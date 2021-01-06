Студию Диснея обвинили в навязывании нереалистичных стандартов красоты

Никого не удивляет, что мультипликационные герои мало похожи на реальных людей, так как даже дети понимают, что анимационный мир — это царство грез и фантазий. Несмотря на это периодически находятся люди, которые не желают мириться с анатомическими вольностями, которые допускают в своей работе аниматоры. На днях студию Уолта Диснея обвинили в том, что она «навязывает детям нереалистичные стандарты женской красоты».
Внимание общественности привлекла короткометражная анимационная лента «Внутренняя работа» (Inner Workings), премьера которой состоялась еще в 2016 году. Активный пользователь твиттера с ником Glitch поделился со своими подписчиками скриншотами из диснеевского мультфильма и обратил их внимание на телосложение его героини по имени Кейт.
«Внутренняя работа» рассказывает историю рядового офисного клерка по имени Пол, который вынужден постоянно укрощать свои желания и жертвовать отдыхом и общением в пользу своей рутинной работы. Главный герой начинает испытывать нежные чувства к Кейт — девушке выдающегося телосложения.
Художники студии Диснея наделили Кейт огромным задом, переходящим в осиную талию, сопоставимую по толщине с шеей. Массивные бедра героини образуют контраст с очень тонкими руками и вообще тщедушной верхней половиной тела. Разместив в твиттере скриншоты с девушкой, Glitch подписал их так:
«Еще ни в одном мире, созданном студией Диснея, не было необходимости в подобном персонаже».
Художники студии Диснея наделили Кейт огромным задом, переходящим в осиную талию, сопоставимую по толщине с шеей. Массивные бедра героини образуют контраст с очень тонкими руками и вообще тщедушной верхней половиной тела. Разместив в твиттере скриншоты с девушкой, Glitch подписал их так:
«Еще ни в одном мире, созданном студией Диснея, не было необходимости в подобном персонаже».
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С Glitch согласились десятки пользователей соцсети, начавших выражать свое возмущение тем, как аниматоры обыграли в мультфильме женскую фигуру. Один из комментаторов написал:
«Да, я отлично понимаю, что это всего лишь мультфильм, но, ради бога, дорисуйте этой девушке хотя бы живот».
Другой пользователь согласился с этим, добавив следующее:
«Мне грустно думать, что дети думают, что именно так и должно выглядеть их тело… Естественно, невозможно иметь такую задницу без живота!!!».
«Да, я отлично понимаю, что это всего лишь мультфильм, но, ради бога, дорисуйте этой девушке хотя бы живот».
Другой пользователь согласился с этим, добавив следующее:
«Мне грустно думать, что дети думают, что именно так и должно выглядеть их тело… Естественно, невозможно иметь такую задницу без живота!!!».
Кое-кого из комментаторов настигла ностальгия по старым работам студии, когда к пропорциям относились более щепетильно:
«Забавно, что Дисней в те времена создавал реалистичные пропорции принцесс и принцев — без больших глаз, без чрезмерной талии, все было намного лучше, когда выглядело нормально».
Один из пользователей вообще был предельно краток, оставив комментарий: «Где помещаются ее органы?». Нужно сказать, что Кейт — это не единственный персонаж мультфильма, который привлек внимание интернет-критиков.
«Забавно, что Дисней в те времена создавал реалистичные пропорции принцесс и принцев — без больших глаз, без чрезмерной талии, все было намного лучше, когда выглядело нормально».
Один из пользователей вообще был предельно краток, оставив комментарий: «Где помещаются ее органы?». Нужно сказать, что Кейт — это не единственный персонаж мультфильма, который привлек внимание интернет-критиков.
Кое-кого возмутила еще и женская фигура, появившаяся вне фокуса камеры на заднем плане на пляже. «Да она же просто тает» — писали комментаторы под скриншотами.
Были и те, кто пошли дальше и начали сравнивать фигуру вдалеке с разными предметами, начиная от ваз и заканчивая шахматными фигурами.
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Метки: интересное маразм мультфильм
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но мультик должен быть мультиком:))
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А от того, что у них епальники с синдромом Дауна и с пропорциями не дружат, ему грустно не стало?
Многие животные и птицы воспринимают две точки как глаза (хищника).
Древнейшие предки людей тоже воспринимали лицо как два глаза и рот - видели, подбирали, доцарапывали, хранили.
Руки - ноги появились позже, остальные части тела - ещё позже.