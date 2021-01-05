Экипаж пожарного корабля спас тонущего в реке пса

Беспокойного пса, который носился на реке по кромке льда и громко лаял, заметил экипаж пожарного корабля. Люди заинтересовались поведением животного и подплыли поближе. Оказалось, что тревожился пёс не напрасно: его четвероногий приятель провалился под лёд и никак не мог выбраться.

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