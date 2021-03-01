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Голубятня не выходя из квартиры, или как мужчина "обфекалил" жильё

Голубятня не выходя из квартиры, или как мужчина "обфекалил" жильё (4 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 10:14
Сообщество : Животные
Метки: Первоуральск   голубь   грязь   животные   квартира   фекалии   
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Соседи зашли в гости к пожилому мужчине, чтобы своими глазами увидеть, что происходит в его однокомнатной квартире и почему в подъезде такая вонь.

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Метки: Первоуральск   голубь   грязь   животные   квартира   фекалии   
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74k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Бедные соседи.
В Краснодаре на Бершанской, на 5 этаже "хрущевки", на незастекленный балкон тётка привела больную корову.
Где-то в полях, около Аэропорта, нашла.
Корова "пожила" какое-то время на балконе, тетка таскала ей траву.
Дерьмо смахивала веником вниз, на веревки с бельем нижних этажей.
За это соседка снизу отлупила тётку "выбивалкой для ковра"
Так я и познакомился с ними обеими.
А потом корова сдохла.
Тетка укрыла ее ковром.
Соседи вызвали МЧС, и автовышка убирала гниющий, потёкший труп коровы с балкона 5 этажа.
Весь подъезд пытался хоть что-то сделать с тёткой, официально, через суд.
НИЧЕГО ПОДЕЛАТЬ НЕ СМОГЛИ.
НЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ.
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9k
Голос Вселенной 3 минуты назад
Занимательный факт я когда-то прочитал. Никола Тесла очень любил голубей и проводил с ними много времени в самом конце своей жизни, кормил их. Однажды он подобрал больного голубя и вылечил его, потратив немало денег. Под конец жизни Тесла жил в отелях. Но у него уже не было денег оплачивать комнаты. Когда он умер, в последнем своем отеле за ним насчитали долг $2000. И занимательно было то, что на лечение этого голубя он потратил как раз эту сумму...
Но Тесла не тянул их домой, как сделал этот дедулька из статьи...
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361
Constructor 8 минут назад
Оx уж эти "великовозрастные долб**ебы" чего только не творят..
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4k
Vadim Час назад
Маразм не оргазм. Нет у нас культуры решения проблем с дементными стариками.
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59
Племянник Путина 2 часа назад
одиночество оно такое...
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235
Youtube's Best Channel 2 часа назад
Если птиц травят, то, конечно, жалко. А людей, типа, нет? Мало нам п*дца в жизни, ещё всякие сердобольные антисанитарию разводят...
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174
OLS10 2 часа назад
Нуууу... шиза здесь однозначно присутствует
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