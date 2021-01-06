Как в моём городе отреставрировали парк, а горожане его сломали за неделю

Привет! Меня зовут Вета, я фотограф и ретушёр, веду свой инста-блог с креативными образами. Я уже 7 лет живу в столице Урала, Екатеринбурге. Так вышло, что самым первым моим "домом" стало общежитие УрФУ №1, на улице Большакова, недалеко от пересечения с улицей 8 марта. Именно поэтому этот район я знаю лучше всех и именно поэтому парк, который там находится, Зелёная Роща, стал для меня любимейшим!
Фото довольно старое, из архивов - ещё виднеется недостроенная башня, снесённая недавно: на прощание в день сноса пришло множество горожан
Не смотря на свою близость к центру, там не так много людей, как в центральном парке, нет аляпистых аттракционов, так мешающих отстраниться от мысли, что ты по-прежнему в сердце города-миллионника.
Я бы сказала, неухоженность и заросли парка создавали необыкновенный шарм. В этом парке мы с подругой часто гуляли и даже занимались спортом, хоть и корни деревьев на дорожках больно впивались в стопы даже при наличии беговых кроссовок с толстой подошвой. После пробежки мы переходили дорогу и поднимались на 16 этаж старой панельки, чтобы встретить закат - вид на город оттуда просто потрясающий! Неоднократно возвращалась сюда за красивыми кадрами уже родного сердцу города.
Этот парк - чудесное место, даже не смотря на то, что где-то в его недрах скрыта заброшенная больница, по легендам, населённая призраками и привлекающая огромное количество экстремалов. Густые заросли прячут огромное здание - не зная точного расположения, я много раз проходила мимо больницы, попросту не замечая её. Да, не было удобных лавочек, не было спортинвентаря, но так приятно было спрятаться летом с книгой в тени дерева или пробежаться вечером по тропинке, вдыхая свежий воздух.
Конечно, я была неимоверно рада, когда узнала, что парк отреставрируют. В Екатеринбурге и без того мало зелени - парков и скверов, и все они не отвечают современным стандартам. Это больше похоже на необлагороженные кусочки леса, засорённые мусором. Самый цивилизованный парк - Ботанический, и то только потому, что его облагораживают работники УрО РАН, а вечером все ворота строго закрыты.
Мэрия только после нескольких попыток сумела найти подрядчика на проведение работ, но и они оказались под угрозой срыва, потому что на месте парка нашли некрополь, имеющий историческую ценность. Официальное открытие было намечено на 23 ноября, но за несколько дней до той даты парк уже открыли и это...тихий ужас!
Я бы сказала, неухоженность и заросли парка создавали необыкновенный шарм. В этом парке мы с подругой часто гуляли и даже занимались спортом, хоть и корни деревьев на дорожках больно впивались в стопы даже при наличии беговых кроссовок с толстой подошвой. После пробежки мы переходили дорогу и поднимались на 16 этаж старой панельки, чтобы встретить закат - вид на город оттуда просто потрясающий! Неоднократно возвращалась сюда за красивыми кадрами уже родного сердцу города.
Этот парк - чудесное место, даже не смотря на то, что где-то в его недрах скрыта заброшенная больница, по легендам, населённая призраками и привлекающая огромное количество экстремалов. Густые заросли прячут огромное здание - не зная точного расположения, я много раз проходила мимо больницы, попросту не замечая её. Да, не было удобных лавочек, не было спортинвентаря, но так приятно было спрятаться летом с книгой в тени дерева или пробежаться вечером по тропинке, вдыхая свежий воздух.
Конечно, я была неимоверно рада, когда узнала, что парк отреставрируют. В Екатеринбурге и без того мало зелени - парков и скверов, и все они не отвечают современным стандартам. Это больше похоже на необлагороженные кусочки леса, засорённые мусором. Самый цивилизованный парк - Ботанический, и то только потому, что его облагораживают работники УрО РАН, а вечером все ворота строго закрыты.
Мэрия только после нескольких попыток сумела найти подрядчика на проведение работ, но и они оказались под угрозой срыва, потому что на месте парка нашли некрополь, имеющий историческую ценность. Официальное открытие было намечено на 23 ноября, но за несколько дней до той даты парк уже открыли и это...тихий ужас!
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Воруют газон
Газон бывает разный. Где-то просто засеивают, но гидропосевные газоны имеют существенный минус - могут образовывать проплешины и не годятся для быстрого озеленения, т.к. нужно время на укоренение (а именно - ожидание весны). Рулонные газоны более дорогие, но моментально преображают пространство, имеют плотное покрытие. В парке по проекту есть оба вида газона, в том числе и дорогой, рулонный. Что делают горожане? Они его отрезают ножом, складывают в пакеты и уносят!
- Поймали пожилую пару, которая складывала кусочки рулонного газона в пакетик из "Магнита" и уносила к своему подъезду (с) Мария Штань*
Я, конечно, неоднократно наблюдала, как находчивые бабушки по весне воруют саженцы цветов из городских клумб. Но...газон? Газон, Карл! Куда он им? Разложить возле своего подъезда старой хрущёвки? Застелить придомовые территории, которые испаханы колёсами неправильно припаркованных машин? Сделать эко-покрытие на балконе? Или может, увезти на дачу и навести там уют? Но ведь ноябрь на дворе! Дачный сезон закрыт. Гидропосев, кстати, тоже соскабливают в пакет и уносят. Ну, зачем?!
- Поймали пожилую пару, которая складывала кусочки рулонного газона в пакетик из "Магнита" и уносила к своему подъезду (с) Мария Штань*
Я, конечно, неоднократно наблюдала, как находчивые бабушки по весне воруют саженцы цветов из городских клумб. Но...газон? Газон, Карл! Куда он им? Разложить возле своего подъезда старой хрущёвки? Застелить придомовые территории, которые испаханы колёсами неправильно припаркованных машин? Сделать эко-покрытие на балконе? Или может, увезти на дачу и навести там уют? Но ведь ноябрь на дворе! Дачный сезон закрыт. Гидропосев, кстати, тоже соскабливают в пакет и уносят. Ну, зачем?!
Отравляют белок
Белочки - милые грызуны, обитатели городских парков. Где-то робкие, где-то почти ручные, но вряд ли они кому-то доставляют дискомфорт - дети радуются, да и я, будучи взрослой, рада встретить лесного зверька, не выезжая из города, понаблюдать за его "звериными" делами, осознать, как прекрасен мир, природа и жизнь, сотворённая эволюцией. Вот только...белки не едят конфеты и торты! С младенчества все знают - белки любят орехи и грибы, в любом мультике это покажут. Люди же приносят остатки еды из дома, солёные снеки, жареные семечки. Зверькам этим питаться опасно!
Белочки едят семена хвойных растений, корешки, ягоды, грибы, лесные орехи, но не промасленные солёные орешки! Им нельзя ничего солёного или сладкого, старого хлеба с плесенью, миндаль - и вовсе яд для пушистиков!
Белочки едят семена хвойных растений, корешки, ягоды, грибы, лесные орехи, но не промасленные солёные орешки! Им нельзя ничего солёного или сладкого, старого хлеба с плесенью, миндаль - и вовсе яд для пушистиков!
- А теперь мы начали находить тела погибших белок: одну за другой, каждый день. Жители подкармливают их чем попало (с) Мария Штань*
И знаете, у меня во дворе множество бездомных животных - кошки, в основном, но есть и собаки, много диких голубей. Однажды, возвращаясь из магазина, я заметила не самое приятное пятно на дорожке, было думала, что какой-то бедолага угодил под колёса машин, пока не заметила, как сердобольная бабушка выливает клубничное варенье прямо на тротуар, где ходят люди!
И знаете, у меня во дворе множество бездомных животных - кошки, в основном, но есть и собаки, много диких голубей. Однажды, возвращаясь из магазина, я заметила не самое приятное пятно на дорожке, было думала, что какой-то бедолага угодил под колёса машин, пока не заметила, как сердобольная бабушка выливает клубничное варенье прямо на тротуар, где ходят люди!
Бегуны - не люди
- Мы сделали беговые дорожки из специальной песчаной смеси вокруг всего парка, чтобы бегунам мягко бегать. По ним ходят женщины с палками для скандинавской ходьбы и жалуются, что палки вязнут в песке. Мамочки жалуются, что с колясками по ним не проехать. Парочки - что они узкие, вдвоем не удобно гулять. Эти дорожки для бегунов уже черти во что превратились (с)
В городах не уважают людей, которые занимаются спортом. По беговым дорожкам гуляют, по велосипедным - катают коляски, а случись что - кто виноват будет? Буквально весной в моём же городе произошёл случай - девочка прыгнула под колёса велосипедиста на велосипедной дорожке, тот лишь легко задел малышку колесом, всё обошлось, быстро среагировал. Но прибежал папаша с ножом и полетел с кулаками. Спрашивается, кто виноват?
В городах не уважают людей, которые занимаются спортом. По беговым дорожкам гуляют, по велосипедным - катают коляски, а случись что - кто виноват будет? Буквально весной в моём же городе произошёл случай - девочка прыгнула под колёса велосипедиста на велосипедной дорожке, тот лишь легко задел малышку колесом, всё обошлось, быстро среагировал. Но прибежал папаша с ножом и полетел с кулаками. Спрашивается, кто виноват?
Вырывают кусты, спиливают ели
Искусственные ёлки уже десятилетия существуют на рынках, но наши соотечественники всё пытаются хватать традиции "за хвост" - покупают живые ели, чтобы дерево, росшее десятилетиями, порадовало месяц детишек и отправилось на свалку. Совсем экономные отправляются за деревом в лес или ближайший парк - бесплатно же! Лично я считаю, что популяризацию живой ели как символа нового года стоит запретить. Пусть она будет как рисунок, максимум - на открытках и игрушках. И так экология - не лучшая в мире.
И опять же - саженцы кустарников вырывают с корнем. То ли ради веселья, то ли "не своё, казённое, не жалко"!
И опять же - саженцы кустарников вырывают с корнем. То ли ради веселья, то ли "не своё, казённое, не жалко"!
Зачем нам ваша цивилизация, нам и в грязи хорошо!
Конечно, я почитала комментарии под статьёй и была в ещё большем шоке. Помимо осуждения были высказывания в духе "Застройщики наворовали, вот и пытаются скрыть!" или "Нормальный парк был, ничего не ломали, а тут видите ли испортили что-то, не верю".
Это не первый такой прецедент в моём городе. Ранее только открытый после реставрации сквер даже окрестили "Улицей разбитых фонарей" - плафоны разбили в тот же вечер. И не один раз! На минуточку, высота до них 1,5 метра, т.е. всё это делается намеренно.
Я не хочу выставить людей своего города какими-то дикарями, которые только слезли с дерева, вызывать к ним ненависть или организовывать травлю, но ведь это делают такие же жители Екатеринбурга, как я и ты, дорогой читатель. И это проблема любого города России, не только Екатеринбурга - что только устроили в московском Зарядье после открытия несколько лет назад!
Почему-то люди осознанно НЕ ХОТЯТ жить лучше, в комфорте и отдыхать в красивых парках, не бояться за свою безопасность на хорошо освещённых аллеях. Почему-то люди НЕ ЦЕНЯТ то, что делают для них на их же деньги, т.е. налоги. Ну, вот представьте, вы купили новый телевизор, не придёт же в голову кинуть в него камень назло, мол, стоит такой новый и красивый, вылупился своим матовым стеклом, радует тут всех! Никогда не пойму, какие тараканы обитают в головах таких вот городских вандалов. Как сказал бы доктор Преображенский (да-да, процитирую классику) - Разруха в головах (с)
*Мария Штань, директор компании «Дорстройтехнологии», которая занимается реконструкцией парка.
(с) Loliminti l Арт-фотограф
Это не первый такой прецедент в моём городе. Ранее только открытый после реставрации сквер даже окрестили "Улицей разбитых фонарей" - плафоны разбили в тот же вечер. И не один раз! На минуточку, высота до них 1,5 метра, т.е. всё это делается намеренно.
Я не хочу выставить людей своего города какими-то дикарями, которые только слезли с дерева, вызывать к ним ненависть или организовывать травлю, но ведь это делают такие же жители Екатеринбурга, как я и ты, дорогой читатель. И это проблема любого города России, не только Екатеринбурга - что только устроили в московском Зарядье после открытия несколько лет назад!
Почему-то люди осознанно НЕ ХОТЯТ жить лучше, в комфорте и отдыхать в красивых парках, не бояться за свою безопасность на хорошо освещённых аллеях. Почему-то люди НЕ ЦЕНЯТ то, что делают для них на их же деньги, т.е. налоги. Ну, вот представьте, вы купили новый телевизор, не придёт же в голову кинуть в него камень назло, мол, стоит такой новый и красивый, вылупился своим матовым стеклом, радует тут всех! Никогда не пойму, какие тараканы обитают в головах таких вот городских вандалов. Как сказал бы доктор Преображенский (да-да, процитирую классику) - Разруха в головах (с)
*Мария Штань, директор компании «Дорстройтехнологии», которая занимается реконструкцией парка.
(с) Loliminti l Арт-фотограф
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Метки: Россия деградация общество
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А ты не врёшь, случаем?..
Правда я не понял про фонари по 1,5 метра ну и так по мелочи зачем в городском парке рулонный газон? Даже в Петергофе он обычный,а рулонный только для укрепления откосов.
Заблудших душь можно на первый раз наказать большим штрафом, а при повторном вандализме, просто выселять из города без права возвращения.
Будь у меня власть, я бы так и сделал.
зато аолти говна поел, как обычно, приятного...
Оно бы уж показало нам "До" и "После", а мы бы уж попереживали.
А так многобукф только и фото белочки.
А так то да, если нет охраны, наши люди изничтожат все, что угодно в миг.