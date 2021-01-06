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Студию Диснея обвинили в навязывании нереалистичных стандартов красоты

Студию Диснея обвинили в навязывании нереалистичных стандартов красоты (7 фото)

Автор:
06 января 2021 05:56
Сообщество : Кино
Метки: интересное   маразм   мультфильм   
810
7
Никого не удивляет, что мультипликационные герои мало похожи на реальных людей, так как даже дети понимают, что анимационный мир — это царство грез и фантазий. Несмотря на это периодически находятся люди, которые не желают мириться с анатомическими вольностями, которые допускают в своей работе аниматоры. На днях студию Уолта Диснея обвинили в том, что она «навязывает детям нереалистичные стандарты женской красоты».
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Метки: интересное   маразм   мультфильм   
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4k
Иван 4 часа назад
Просто она не черная.
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1k
Провокатор Полчаса назад
То есть к квадратной голове парня, у них претензий нет?!!
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8k
Васильевна 52 минуты назад
Да просто художник-аниматор - любитель больших задниц. Воплотил свои мечты в мультфильме.
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4k
pilgrimnl Час назад
пусть американцы в зеркало посмотрят, у них такие ж у всех разновидностей гендерного салата.
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832
ZloyPupsik Час назад
ну не знаю, мне нравятся девушки с пышными бёдрами и тонкой талией, (а если в придачу грудь 3+ ваще огонь) тут уже дело вкуса.

но мультик должен быть мультиком:))
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8k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Другой пользователь согласился с этим, добавив следующее: «Мне грустно думать, что дети думают, что именно так и должно выглядеть их тело…"
====================
А от того, что у них епальники с синдромом Дауна и с пропорциями не дружат, ему грустно не стало?
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336
Борис 2 часа назад
Кадашьян?
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−163
Андрей Аксаментов 2 часа назад
Согласен. Уродским пропорциям с силиконовыми жопами в мультиках не место.
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7k
Izrin Maria 3 часа назад
Как дети представляют себе человека?
Как дети представляют себе человека?
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8k
Васильевна Izrin Maria 50 минут назад
Скорее, как детей учат рисовать человека. "Палка, палка, огуречик - вот и вышел человечек". Типа, на большее пока не способен.
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7k
Izrin Maria Васильевна 22 секунды назад
Гораздо раньше появления карандашей, и даже раньше появления человека.
Многие животные и птицы воспринимают две точки как глаза (хищника).
Древнейшие предки людей тоже воспринимали лицо как два глаза и рот - видели, подбирали, доцарапывали, хранили.
Руки - ноги появились позже, остальные части тела - ещё позже.
Гораздо раньше появления карандашей, и даже раньше появления человека. Многие животные и птицы воспринимают две точки как глаза (хищника). Древнейшие предки людей тоже воспринимали лицо как два глаза и рот - видели, подбирали, доцарапывали, хранили. Руки - ноги появились позже, остальные части тела - ещё позже.
Гораздо раньше появления карандашей, и даже раньше появления человека. Многие животные и птицы воспринимают две точки как глаза (хищника). Древнейшие предки людей тоже воспринимали лицо как два глаза и рот - видели, подбирали, доцарапывали, хранили. Руки - ноги появились позже, остальные части тела - ещё позже.
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5k
Ф Ив 4 часа назад
Интересно, а антропоморфные животные в качестве героев мультфильмов их не смущают?
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