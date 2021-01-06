«Квартиру дали!»: фотографии одного из самых счастливых моментов в жизни советского человека

Ордер, ключи, переезд — цепочка событий, которую так ждал каждый человек в СССР, мечтавший улучшить свои жилищные условия. Фотографии этих счастливых людей
2.
Отдых с семьей в новой квартире
Неизвестный автор, 1950 год, г. Магнитогорск, Государственный исторический музей Южного Урала.
Неизвестный автор, 1950 год, г. Магнитогорск, Государственный исторический музей Южного Урала.
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3.
Пекарь фабрики «Большевичка» С. И. Мельников с семьей в новой квартире, предоставленной ему фабрикой
Олег Кнорринг, 1950 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
Олег Кнорринг, 1950 год, г. Москва, МАММ/МДФ.
6.
Выдача ключей от новых квартир
Всеволод Тарасевич, 1979 год, Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский, МАММ/МДФ.
Всеволод Тарасевич, 1979 год, Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский, МАММ/МДФ.
9.
«Первый день новоселья. В четырех комнатах только что построенного дома устраивается семья Алексея Семина, скотника колхоза имени Ленина, Московской области»
Сигизмунд Кропивницкий, 1958 год, Московская обл., МАММ/МДФ.
Сигизмунд Кропивницкий, 1958 год, Московская обл., МАММ/МДФ.
10.
«Первый день новоселья. В четырех комнатах только что построенного дома устраивается семья Алексея Семина, скотника колхоза имени Ленина, Московской области»
Сигизмунд Кропивницкий, 1958 год, Московская обл., МАММ/МДФ.
Сигизмунд Кропивницкий, 1958 год, Московская обл., МАММ/МДФ.
11.
Жилой массив завода «Магнезит». Новоселье рабочих завода
Г. Нигматов, 1959 год, Челябинская обл., г. Сатка, Государственный исторический музей Южного Урала.
Г. Нигматов, 1959 год, Челябинская обл., г. Сатка, Государственный исторический музей Южного Урала.
12.
Заселение в новые дома
Неизвестный автор, 5 июля 1960 года, Челябинская обл., г. Златоуст, пр-т Гагарина, Государственный исторический музей Южного Урала.
Неизвестный автор, 5 июля 1960 года, Челябинская обл., г. Златоуст, пр-т Гагарина, Государственный исторический музей Южного Урала.
14.
Заселение нового дома
Всеволод Тарасевич, 1979 год, Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский, МАММ/МДФ.
Всеволод Тарасевич, 1979 год, Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский, МАММ/МДФ.
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Моему Деду, ветерану Войны, дали двухкомнатную квартиру на окраине Минска (сейчас почти центр). Мы жили до этого в пригороде, в военном городке в старом кирпичном четырехэтажном доме с печным отоплением. Дом назывался ДОС (Дом офицерского состава)...
И вот переезд. Два крытых военных ЗИЛа везли наш скарб в новый дом. Я сидел в кабине второй машины и всю дорогу переживал за своего плюшевого медведя Мих-Миха...
Мих-Мих был засунут между баулами в кузове первой машины, я его видел и все время переживал, что бы тот не выпал на дорогу...
Мих-Мих удачно добрался до новой квартиры и сейчас живет у меня на даче, восседая в углу на диване.
В 1977 году заехали тоже в новостройку. Под линолеумом в зале почти в центре шишка. Жалко до слез резать новый то. Потом шишка плавно обмялась, и приобрела силуэт большущего гаечного ключа ))
Надрезали все же шов, он уже и так расползаться начал(линолеум стелили безо всякой выдержки на усадку) и добыли ключ 36 на 40 вроде... на батареи что ли он шел. Малой был, сейчас не помню. Ну и с полведра окурков повымели и прочей шелухи.
В общем строили быстро и весело :)
Советское качество.
Качество советское проявлялось в другом. И подобная дверь (даже плохо покрашенная) значительно лучше современных межкомнатных дверей, которые ставят в "бюджетные новостройки" (если вообще ставят).
Если сейчас на предприятии уже не выдают ведомственные квартиры молодым специалистам, значит вы еще застали "отрыжку" совка (неразворованный жилой фонд).
Или вы этого не осознаете?
Вспоминаем горбачёвский план, "каждой семье отдельную квартиру к 2000-у году". Кто бы стал такие планы принимать при отсутствии дефиуъцита жилья.