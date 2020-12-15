На Сицилии снова проснулся вулкан Этна

Этна - крупнейший вулкан в Европе и второй по активности на Земле. Уступает лишь вулкану Килауэа на Гавайях. Ежегодно Этна производит около 7,7 миллионов тонн двуокиси углерода, воды и двуокиси серы. В 2011 году он извергнул почти 77 миллионов тонн лавы.



В последний раз Этна представляла серьезную угрозу деревням на ее склонах в 1992 году, когда потоки лавы устремились в сторону Заффераны, города с населением 7000 человек. Для того, чтобы справиться с извержением и направить потоки в другую сторону, пришлось использовать контролируемые взрывы.