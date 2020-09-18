Псу пришлось пойти на хитрость, чтобы пройти мимо грозного кота

Женщина запечатлела необычную сцену из жизни своих питомцев: кота и пса. Застенчивому псу нужно было пройти мимо драчливого кота до хозяйки. Женщина всячески подбадривала питомца и советовала ему пробраться рывком, однако у пса нашелся способ получше.
Псу пришлось пойти на хитрость, чтобы обмануть кота, который караулил его возле двери в комнату.
Пёс в какой-то момент сел задом рядом с агрессивным котом, как бы показывая ему свою незаинтересованность в дальнейшем продвижении.
Кошачий охранник раскусил коварный замысел пса и попытался преградить ему дорогу к хозяйке, но было уже поздно и упрямство застенчивого питомца было вознаграждено.
Кошачий охранник раскусил коварный замысел пса и попытался преградить ему дорогу к хозяйке, но было уже поздно и упрямство застенчивого питомца было вознаграждено.
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