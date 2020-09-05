Это Питер: гражданин разлегся на проезжей части Невского проспекта

Поскольку дело было в культурной столице нашей страны, то и обхождение со странным товарищем было максимально корректное. Водители просто аккуратно объезжали лежащего на проезжей части человека. И его это, похоже, вполне устраивало...
Непонятное шоу произошло в пятницу с ее традиционными пробками на Невском проспекте, точнее на той его части, что называют Старо-Невским проспектом, в районе Полтавской улицы.
Томящимся в заторах автолюбителям внезапно открывалась престранная картина. На проезжей части лежал человек. Живой, прилично одетый - в белой рубашке и светлых брюках.
Лежал себе полеживал товарищ, судя по всему, с комфортом: широко расставив ноги и с закинутыми за голову руками...
Издалека некоторым могла померещиться, что это - жертва ДТП. Но подъехав поближе, каждый мог убедиться, что никаких следов аварии рядом с мужчиной не наблюдалось: ни пострадавшего автомобиля, ни знака аварийной остановки. Не было поблизости также скорой или ГИБДД.
Видео и фотографии со странным мужчиной быстро попали в интернет, и люди начали гадать: из-за чего этот человек оказался в тот час лежащим посреди главной городской дороги?
Сочувствующих ему было негусто...
Но питерцам еще повезло: их товарищ на проезжей части был хотя бы одет... В начале августа в одном из украинских городов наблюдалась более абсурдная картина!
Мужчина, зачем вы разделись? И что здесь вообще происходит?
Совершенно голый пешеход вступил в драку с совершенно одетым водителем...
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Ну, или наоборот. Проспорил!
зараз Питерець в шостом поколении зробывся чи шо???
мы бандерлоги тут занервничали вдруг с того))))