Экипаж пожарного корабля спас тонущего в реке пса

Беспокойного пса, который носился на реке по кромке льда и громко лаял, заметил экипаж пожарного корабля. Люди заинтересовались поведением животного и подплыли поближе. Оказалось, что тревожился пёс не напрасно: его четвероногий приятель провалился под лёд и никак не мог выбраться.
Пока спасатели доставали бедолагу из ледяной ловушки, второй пёс стоял рядом и наблюдал за процессом. Миссия спасения закончилась тем, что обоих псов подняли на борт, отогрели, накормили и выпустили.
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Но что значит «отогрели и отпустили»? А хэппи энд ? Что ,типа, собакам нашли добрых хозяев и тд и тп ?