Псу пришлось пойти на хитрость, чтобы пройти мимо грозного кота

Пёс в какой-то момент сел задом рядом с агрессивным котом, как бы показывая ему свою незаинтересованность в дальнейшем продвижении.



Кошачий охранник раскусил коварный замысел пса и попытался преградить ему дорогу к хозяйке, но было уже поздно и упрямство застенчивого питомца было вознаграждено.