серы. В 2011 году он извергнул почти 77 миллионов тонн лавы.
В последний раз Этна представляла серьезную угрозу деревням на ее склонах в 1992 году, когда потоки лавы устремились в сторону Заффераны, города с населением 7000 человек. Для того, чтобы справиться с извержением и направить потоки в другую сторону, пришлось использовать контролируемые взрывы.
В последний раз Этна представляла серьезную угрозу деревням на ее склонах в 1992 году, когда потоки лавы устремились в сторону Заффераны, города с населением 7000 человек. Для того, чтобы справиться с извержением и направить потоки в другую сторону, пришлось использовать контролируемые взрывы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пля... я вот их каждый день заполняю, и знаю сколько газелей нужно для этого.
У меня ,в моем мухосранске, самое большое здание - 16 этажка. Мне нужно сделать обмер всех этих гребанных многоэтажек и вычислить сколько туда пепла влезет?
Убивает ))
-но "бать будут конечно дачника,жгущего ветки в бочке.И не дай бох туда попадёт кусок рубероида...