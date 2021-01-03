Как зимует амурский леопард

Когда речь заходит о леопардах, в голове мгновенно возникает образ знойных джунглей и антилоп гну, но не в этом случае!
Пятнистый кочевник предпочитает заснеженные территории: рад бы был основать постоянное лежбище, но следует за миграцией своей провизии. Надо сказать, наш герой отлично адаптировался!
«Удобные лапы»
Дикий кот словно специально «отрастил себе длинные лапы». Слой белого покрывала в местах его обитания может доходить до 1.5 м, а иногда и больше. Сильно ли удобно передвигаться и охотиться, когда пузо мёрзнет от снега и царапается настом? Вряд ли. Вот длина лап и стала «модернизироваться» под внешние обстоятельства. И теперь, если поставить амурского леопарда и его африканского собрата, то разница в длине конечностей будет прямо-таки очевидной!
×
«Желанный трофей»
Африканский леопард ни в жизнь бы не догадался о том, что можно «менять свой гардероб». Амурский же смекнул, что пятна на шубе потенциальная провизия примет за проталины на снегу, но только в том случае, если окрас шерсти будет светлым. Теперь у леопарда есть два варианта: зима и лето. Причём, в момент переодевания увеличивается и длина самой шерсти: с 2,5 см до 6-7 см. Специфическая шерсть стала той самой причиной, по которой животное занесли в Красную Книгу.
Зимняя тактика
Если летом животное маскируется, аки заправский партизан, то зимой его довольно легко обнаружить по крупным следам. Поэтому зимняя тактика охоты существенно отличается от летней. Амурские леопарды избегают посторонней помощи, надеясь только на себя. Ещё до наступления зимы, они долгое время проводят в поисках группы парнокопытных, численности которой будет достаточно для поддержания сил леопарда в течении всего зимнего периода. Других хищников не подпустит, и воспользуется «припасами», как только почувствует голод.
«Одной дорогой»
Ходить по заснеженным сугробам для него не комильфо — на скорость передвижения сильно влияет. Хищник грамотно подходит к зимним передвижениям: привык пользоваться теми тропами, которыми ходит кабан. И только в крайне редких случаях самостоятельно прокладывает себе путь. Леопард явно задействовал интеллектуальные способности: во-первых кабан лопает только растительную пищу, а значит не станет конкурентом. Во-вторых, «амур» только рад встретить строителя дороги — свинину дальневосточник уважает.
«Сберегательный режим»
Если случаются перебои с провизией, то дальневосточный леопард переходит на сберегательный режим. В этот момент обменные процессы существенно замедляются, но это не говорит о том, что кот перестаёт активничать. Он будет продолжать искать пищу и даже может использовать это время для улучшения показателей здоровья. Например, если набредёт на беличью захоронку со злаками, то обязательно слопает их. Это поможет очистить кишечник от собственной шерсти.
Борьба за территорию
К зиме периметр леопардовых угодий существенно расширяется. Летом, когда по земле носятся барсуки, косули, енотовидные собаки, изюбры и прочие парнокопытные — дикий кот не слишком напрягается по поводу меток: одна на несколько км, будет хорошо «слышна» конкурентам. Зимой же периметр значительно увеличивается. Перед тем, как расширить своё имущество, кот будет выяснять отношения со всеми конкурентами!
Источник:
Ссылки по теме:
- Ируканджи – одно из самых опасных существ на Земле
- 17 случаев, когда разные предметы идеально подходили друг к другу
- 6 интересных фактов о примате с необычным носом
- 7 интересных фактов из жизни полярной лисицы
- Почему коты так любят портить рождественские ёлки?
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...
Численность всей мировой популяции дальневосточного леопарда составляет около 40 - 50 особей, причем большая часть обитает на территории России в Приморском крае – 30 - 40 особей, и меньше 10 особей в провинциях Дзилинь и Хейлунцзян в Китае. В Южной Корее последняя встреча с леопардом отмечена в 1969г.