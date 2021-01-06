«Останавливайся, стрелять будем»

Как сообщает ведомство, около трёх часов ночи сотрудники ГИБДД заметили «Киа Рио», который двигался от площади Александра Невского в сторону Невского проспекта.

Ими была предпринята попытка остановить машину, чтобы проверить документы у её водителя.

Однако у того были другие планы: он нажал на педаль газа и решил умчаться прочь.

Началась погоня.

В районе Тучкова моста, после очередных попыток остановить автомобилиста, полицейские применили табельное оружие.

Нарушитель закончил движение, наехав на препятствие.



Им оказался 22-летний петербуржец.

После аварии его госпитализировали.

Оформлены административные протоколы: за отказ от прохождения медосвидетельствования, выезд на встречную полосу движения, проезд двух перекрёстков на запрещающий сигнал светофора, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.