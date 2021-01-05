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Сообщество Без кота и жизнь не та 758 постов • 347 подписчиков подписаться
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Как завести кота, когда меня почти не бывает дома? Мужской взгляд на извечную проблему…

Как завести кота, когда меня почти не бывает дома? Мужской взгляд на извечную проблему… (1 фото)

Автор:
05 января 2021 14:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Кошка в доме   Приют бездомных кошек   кот   котикиправятмиром   коты в дар   минск   мужчина   
274
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Первые сорок лет в жизни мальчика – самые трудные. Это не я придумал, это проверенная и доказанная веками житейская мудрость. Работай, зарабатывай деньги, карабкайся по карьерной лестнице, строй дом, сажай дерево. А как же? Ведь нужно разбить тот самый «огород», на котором вы со своей прекрасной садовницей будете вместе окучивать грядки и пропалывать ту самую капусту, из которой потом ваш сын появится.

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Метки: Кошка в доме   Приют бездомных кошек   кот   котикиправятмиром   коты в дар   минск   мужчина   
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Tatyana 2 часа назад
Жениться тебе надо, барин!
За ткст плюс, хорошо написан.
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vitenok 53 минуты назад
Сильный, независимый мужчина... Наверное, ещё и с фалоимитатором проблемы.
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Nero 2 часа назад
Если живёшь один, то советую купить автокормушку на Али. Коты не будут сидеть голодные, если задержался на работе, не надо вставать утром в выходной, чтобы их покормить. Тупо программируешь количество кормлений и размер порции, и коты всегда накормлены.
У меня такая. Теперь нет никаких проблем, если куда то свалили даже на пару-тройку дней.
Если живёшь один, то советую купить автокормушку на Али. Коты не будут сидеть голодные, если задержался на работе, не надо вставать утром в выходной, чтобы их покормить. Тупо программируешь количество кормлений и размер порции, и коты всегда накормлены. У меня такая. Теперь нет никаких проблем, если куда то свалили даже на пару-тройку дней.
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4k
Александр Иванов Nero Час назад
А мы просто насыпаем много и всё!
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309
kisorg Автор поста Александр Иванов Час назад
Да, так многие и делают
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kisorg Автор поста Nero 59 минут назад
Интересненько, спасибо за подсказку, надо попробовать
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8k
Nero Александр Иванов 19 минут назад
Во во. Я так же думал - насыплю побольше...
Ещё до покупки этой кормушки уехали на турбазу на четыре дня, корму насыпал с запасом, дней на десять. Так мои два проглота сожрали всё до крошки, да ещё и когда мы вернулись, орали, словно неделю не ели. Думаю они всё схавали ещё за пару дней, а потом голодные сидели.
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309
kisorg Автор поста Nero 11 минут назад
Бывают и такие коты, но все же свою порцию пайки за эти дни они съели, так что просто один раз у них была пирушка, зато в лотках было полным полно )))
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