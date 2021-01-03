Как зимует амурский леопард

Африканский леопард ни в жизнь бы не догадался о том, что можно «менять свой гардероб». Амурский же смекнул, что пятна на шубе потенциальная провизия примет за проталины на снегу, но только в том случае, если окрас шерсти будет светлым. Теперь у леопарда есть два варианта: зима и лето. Причём, в момент переодевания увеличивается и длина самой шерсти: с 2,5 см до 6-7 см. Специфическая шерсть стала той самой причиной, по которой животное занесли в Красную Книгу.