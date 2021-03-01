Голубятня не выходя из квартиры, или как мужчина "обфекалил" жильё

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Соседи зашли в гости к пожилому мужчине, чтобы своими глазами увидеть, что происходит в его однокомнатной квартире и почему в подъезде такая вонь.
Пенсионер из Первоуральска бесхитростно пригласил в своё жильё гостей и показал, как живёт. И там было на что посмотреть!
Голуби и их помёт находятся во всюду: пол, стены, телевизор и даже диван, на котором спит мужчина.
Голуби и их помёт находятся во всюду: пол, стены, телевизор и даже диван, на котором спит мужчина.
По словам пенсионера, он бегает за ними с тряпкой и иногда убирает.
Мужчина рассказал, что на улице, как ему показалось, кто-то начал травить птиц. Поэтому он пустил их к себе пожить. Постоянно в квартире находится около 20 голубей.
Мужчина рассказал, что на улице, как ему показалось, кто-то начал травить птиц. Поэтому он пустил их к себе пожить. Постоянно в квартире находится около 20 голубей.
Соседи возмущены поведением мужчины и не хотят жить рядом с переносчиками заразы. По закону они имеют право составить коллективный иск в суд, чтобы первоуралец выселил пернатых соседей и провел санитарную обработку помещения.
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В Краснодаре на Бершанской, на 5 этаже "хрущевки", на незастекленный балкон тётка привела больную корову.
Где-то в полях, около Аэропорта, нашла.
Корова "пожила" какое-то время на балконе, тетка таскала ей траву.
Дерьмо смахивала веником вниз, на веревки с бельем нижних этажей.
За это соседка снизу отлупила тётку "выбивалкой для ковра"
Так я и познакомился с ними обеими.
А потом корова сдохла.
Тетка укрыла ее ковром.
Соседи вызвали МЧС, и автовышка убирала гниющий, потёкший труп коровы с балкона 5 этажа.
Весь подъезд пытался хоть что-то сделать с тёткой, официально, через суд.
НИЧЕГО ПОДЕЛАТЬ НЕ СМОГЛИ.
НЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ.
Но Тесла не тянул их домой, как сделал этот дедулька из статьи...