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Как в моём городе отреставрировали парк, а горожане его сломали за неделю

Как в моём городе отреставрировали парк, а горожане его сломали за неделю (3 фото)

Автор:
06 января 2021 16:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   деградация   общество   
1454
3
Привет! Меня зовут Вета, я фотограф и ретушёр, веду свой инста-блог с креативными образами. Я уже 7 лет живу в столице Урала, Екатеринбурге. Так вышло, что самым первым моим "домом" стало общежитие УрФУ №1, на улице Большакова, недалеко от пересечения с улицей 8 марта. Именно поэтому этот район я знаю лучше всех и именно поэтому парк, который там находится, Зелёная Роща, стал для меня любимейшим!
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Метки: Россия   деградация   общество   
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44k
noName 3 часа назад
Ну дык,ельцин-центр не даром там находится
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1k
Чучело Мяучело 16 минут назад
Ну незнааааю... У нас даже фонари не колотят из баловства, как раньше. Пиво жрут на лавках летом, это да, но не мусорят особо, урны используют. Быдляка в разы меньше стало. Помоему автор пессимиздит.
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427
Сергей 18 минут назад
Чёт враньём попахивает.Живу в небольшом городишке Костромской губернии.Населения 45.000 чел.Даже у нас про вандализм 90-х забыли.Всё строится и развивается понемножку.Не поверю про этот большой город.
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3k
Руслан 24 минуты назад
Трёпу много, фото-доказательств нету...
А ты не врёшь, случаем?..
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41k
Цыц тут у меня 51 минуту назад
Читать дегенерата aolti себя не уважать.
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14k
Lynx 56 минут назад
Во все времена их хватает. Но не во все времена оперативно приводят в порядок бардак. А потом как снежный ком вся накопленная грязь вылазит наружу.
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28k
Дмитрий Час назад
Если парк реконструирован действительно хорошо,то очень жаль что такое происходит.
Правда я не понял про фонари по 1,5 метра ну и так по мелочи зачем в городском парке рулонный газон? Даже в Петергофе он обычный,а рулонный только для укрепления откосов.
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2k
zion89 2 часа назад
в Питере понравилось, почти все парки платные, хоть 100р но заплатил и гуляй, может по этому и не портят и не тырят всё что не приколочено?? у нас в екб честно сказать не парки а помойка одна, особенно в пятницу, в зелёную рощу вообще зайти вечером страшно всегда было...
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33k
parallax 2 часа назад
Ссут в подъездах и лифтах, жгут кнопки, ломают почтовые ящики, паркуются на газонах, мажут на стенах быдлячье граффити. Быдло не хочет жить в чистоте и порядке, поэтому надо быдло выселять на поселения, в быдлосвинарник. По другому порядок в городах не наведёшь.
Заблудших душь можно на первый раз наказать большим штрафом, а при повторном вандализме, просто выселять из города без права возвращения.
Будь у меня власть, я бы так и сделал.
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57k
Опиум для народа parallax 54 минуты назад
Если человек вырос в свинарнике-то его уже не переучишь.У нас лет 10 назад сносили последние бараки еще времен СССР,живших там расселили по новостройкам. Так зайдя в подъезд сразу становится понятным где эти недочеловеки раньше жили...
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1k
zenon parallax Полчаса назад
Раньше не ломали и не воровали. Был такой парк Вайнера. Был огромный парк ЦПКО имени Маяковского, всё было на местах, это же было народное. А теперь за сучок поднятый из травы могут впаять 7 лет. Нет страны для народа. Сгорел дом, пусть и сарай сгорит.
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5k
workmen77 2 часа назад
Проблема которая описана, касается не только Екатеринбурга, а всей России. Почему это бы скорее всего не произошло, ну например, в Германии, Франции или Испании, если исключить мигрантов из мусульманских стран? Не потому, что там полно полицейских или везде установлены видеокамеры, а потому, что там привыкли ценить труд и собственность других людей - таков Европейский менталитет. А Россия к сожалению, как бы мы не старались, менталитетом остается - Азией, где соблюдается закон только при наличие тотального контроля и неотвратимости наказания, не полагаясь на совесть и законопослушность. Отсюда вывод: только установка видеокамер в парках, скверах, во дворах, с вычислением нарушителей позволит прекратить вандализм.
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1k
Анатолий workmen77 Час назад
Чёт в СССР не стояло на каждом углу по милиционеру, а про камеры ваще никто не слышал. Но не помню я такой хрени там. За раскрашивание стен, любой взрослый бы под сраку так напинал, что неделю сидеть бы не получилось. А щас низя, по судам затаскают....
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639
Обратная сторона Луны Анатолий 47 минут назад
Просто баллончиков с краской не было, а кирпичом много не нацарапаешь. А так "Алиса", "ария" и прочие "#уй" с "иси-диси" на всех стенах и заборах были, лавочки поломанные или с ногами залазили...
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3k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
В советское время тоже хватало некультурных людей, но тогда можно было что-то объявить, призвать к совести, люди все-таки тянулись вверх... В построенном сегодня обществе потребителей и жлобов, превращенном в имбецилов зомбоящиком, это бесполезно.
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3k
Чиуауа 2 часа назад
Как в моём городе отреставрировали парк, а горожане его сломали за неделю
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5k
Горец Ю 2 часа назад
Когда я узнал, сколько млн освоили подрядчики (заказчики).......
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3k
Чиуауа 2 часа назад
Как в моём городе отреставрировали парк, а горожане его сломали за неделю
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11k
робт 2 часа назад
прикольно, столько текста накатал "фотограф" и не одной фотки подтверждения

зато аолти говна поел, как обычно, приятного...
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3k
Чиуауа 2 часа назад
Как в моём городе отреставрировали парк, а горожане его сломали за неделю
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3k
Чиуауа 2 часа назад
а вот и ответ!!!
а вот и ответ!!!
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1k
Jorr 2 часа назад
Что то странно от инстаграмм блогерки Веты не увидеть ни одного фотофакта.
Оно бы уж показало нам "До" и "После", а мы бы уж попереживали.

А так многобукф только и фото белочки.
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11k
Dobryi_KOT 3 часа назад
Пруфов нет, но теги какие - "Россия, деградация"! Ух! Давно обратил внимание, что эта аолтя просто гнида казематная.
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30k
Alex 3 часа назад
Кстати в Москве, когда открыли парк Зарядье, тоже дебилы нашлись, которые редкие цветы выкапывали. Руки бы им отрубать
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639
Обратная сторона Луны 3 часа назад
инста-блогер с креативными образами, а где фотографии парка?

А так то да, если нет охраны, наши люди изничтожат все, что угодно в миг.
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