Как изменилась наша планета: серия спутниковых снимков от НАСА

Площадь, занимаемая морским льдом в Арктике. 1984 год - 2012 год
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На этих изображениях в искусственных цветах показана часть провинции Синд на юго-востоке Пакистана до и после наводнения из-за муссонных дождей в 2020 году
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Слева - 1941 год, ледник Мьюир и ледник Риггс, Аляска. Справа - 2004 год, к этому моменту Риггс отступил на 640 метров, и оба ледника заметно истончились
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На этих снимках, сделанных в 2016 году, мы видим редкое явление - снегопад на краю пустыни Сахара. К моменту, когда 27 декабря был сделан правый снимок, снег почти исчез
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В декабре 2011 года в Красном море произошло извержение вулкана. В результате образовался новый остров - как видно на разнице между фотографиями 2007 года (слева) и 2011 года (справа)
Город Дубай расположен на берегу Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах. В 2001 году начались работы по созданию искусственных архипелагов вдоль береговой линии Дубая. Результаты видны на изображении 2012 г.
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Лесные пожары в Калифорнии, раздуваемые порывами ветра со скоростью 80 км/ч, вспыхнули 8 октября 2017 года (слева). К 11 октября (справа) сгорели более 40 тыс. га в винодельческих регионах
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Примерно два десятка лесных пожаров уничтожили 1 млн га в регионе Пампас в Аргентине. Первые пожары начались к юго-западу от города Баия-Бланка, 22 декабря (слева). 7 января 2017 г. (справа) - пострадавшие провинции Ла Пампа и Рио-Негро
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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-ААААА!!!!! сука!!!!! е-б-а-н-ы-й фреон!!!!!! от него озоновые дыры образуются!!!!!
запретить фирмы, которые используют фреон!!!!
ААААА!!!!! скороее запретите эти фирмы, пока земле не настал п-и-з-д-е-ц!!!!
Гретты тогда еще не было, она еще не родилась, а то бы и ее подтянули
а потом выясняется, ну ... б-л-я да все норм.
Земля сначала одним боком повернута (ось наклонная) к солнцу
потом полгода другим боком, вот солнечный ветер и делает на полюсах дыры в озоновом слое, а потом он восстанавливается
ну вообщем это естественный процесс и фреон тут не при чем
но кто то убил своих конкурентов на рынке капитализма
блин наверное все... решили проблему