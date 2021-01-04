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Adobe Flash Player 1996-2020

Adobe Flash Player 1996-2020 (6 фото + 3 видео)

Автор:
04 января 2021 23:19
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: adobe   flash   анимация   интернет   история   компьютер   
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Когда-то на Flash не просто держался интернет — он помогал людям воплощать свои идеи в анимации. И теперь главное, чтобы эти «памятники эпохи» не пропали навсегда.

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Метки: adobe   flash   анимация   интернет   история   компьютер   
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RomaXz 2 часа назад
Эх, сколько я часов провел на игровых сайтах в школьные времена... Flash - огромная часть моих первых шагов в сети... Просто отключить его - неправильно. Я рад, что появились проекты по сохранению игр.
PS: Flashpoint тоже вызывает дикую ностальгию
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Василич RomaXz Час назад
Не рановато в вашем возрасте для дикой ностальгии?)
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