Голубятня не выходя из квартиры, или как мужчина "обфекалил" жильё

По словам пенсионера, он бегает за ними с тряпкой и иногда убирает.



Мужчина рассказал, что на улице, как ему показалось, кто-то начал травить птиц. Поэтому он пустил их к себе пожить. Постоянно в квартире находится около 20 голубей.