Adobe Flash Player 1996-2020

Популярность игр породила крупные флэш-порталы вроде Addicting Games, Kongregate и Newgrounds, они же со временем стали уходить в сторону лицензионного контента от студий. Глава Addicting Games вспоминал, что в неделю на сайте появлялось несколько десятков игр, и каждый релиз приводил к большому всплеску трафика. Какой-то из проектов был неудачным? Не проблема, помимо него на сайте уже находились сотни игр, на которые можно переключиться по клику.



К концу 2000-х крупнейшие флэш-игры приносили создателям до 100 тысяч долларов, а для работы над проектами набирались штаты разработчиков. Внедрялись даже внутри игровые покупки — прародитель системы free-to-play. Но то, что казалось началом формирования полноценной индустрии, на деле оказалось эпохой заката эпохи Flash. «Когда пришли большие деньги — всё остальное развалилось», — говорит Эдмунд Макмиллен, автор Super Meat Boy и The Binding of Isaac.



В итоге примерно с 2012 года количество игроков на флэш-порталах стремительно сокращалось. Браузерные игры переходили на HTML5, разработчики ушли делать игры для соцсетей, мобильных платформ, Steam или консолей. А видные флэш-аниматоры открыли каналы на YouTube или ушли в профессиональную индустрию.



Соавторы книги «Flash: строительство интерактивной сети» Джон Мюррей и Анастасия Солтер подчёркивают — флэш-игры помогли создать тот интернет, который мы знаем сейчас. Бум инди-игр с распространением через Steam во многом похож на Flash-эпоху, а разработчики флэш-игр стали авторами заметных инди-проектов. Из флэш-сообщества вышли создатели таких игр, как Hollow Knight и Super Meat Boy, а любительские эксперименты с игровым процессом в итоге стали частью индустрии (флэш-игру Crush the Castle называют прародителем Angry Birds).