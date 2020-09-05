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Это Питер: гражданин разлегся на проезжей части Невского проспекта

Это Питер: гражданин разлегся на проезжей части Невского проспекта (6 фото)

Автор:
05 сентября 2020 00:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Невский проспект   видео   дорога   культура   петербург   столица   
1849
6
Поскольку дело было в культурной столице нашей страны, то и обхождение со странным товарищем было максимально корректное. Водители просто аккуратно объезжали лежащего на проезжей части человека. И его это, похоже, вполне устраивало...

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Метки: Невский проспект   видео   дорога   культура   петербург   столица   
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27  комментариев
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1k
Свирепый Бамбр 9 часов назад
Яб по ноге проехал... Ни какого криминала, а память на всю жизнь.
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667
Dutch Cornho 24 минуты назад
"Петербург", "петербуржец"... Каким-то застарелым смрадом несёт или нафталином что ли... Ассоциация с заезженной древней пластинкой, которая крутится в видавшим виды патефоне из позапрошлого века. Что-то потешно-бутафорское, нереальное от древности, неуместности и трагикомичности... Для меня это Ленинград. Ленинградом был и Ленинградом останется навсегда!
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6k
Natrogrii 20 минут назад
Хайп-хуяйп....на деле, идиот
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254
VOX Natrogrii 8 минут назад
Вот зачем матом крыть? Человеческого языка недостаточно?
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3k
кот базилий Час назад
Лучше с разбегу башкой в стену - тоже внимания много было.
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40k
Дмитрий Час назад
Эй, гражданина! Ты тут не лежи - ты дома лежи. А то дубинка башка попадет - совсем глупый будешь.
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3k
livaneth 3 часа назад
На спор!
Ну, или наоборот. Проспорил!
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3k
Stray 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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55k
Опиум для народа 4 часа назад
Ваш Питер давно уже ассоциируется на фишках с бегловым,АБЗ и свалкой.
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20
Sweetie 5 часов назад
Правильно говорят что в Питере только пить. Больше там делать нех
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1k
Дарвин и аморальная премия 8 часов назад
Хорошо что еще не дрочит как медведь
Хорошо что еще не дрочит как медведьПосмотреть
Хорошо что еще не дрочит как медведь
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25k
Игорь 9 часов назад
Это Питер: гражданин разлегся на проезжей части Невского проспекта
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2k
Татьянин день 9 часов назад
Да ладно вам .... просто парень вышел из парадной , за пироженкой в булошную , прочитал .........
... и споткнулся о поребрик !
Да ладно вам .... просто парень вышел из парадной , за пироженкой в булошную , прочитал ......... ... и споткнулся о поребрик !
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5k
Дельфин Красивый 9 часов назад
кто где валяется
кто где валяется
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12k
Сталкер Дельфин Красивый 8 часов назад
Валяется. Под неслабой такой охраной. )
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5k
Вася 9 часов назад
повезло ему, что какая - нибудь шмара багдасрян не проехала в это время по проспекту
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7k
Mauritanien 10 часов назад
Требую продолжения! Где мордобой?
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7k
Cornho Mauritanien 7 часов назад
Не будет, это Питер.
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43k
Albert GER Cornho 6 часов назад
ты ж поклонник Яроша был и соответственно яростный правосек.

зараз Питерець в шостом поколении зробывся чи шо???

мы бандерлоги тут занервничали вдруг с того))))
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7k
Cornho Albert GER 5 часов назад
Чей я поклонник?? Кто такой Ярош? Вы сейчас вообще с кем разговаривали?
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