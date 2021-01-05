Как завести кота, когда меня почти не бывает дома? Мужской взгляд на извечную проблему…

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Но потом уютные мечты о чем-то домашнем, тёплом и пушистом разбиваются о суровый гранит реальности. Какой, к чёрту, кот, если ты работаешь по 11 часов в сутки? Сын сам по себе из капусты не появится. И кот сам по себе не заведётся. Кто его будет кормить, лечить, холить-лелеять, пока ты мотаешься по городу туда-сюда? А потом я сказал себе: «Спокойно, Ипполит! Давай рассуждать логически…». Кот – это не собака. Его не надо выгуливать строго по расписанию минимум два раза в сутки. Насыпал лопатой промышленный корм в миску, поставил тазик чистой воды, поменял наполнитель в лотке – и свободен! Кот может спокойно продержаться день-другой и без вас. А если вы субботним утречком хотите отоспаться после бурной холостяцкой пятничной вечеринки, эта ленивая задница будет валяться в кровати вместе с вами. Похрюкивая и посапывая во сне.