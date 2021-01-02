Что происходит с рыбой подо льдом зимой? 3 варианта развития событий

Вопрос, конечно, интересный, ибо ответ сильно разнится в зависимости от рыбы и водоема.
В целом есть 3 варианта развития событий.
В целом есть 3 варианта развития событий.
Первый: рыба, прям как ты на новогодних праздниках, снижает свою активность вплоть до нуля
* Рыба не всегда способна пережить заморозку: чтобы остаться живой, необходимо, чтобы в лёд не превратились кровь и лимфа.
В озёрах и болотах караси и ротаны зарываются в ил на дне и впадают в спячку.
Их сон будет настолько крепок, что даже если их тело покроется льдом — они этого не почувствуют!
В свой криокамере замороженные живьём жабродышащие пробудут до весны.
В озёрах и болотах караси и ротаны зарываются в ил на дне и впадают в спячку.
Их сон будет настолько крепок, что даже если их тело покроется льдом — они этого не почувствуют!
В свой криокамере замороженные живьём жабродышащие пробудут до весны.
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Мы, конечно, не медведи, но берлога у нас тоже неплохая
Некоторые рыбы по футуризму не угорают.
Вместо этого они устраивают зимовальные ямы.
Лещи, лини и карпы сбиваются в подводных берлогах кучами и тусуются там до тех пор, пока лед не вскроется, и природа не даст команду «рыба, подъем!».
Любопытно, что хищники, типа щуки, отыскав яму с зимующими, не набрасываются на беззащитную добычу. Вместо этого у них срабатывает установка: «не трогай, это на новый год (в смысле, теплый сезон)».
И они двигают себе дальше в поисках тех, кто не спит: окуня, ерша, плотвы.
Вместо этого они устраивают зимовальные ямы.
Лещи, лини и карпы сбиваются в подводных берлогах кучами и тусуются там до тех пор, пока лед не вскроется, и природа не даст команду «рыба, подъем!».
Любопытно, что хищники, типа щуки, отыскав яму с зимующими, не набрасываются на беззащитную добычу. Вместо этого у них срабатывает установка: «не трогай, это на новый год (в смысле, теплый сезон)».
И они двигают себе дальше в поисках тех, кто не спит: окуня, ерша, плотвы.
Вариант зимовки номер два — бодрствование
Главная проблема бодрствующих подводных обитателей зимой — нехватка кислорода.
Лёд перекрывает доступ к воздуху, поэтому его в стоячих водоёмах крайне не хватает.
Лёд перекрывает доступ к воздуху, поэтому его в стоячих водоёмах крайне не хватает.
Третий тип зимовки — миграция
Зачем терпеть холода и морозы, когда можно свалить от них куда подальше?
Например, так думает скумбрия.
Эта рыба не переживает даже малейшего похолодания, поэтому, как только на Чёрном Море наступает зима, скумбрия перебирается южнее, в Мраморное море.
Например, так думает скумбрия.
Эта рыба не переживает даже малейшего похолодания, поэтому, как только на Чёрном Море наступает зима, скумбрия перебирается южнее, в Мраморное море.
А вот налим — наоборот, активен лишь тогда, когда вода холодная.
При температуре выше +15 градусов, он становится вялым и уходит в спячку.
При температуре выше +15 градусов, он становится вялым и уходит в спячку.
Кстати, с зимовкой подводных обитателей связан занимательный факт: любители зимней рыбалки спасают жизни сотен рыб! Дело в том, что оставшиеся после ловли лунки становятся «вентиляционными шахтами». Через них вода насыщается кислородом, что принципиально важно и для бодрствующих, и для впавших в спячку водных обитателей.
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Метки: зима рыба рыба подо льдом
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Поэтому у Чехова в рассказе "Налим" его и вытаскивают голыми руками из-под коряги, спящего, но удержать не получается - тут он сразу стал ого-го какой бодрый.