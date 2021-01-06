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«Останавливайся, стрелять будем»

«Останавливайся, стрелять будем» (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 января 2021 15:15
Метки: Погоня   видео   дтп   нарушитель   полиция   
421
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Петербургские полицейские преследовали автомобилиста, который отказался выполнить их требование об остановке и попытался скрыться, нарушая ПДД.
Видеозапись погони «Фонтанке» предоставили в региональном управлении МВД днём 6 января.
Съемка - из машины ПДД, преследовавшей нарушителя.
В итоге полицейские прострелили колёса машины нарушителя.

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Метки: Погоня   видео   дтп   нарушитель   полиция   
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705
pnml11 2 часа назад
Спасибо за ночную сьемку новогоднего Питера !
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47
Edvard Suchkov 13 минут назад
Кто про голову пишет, пусть о своей подумает. (злые все стали)
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41k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Красивый город Питер!
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7k
Фон Шниппельблох Полчаса назад
Красавцы. Жаль в голову стрелять нельзя, только по колёсам.
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62
Дмитрий Полчаса назад
на 1-15 машина ДПС задела припаркованные машины, на летней резине ездят что-ли? такая болтанка
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7k
kaboza Полчаса назад
кастрировать мутанта, а именем его гандоны звать
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1k
ГюльнарШарипова Полчаса назад
А Питер как всегда красивый.
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5k
Lucky 3 часа назад
Жаль что не самоликвидировался с моста в Неву.
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7k
Михалыч 3 часа назад
Таких викингов надо сразу в вальхаллу отправлять, пулей в голову, пока ещё кого не захватил с собой!
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11k
Dobryi_KOT 3 часа назад
6 февраля прошлого года? Долго ехали. А вообще машину можно было сжечь не переворачивая.
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88k
Виктор Апрель Автор поста Dobryi_KOT 3 часа назад
Видимо, какой-то глюк с датой. Этой ночью было, новогодние украшения, в источнике есть видео от проезжавшего мимо водителя. Похоже, в погоне участвовало несколько полицейских машин.
Видимо, какой-то глюк с датой. Этой ночью было, новогодние украшения, в источнике есть видео от проезжавшего мимо водителя. Похоже, в погоне участвовало несколько полицейских машин.
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11k
Dobryi_KOT Виктор Апрель 3 часа назад
Может, не спорю.
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171
Sasha_gt Dobryi_KOT 8 минут назад
В смысле может, тебе факты сказали
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30k
Alex 3 часа назад
Надо было из АК стрелять. Желательно в голову.
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