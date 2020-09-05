Это Питер: гражданин разлегся на проезжей части Невского проспекта

Издалека некоторым могла померещиться, что это - жертва ДТП. Но подъехав поближе, каждый мог убедиться, что никаких следов аварии рядом с мужчиной не наблюдалось: ни пострадавшего автомобиля, ни знака аварийной остановки. Не было поблизости также скорой или ГИБДД.