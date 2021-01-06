Студию Диснея обвинили в навязывании нереалистичных стандартов красоты

С Glitch согласились десятки пользователей соцсети, начавших выражать свое возмущение тем, как аниматоры обыграли в мультфильме женскую фигуру. Один из комментаторов написал:

«Да, я отлично понимаю, что это всего лишь мультфильм, но, ради бога, дорисуйте этой девушке хотя бы живот».

Другой пользователь согласился с этим, добавив следующее:

«Мне грустно думать, что дети думают, что именно так и должно выглядеть их тело… Естественно, невозможно иметь такую задницу без живота!!!».