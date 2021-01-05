Как завести кота, когда меня почти не бывает дома? Мужской взгляд на извечную проблему…

Первые сорок лет в жизни мальчика – самые трудные. Это не я придумал, это проверенная и доказанная веками житейская мудрость. Работай, зарабатывай деньги, карабкайся по карьерной лестнице, строй дом, сажай дерево. А как же? Ведь нужно разбить тот самый «огород», на котором вы со своей прекрасной садовницей будете вместе окучивать грядки и пропалывать ту самую капусту, из которой потом ваш сын появится.
А пока что я один. Спасает только кот. Едешь с работы и думаешь о том, как эта пушистая скотина встречает тебя у порога, радостно мявкает, трется об ноги и нарывается на нежности. Как там говорится? Твой дом там, где твой кот заваривает тебе чайок…
Но потом уютные мечты о чем-то домашнем, тёплом и пушистом разбиваются о суровый гранит реальности. Какой, к чёрту, кот, если ты работаешь по 11 часов в сутки? Сын сам по себе из капусты не появится. И кот сам по себе не заведётся. Кто его будет кормить, лечить, холить-лелеять, пока ты мотаешься по городу туда-сюда? А потом я сказал себе: «Спокойно, Ипполит! Давай рассуждать логически…». Кот – это не собака. Его не надо выгуливать строго по расписанию минимум два раза в сутки. Насыпал лопатой промышленный корм в миску, поставил тазик чистой воды, поменял наполнитель в лотке – и свободен! Кот может спокойно продержаться день-другой и без вас. А если вы субботним утречком хотите отоспаться после бурной холостяцкой пятничной вечеринки, эта ленивая задница будет валяться в кровати вместе с вами. Похрюкивая и посапывая во сне.
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Короче, теперь их у меня два. Мальчик и… мальчик! Васиссуалий и Алехандро. Кратко – Санёк и Васёк. Два шерстяных засранца. Хотя засранцы – это я ласково. На самом деле они гадят сугубо в лоток. Чистоплотные, заразы. Правда, на Новый год пришлось слегка понервничать, когда Васёк нажрался дождика. Но всё обошлось. А я быстро эволюционировал и сообразил, что ёлку нужно закрыть на балконе, а ключ сдать в ячейку в швейцарском банке (шутка!).
На самом деле всё у нас отлично. Мерзавцы прекрасно справляются день без моей помощи. А уже вечером отыгрываются на мне по полной: устраиваем дикие забеги, ловим и уничтожаем игрушечных мышей, приносим в зубах фантики от конфет. Ну а наблёванная раз в месяц кучка шерсти на коврике в прихожей – разве ж это проблема?
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У меня такая. Теперь нет никаких проблем, если куда то свалили даже на пару-тройку дней.
Ещё до покупки этой кормушки уехали на турбазу на четыре дня, корму насыпал с запасом, дней на десять. Так мои два проглота сожрали всё до крошки, да ещё и когда мы вернулись, орали, словно неделю не ели. Думаю они всё схавали ещё за пару дней, а потом голодные сидели.