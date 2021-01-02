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Что происходит с рыбой подо льдом зимой? 3 варианта развития событий

Что происходит с рыбой подо льдом зимой? 3 варианта развития событий (6 фото)

Автор:
02 января 2021 21:51
Сообщество : Животные
Метки: зима   рыба   рыба подо льдом   
1205
6
Вопрос, конечно, интересный, ибо ответ сильно разнится в зависимости от рыбы и водоема.
В целом есть 3 варианта развития событий.
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Метки: зима   рыба   рыба подо льдом   
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7  комментариев
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15k
Александр Сучков 3 часа назад
налим при температуре выше 15 уходит в спячку??? Мы летом в деревне налима ловили, когда далеко за +20 и он был ого-го какой бодрый. Первый раз про налима слышу подобное....
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83k
Виктор Апрель Автор поста Александр Сучков 3 часа назад
Точнее - это апатия, вялость в тёплой, выше +15, воде. Прячется под корягами, может летом долго вообще не есть. Некоторые рыболовные сайты пишут даже про +10.
Поэтому у Чехова в рассказе "Налим" его и вытаскивают голыми руками из-под коряги, спящего, но удержать не получается - тут он сразу стал ого-го какой бодрый.
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559
Pingvo 14 минут назад
А когда наступает зима, то суда из Мурманска прямиком идут в африку за скумбией.
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559
Pingvo 16 минут назад
Из слов автора я понял, что в Баренцевом море нету скумбрии. Оно у нас не теплее 10 градусов. А Мурманские суда видимо уходят ловить скумбрию в черное море. Через Средиземное. Ню.Ню.
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372
Сергей Миненко 2 часа назад
[мат]- теперь я познал дзен....
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