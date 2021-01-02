Что происходит с рыбой подо льдом зимой? 3 варианта развития событий

Некоторые рыбы по футуризму не угорают.

Вместо этого они устраивают зимовальные ямы.

Лещи, лини и карпы сбиваются в подводных берлогах кучами и тусуются там до тех пор, пока лед не вскроется, и природа не даст команду «рыба, подъем!».



Любопытно, что хищники, типа щуки, отыскав яму с зимующими, не набрасываются на беззащитную добычу. Вместо этого у них срабатывает установка: «не трогай, это на новый год (в смысле, теплый сезон)».

И они двигают себе дальше в поисках тех, кто не спит: окуня, ерша, плотвы.