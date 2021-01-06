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Как изменилась наша планета: серия спутниковых снимков от НАСА

Как изменилась наша планета: серия спутниковых снимков от НАСА (2 фото + 7 тянучек)

Автор:
06 января 2021 15:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Что происходит   изменение   климат   наша планета   перемены   планета   спутниковые снимки   
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НАСА опубликовало более 500 снимков, показывающих, что произошло с нашей планетой в результате изменения климата, урбанизации, наводнений и пожаров. Серия называется "Образы перемен"; фотосравнения сделаны с разницей в несколько дней, лет или десятилетий.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Что происходит   изменение   климат   наша планета   перемены   планета   спутниковые снимки   
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2  комментария
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−1
Владимир Полчаса назад
помните панику всемирную
-ААААА!!!!! сука!!!!! е-б-а-н-ы-й фреон!!!!!! от него озоновые дыры образуются!!!!!

запретить фирмы, которые используют фреон!!!!
ААААА!!!!! скороее запретите эти фирмы, пока земле не настал п-и-з-д-е-ц!!!!

Гретты тогда еще не было, она еще не родилась, а то бы и ее подтянули


а потом выясняется, ну ... б-л-я да все норм.

Земля сначала одним боком повернута (ось наклонная) к солнцу
потом полгода другим боком, вот солнечный ветер и делает на полюсах дыры в озоновом слое, а потом он восстанавливается

ну вообщем это естественный процесс и фреон тут не при чем
но кто то убил своих конкурентов на рынке капитализма
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Владимир 8 минут назад
сейчас про озоновый слой и фреон хоть слово в СМИ есть?
блин наверное все... решили проблему
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