Три гениальных изобретения, секрет которых до сих пор не разгадан

В современном мире даже те из нас, кто ничего не понимает в музыкальных инструментах, прекрасно знают о знаменитых скрипках великого итальянского мастера. И дело даже не в том, что все созданные им инструменты, в особенности скрипки, подобны бесценному сокровищу и снятся в мечтах амбициозным музыкантам всех возрастов. И не в том, что они обладают уникальным по чистоте и глубине звучанием, которое остается неизменным на протяжении многих и многих лет. А в том, что секрет изготовления музыкальных инструментов Страдивари так и не раскрыт. До наших дней дошло порядка 700 экземпляров, и человечество даже решилось совершенно по-варварски обойтись с парой из них, чтобы выведать секреты технологий. Но все напрасно. Например, точно известно, что инструменты Страдивари имели более удлиненный корпус и внутренние заломы. И что нижние деки были сделаны из клена, а верхние — из ели. А вот каким образом и на протяжении какого времени пропитывал дерево гениальный мастер Антонио, никто не знает. Якобы это были особые смеси из разных смол, на какова пропорция?