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Экипаж пожарного корабля спас тонущего в реке пса

Экипаж пожарного корабля спас тонущего в реке пса (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 января 2021 15:34
Сообщество : Животные
Метки: 360подмосковье   Россия   видео   животные   пес   собака   спасение   
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Беспокойного пса, который носился на реке по кромке льда и громко лаял, заметил экипаж пожарного корабля. Люди заинтересовались поведением животного и подплыли поближе. Оказалось, что тревожился пёс не напрасно: его четвероногий приятель провалился под лёд и никак не мог выбраться.

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Метки: 360подмосковье   Россия   видео   животные   пес   собака   спасение   
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ваня панкин 55 минут назад
вместо тысячи слов...
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вместо тысячи слов...
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1k
WithU 51 минуту назад
Молодцы !
Но что значит «отогрели и отпустили»? А хэппи энд ? Что ,типа, собакам нашли добрых хозяев и тд и тп ?
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