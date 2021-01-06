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«Квартиру дали!»: фотографии одного из самых счастливых моментов в жизни советского человека

«Квартиру дали!»: фотографии одного из самых счастливых моментов в жизни советского человека (15 фото)

Автор:
06 января 2021 20:17
Сообщество : СССР
Метки: Кватиры   СССР   Фотографии.   города   интересно   люди   
395
15
Ордер, ключи, переезд — цепочка событий, которую так ждал каждый человек в СССР, мечтавший улучшить свои жилищные условия. Фотографии этих счастливых людей
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Метки: Кватиры   СССР   Фотографии.   города   интересно   люди   
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33  комментария
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10k
Паша Эмильевич Час назад
1976-ой год...
Моему Деду, ветерану Войны, дали двухкомнатную квартиру на окраине Минска (сейчас почти центр). Мы жили до этого в пригороде, в военном городке в старом кирпичном четырехэтажном доме с печным отоплением. Дом назывался ДОС (Дом офицерского состава)...
И вот переезд. Два крытых военных ЗИЛа везли наш скарб в новый дом. Я сидел в кабине второй машины и всю дорогу переживал за своего плюшевого медведя Мих-Миха...
Мих-Мих был засунут между баулами в кузове первой машины, я его видел и все время переживал, что бы тот не выпал на дорогу...
Мих-Мих удачно добрался до новой квартиры и сейчас живет у меня на даче, восседая в углу на диване.
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2k
Allmaster Полчаса назад
на 10 фото хорошо видно как строили ))) Стекла в потеках краски.
В 1977 году заехали тоже в новостройку. Под линолеумом в зале почти в центре шишка. Жалко до слез резать новый то. Потом шишка плавно обмялась, и приобрела силуэт большущего гаечного ключа ))
Надрезали все же шов, он уже и так расползаться начал(линолеум стелили безо всякой выдержки на усадку) и добыли ключ 36 на 40 вроде... на батареи что ли он шел. Малой был, сейчас не помню. Ну и с полведра окурков повымели и прочей шелухи.
В общем строили быстро и весело :)
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37k
Сергей Allmaster 20 минут назад
К безплатной квартире безплатное приложение - ключ.
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58k
Viktor Час назад
Я успел в самом конце СССРа оторвать однушку, дом шёл на капремонт - да, это действительно счастье выехать из коммуналки в свою квартиру!
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46k
Похабыч Viktor 51 минуту назад
Кому как, наш дом царской постройки (по сей день живёт и здравствует) в центре расселяли в 80м году по окраинам Москвы в убогие девятиэтажки..
Кому как, наш дом царской постройки (по сей день живёт и здравствует) в центре расселяли в 80м году по окраинам Москвы в убогие девятиэтажки..
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46k
Похабыч Час назад
Вот только окрестности новостроек, по крайней мере в 70-х, выглядели примерно так:
Вот только окрестности новостроек, по крайней мере в 70-х, выглядели примерно так:
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2k
Александр Похабыч 37 минут назад
И так было!
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46k
Похабыч Александр Полчаса назад
Заселяли целые районы где ещё лет пять не было элементарной инфраструктуры, по колено в грязи по плитам пробирались, магазины размещались в квартирах на первых этажах..
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33k
parallax Час назад
Ппц. Дверь походу мочальной кистью красили.

Советское качество.
Ппц. Дверь походу мочальной кистью красили. Советское качество.
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2k
Allmaster parallax Полчаса назад
Ага, тоже при переезде все окна были уляпаны... лезвием потом отчищали... Зато своя четырешка. И теперь в диком капитализме здорово выручила когда с сестрой разменяли на доплату уже на 2 свои...А сейчас красивые такие квартиры... в ипотеку на полжизни...
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2k
RoseM parallax Полчаса назад
Твой коммент говорит лишь об одном: ты абсолютно не знаком с реалиями той жизни.

Качество советское проявлялось в другом. И подобная дверь (даже плохо покрашенная) значительно лучше современных межкомнатных дверей, которые ставят в "бюджетные новостройки" (если вообще ставят).
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
И кому ещё не нравится СССР????????????
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2k
RoseM Едондер пуп 17 минут назад
Ваш случай исключительный (не отражает общих тенденций в обществе).

Если сейчас на предприятии уже не выдают ведомственные квартиры молодым специалистам, значит вы еще застали "отрыжку" совка (неразворованный жилой фонд).

Или вы этого не осознаете?
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4k
КремлеКот Александр Сучков 17 минут назад
У нас в городе 1-ый пункт выполняют точно.
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15k
Александр Сучков uutb 9 минут назад
НАСрать
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15k
Александр Сучков Едондер пуп 5 минут назад
а я по дембелю в 95-м вернулся не в комнату в коммуналке, а сразу в две квартиры, двушку и однушку, но как это от государства и бесплатно- совсем другая история, родители были довольны, они всё красиво придумали согласно законам тогда еще существующим от СССР...
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33k
parallax Иван Васильевич 5 минут назад
В Союзе таких тоже была тьма. Тётушка до пенсии в коммуналке прожила. Так бы померла бы в ней, но к её счастью Союз развалился, дети открыли свой бищнес и купиле ей двушку. Коллега после развода в общаге 20 лет прожил. Однокомнатная досталась "по наследству" от умершей матери. Нашёл таки пути в ней прописаться, по уходу за старушкой. Ещё десяток примеров знаю из круга знакомых.
Вспоминаем горбачёвский план, "каждой семье отдельную квартиру к 2000-у году". Кто бы стал такие планы принимать при отсутствии дефиуъцита жилья.
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