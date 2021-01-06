«Останавливайся, стрелять будем»

Петербургские полицейские преследовали автомобилиста, который отказался выполнить их требование об остановке и попытался скрыться, нарушая ПДД.
Видеозапись погони «Фонтанке» предоставили в региональном управлении МВД днём 6 января.
Съемка - из машины ПДД, преследовавшей нарушителя.
В итоге полицейские прострелили колёса машины нарушителя.
Видеозапись погони «Фонтанке» предоставили в региональном управлении МВД днём 6 января.
Съемка - из машины ПДД, преследовавшей нарушителя.
В итоге полицейские прострелили колёса машины нарушителя.
Как сообщает ведомство, около трёх часов ночи сотрудники ГИБДД заметили «Киа Рио», который двигался от площади Александра Невского в сторону Невского проспекта.
Ими была предпринята попытка остановить машину, чтобы проверить документы у её водителя.
Однако у того были другие планы: он нажал на педаль газа и решил умчаться прочь.
Началась погоня.
В районе Тучкова моста, после очередных попыток остановить автомобилиста, полицейские применили табельное оружие.
Нарушитель закончил движение, наехав на препятствие.
Им оказался 22-летний петербуржец.
После аварии его госпитализировали.
Оформлены административные протоколы: за отказ от прохождения медосвидетельствования, выезд на встречную полосу движения, проезд двух перекрёстков на запрещающий сигнал светофора, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
Ими была предпринята попытка остановить машину, чтобы проверить документы у её водителя.
Однако у того были другие планы: он нажал на педаль газа и решил умчаться прочь.
Началась погоня.
В районе Тучкова моста, после очередных попыток остановить автомобилиста, полицейские применили табельное оружие.
Нарушитель закончил движение, наехав на препятствие.
Им оказался 22-летний петербуржец.
После аварии его госпитализировали.
Оформлены административные протоколы: за отказ от прохождения медосвидетельствования, выезд на встречную полосу движения, проезд двух перекрёстков на запрещающий сигнал светофора, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
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Метки: Погоня видео дтп нарушитель полиция
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