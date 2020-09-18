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Псу пришлось пойти на хитрость, чтобы пройти мимо грозного кота

Псу пришлось пойти на хитрость, чтобы пройти мимо грозного кота (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 08:25
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   кот   пес   прикол   реакция   юмор   
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Женщина запечатлела необычную сцену из жизни своих питомцев: кота и пса. Застенчивому псу нужно было пройти мимо драчливого кота до хозяйки. Женщина всячески подбадривала питомца и советовала ему пробраться рывком, однако у пса нашелся способ получше.

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Метки: видео   животные   кот   пес   прикол   реакция   юмор   
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