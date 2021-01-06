Как в моём городе отреставрировали парк, а горожане его сломали за неделю

Не смотря на свою близость к центру, там не так много людей, как в центральном парке, нет аляпистых аттракционов, так мешающих отстраниться от мысли, что ты по-прежнему в сердце города-миллионника.



Я бы сказала, неухоженность и заросли парка создавали необыкновенный шарм. В этом парке мы с подругой часто гуляли и даже занимались спортом, хоть и корни деревьев на дорожках больно впивались в стопы даже при наличии беговых кроссовок с толстой подошвой. После пробежки мы переходили дорогу и поднимались на 16 этаж старой панельки, чтобы встретить закат - вид на город оттуда просто потрясающий! Неоднократно возвращалась сюда за красивыми кадрами уже родного сердцу города.

Этот парк - чудесное место, даже не смотря на то, что где-то в его недрах скрыта заброшенная больница, по легендам, населённая призраками и привлекающая огромное количество экстремалов. Густые заросли прячут огромное здание - не зная точного расположения, я много раз проходила мимо больницы, попросту не замечая её. Да, не было удобных лавочек, не было спортинвентаря, но так приятно было спрятаться летом с книгой в тени дерева или пробежаться вечером по тропинке, вдыхая свежий воздух.



Конечно, я была неимоверно рада, когда узнала, что парк отреставрируют. В Екатеринбурге и без того мало зелени - парков и скверов, и все они не отвечают современным стандартам. Это больше похоже на необлагороженные кусочки леса, засорённые мусором. Самый цивилизованный парк - Ботанический, и то только потому, что его облагораживают работники УрО РАН, а вечером все ворота строго закрыты.



Мэрия только после нескольких попыток сумела найти подрядчика на проведение работ, но и они оказались под угрозой срыва, потому что на месте парка нашли некрополь, имеющий историческую ценность. Официальное открытие было намечено на 23 ноября, но за несколько дней до той даты парк уже открыли и это...тихий ужас!