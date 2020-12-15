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На Сицилии снова проснулся вулкан Этна

На Сицилии снова проснулся вулкан Этна (7 фото)

Автор:
15 декабря 2020 17:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вулкан   извержение   извержение вулкана   сейсмическая активность   сицилия   стихийное бедствие   этна   
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Новое извержение вулкана Этна началось в воскресенье вечером, примерно в 21:20. Сообщается, что незадолго до этого было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,7. Извержение оказалось довольно мощным - фонтаны лавы били из кратера на 100 метров в высоту.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вулкан   извержение   извержение вулкана   сейсмическая активность   сицилия   стихийное бедствие   этна   
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5  комментариев
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14k
Ego sum qui sum 2 часа назад
На Сицилии снова проснулся вулкан Этна
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2k
Allmaster 8 минут назад
На Сицилии снова проснулся вулкан Этна
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2k
Allmaster 11 минут назад
Убивают такие сравнения - можно за день заполнить 109 этажный небоскреб.
Пля... я вот их каждый день заполняю, и знаю сколько газелей нужно для этого.
У меня ,в моем мухосранске, самое большое здание - 16 этажка. Мне нужно сделать обмер всех этих гребанных многоэтажек и вычислить сколько туда пепла влезет?
Убивает ))
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57k
Опиум для народа Час назад
-"Ежегодно Этна производит около 7,7 миллионов тонн двуокиси углерода, воды и двуокиси серы."-
-но "бать будут конечно дачника,жгущего ветки в бочке.И не дай бох туда попадёт кусок рубероида...
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40
Edvard Suchkov 2 часа назад
Он ждёт 2021 год.
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