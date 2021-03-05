Три гениальных изобретения, секрет которых до сих пор не разгадан

2863
4
Человечество бьется над их секретом веками, но они «не поддаются» и по-прежнему хранят свои тайны.
Скрипки Страдивари
В современном мире даже те из нас, кто ничего не понимает в музыкальных инструментах, прекрасно знают о знаменитых скрипках великого итальянского мастера. И дело даже не в том, что все созданные им инструменты, в особенности скрипки, подобны бесценному сокровищу и снятся в мечтах амбициозным музыкантам всех возрастов. И не в том, что они обладают уникальным по чистоте и глубине звучанием, которое остается неизменным на протяжении многих и многих лет. А в том, что секрет изготовления музыкальных инструментов Страдивари так и не раскрыт. До наших дней дошло порядка 700 экземпляров, и человечество даже решилось совершенно по-варварски обойтись с парой из них, чтобы выведать секреты технологий. Но все напрасно. Например, точно известно, что инструменты Страдивари имели более удлиненный корпус и внутренние заломы. И что нижние деки были сделаны из клена, а верхние — из ели. А вот каким образом и на протяжении какого времени пропитывал дерево гениальный мастер Антонио, никто не знает. Якобы это были особые смеси из разных смол, на какова пропорция?
×
Интересно другое: когда желающие узнать секрет скрипок покрывали инструменты современным лаком, звучание вовсе не менялось в худшую сторону, если же весь лак убирали подчистую, это тоже не могло испортить инструмент. Словом, ясно только то, что ничего не ясно. И тайну своих инструментов Страдивари действительно унес с собой.
Гибкое стекло
Второй пункт из нашей подборки хоть и очень таинственный, но сомнительный. Поясним почему. В римской хронике была найдена легенда о том, что когда-то мастер-стекольщик принес на суд императору Тиберию необычный подарок — чашу из гибкого стекла. И что произошло это ориентировочно между 14-м и 37-м годами нашей эры. Умелец спокойно смотрел, как император со всей силы бросил его дар на пол. Чаша не разбилась — просто помялась. Довольный произведенным на монарха впечатлением, стекольщик взял маленький молоточек и устранил дефект чаши. По словам политика Плиния Старшего и историка Диона Кассия, участь несчастного была тут же решена. Его лишили жизни. И не потому, что его дар не обрадовал Тиберия: просто хитрый император понял, что такой уникальный инструмент в одночасье подорвет стоимость серебра и золота, и решил «действовать на опережение».
Митридатий
Взаимоотношения политиков прошлого с ядами — отдельная история. Достаточно сказать, что кто-то из них лишался по их вине жизни, другие же делали стремительную карьеру. Поэтому в минувшие века наличие рядом хорошего медика с различными противоядиями было условием выживания, особенно для царствующих особ. Понтийский царь Митридат IV пошел еще дальше. Постоянно не доверяя собственной родной матери, считая, что она регулярно пытается его отравить малыми дозами яда, монарх решил сделать себя неуязвимым. Для этого вместе со своим верным врачом он создал диковинный антидот ко всем ядам — митридатий. Состав включал в себя, по разным источникам, от 54 до 65 компонентов. Были там не только растительные составляющие, но и «магические», например, мясо змеи. Как бы то ни было, состав оказался «непробиваемым» и действительно много раз спасал Митридату жизнь. Но ирония в том, что он сам после поражения в войне решил отравиться. И, естественно, не смог, регулярный прием чудо-средства лишил его такой возможности.
Люди прошлых веков хоть и кажутся нам порой чуть более примитивными, чем мы, на самом деле видели и знали много вещей, которые нам сегодня не познать. Спору нет, их жизнь была в разы тяжелее, опаснее и короче. Но есть тайны из их эпохи, которые нам, похоже, таким уверенными в своем интеллекте, так никогда и не разгадать.
Источник:
Ссылки по теме:
- Китайские студенты изобрели самоочищающуюся дверную ручку
- Смертельный прыжок Франца Райхельта с Эйфелевой башни
- Интересные факты о книгах
- 50 фотографий, доказывающих, что Япония не похожа ни на одну другую страну
- Фрисби: почему мир сходил с ума по летающим дискам?
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...
Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе музыкантам было предложено поиграть поочередно на двух инструментах (по одной минуте на каждом), а потом сообщить, какой им понравился больше. Один из двух инструментов был старой скрипкой, другой - новой, но участники эксперимента об этом не знали. Каждый из них опробовал все возможные парные сочетания старых и новых скрипок, а одно сочетание даже дважды. Итоги изрядно удивили исследователей: в целом музыканты чаще отдавали предпочтение новым инструментам. Особенно часто негативно оценивалась одна из скрипок работы Страдивари
Таким образом, строго научный эксперимент (его результаты опубликованы в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences) не дает никаких оснований говорить о превосходстве старых скрипок работы мастеров Кремонской школы над лучшими современными инструментами. Похоже, немаловажный фактор, заставляющий с безудержным восхищением отзываться о скрипках Амати, Страдивари и Гварнери, - это окружающий их ореол эксклюзивности, престижности и уникальности.
На звучание влияет сорт древесины, темпы и степень усушки.
Остальное - легенды и мифы древней греции.