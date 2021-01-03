FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9451 пост • 1162 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Как зимует амурский леопард

Как зимует амурский леопард (20 фото)

Автор:
03 января 2021 09:20
Сообщество : Животные
Метки: амурский леопард   животные   зимовка   леопард   природа   факты   фото   
617
20
Когда речь заходит о леопардах, в голове мгновенно возникает образ знойных джунглей и антилоп гну, но не в этом случае!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: амурский леопард   животные   зимовка   леопард   природа   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
963
Bondik Час назад
К сожалению Амурским его сейчас назвать сложно. В настоящее время дальневосточный леопард обитает только на юго-западе Приморского края.
Численность всей мировой популяции дальневосточного леопарда составляет около 40 - 50 особей, причем большая часть обитает на территории России в Приморском крае – 30 - 40 особей, и меньше 10 особей в провинциях Дзилинь и Хейлунцзян в Китае. В Южной Корее последняя встреча с леопардом отмечена в 1969г.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр 45 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Феофанов 46 минут назад
Красивый кот! Вот как не жалко такого убивать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Wondershare PDFelement 8: обзор PDF-редактора (6 фото) Wondershare PDFelement 8: обзор PDF-редактора (6 фото) 17 случаев, когда разные предметы идеально подходили друг к другу 17 случаев, когда разные предметы идеально подходили друг к другу Почему коты так любят портить рождественские ёлки? Почему коты так любят портить рождественские ёлки? Ируканджи – одно из самых опасных существ на Земле Ируканджи – одно из самых опасных существ на Земле 7 интересных фактов из жизни полярной лисицы 7 интересных фактов из жизни полярной лисицы Как мангуст создает грязевой бронежилет против укусов змей Как мангуст создает грязевой бронежилет против укусов змей
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

805600



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
1
143
Скажи спасибо 2020 году
Руки не из того места: убойные примеры творчества альтернативно одарённых людей
1
150
Руки не из того места: убойные примеры творчества альтернативно одарённых людей
﻿
Не для бедных: как звезды спускают миллионы на дни рождения детей (20 фото)
Не для бедных: как звезды спускают миллионы на дни рождения детей (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#картинки#девушки#новый год#забавно#всякие#в мире#мемы
#Юмор#интересно#прикольные#природа#люди#кот#комментарии#позитивные#истории#настроение
#подборка#животные#история#Интересные#приколы#Разные#позитив#Юморные и не очень#китай#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться