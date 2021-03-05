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Три гениальных изобретения, секрет которых до сих пор не разгадан

Три гениальных изобретения, секрет которых до сих пор не разгадан (4 фото)

Автор:
05 марта 2021 08:23
Сообщество : Факты
Метки: Гибкое стекло   Митридатий   Скрипки Страдивари   изобретения   факты   фото   
2863
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Человечество бьется над их секретом веками, но они «не поддаются» и по-прежнему хранят свои тайны.
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Метки: Гибкое стекло   Митридатий   Скрипки Страдивари   изобретения   факты   фото   
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
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4k
Дмитрий Горчилин 6 минут назад
Со скрипками Страдивари есть интересная версия. Дело в том, что в средние века в Европе было заметно холодней, чем сейчас. Деревья росли хуже, древесина была более плотная. Использование такой древесины давало лучшее звучание. В наши дни такой материал можно поискать, разве что, где-то в Карелии.
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8k
bais65 9 минут назад
Группа ученых во главе с Клаудией Фриц (Claudia Fritz) из парижского университета обратилась к участникам проходившего в Индианаполисе, штат Индиана, международного конкурса скрипачей с просьбой принять участие в научном эксперименте. Эксперимент проводился так называемым слепым методом: музыкантов заводили в затемненное помещение, надевали им непроницаемые черные очки электросварщиков и предлагали поиграть по очереди на шести разных скрипках, а затем оценить качество их звука. Все участники эксперимента (всего - 21 человек) были профессиональными музыкантами в возрасте от 20 до 65 лет со стажем игры на скрипке от 15 до 61 года, а их собственные инструменты имели рыночную стоимость от 1 400 до 7 700 000 евро, поскольку были среди этих инструментов и творения Гварнери и Страдивари.
Эксперимент проводился в два этапа. На первом этапе музыкантам было предложено поиграть поочередно на двух инструментах (по одной минуте на каждом), а потом сообщить, какой им понравился больше. Один из двух инструментов был старой скрипкой, другой - новой, но участники эксперимента об этом не знали. Каждый из них опробовал все возможные парные сочетания старых и новых скрипок, а одно сочетание даже дважды. Итоги изрядно удивили исследователей: в целом музыканты чаще отдавали предпочтение новым инструментам. Особенно часто негативно оценивалась одна из скрипок работы Страдивари
Таким образом, строго научный эксперимент (его результаты опубликованы в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences) не дает никаких оснований говорить о превосходстве старых скрипок работы мастеров Кремонской школы над лучшими современными инструментами. Похоже, немаловажный фактор, заставляющий с безудержным восхищением отзываться о скрипках Амати, Страдивари и Гварнери, - это окружающий их ореол эксклюзивности, престижности и уникальности.
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−81
Игорь 15 минут назад
скрипку покрывают лаком только снаружи, и для звучания нет разницы есть лак на ней или нет.

На звучание влияет сорт древесины, темпы и степень усушки.

Остальное - легенды и мифы древней греции.
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20k
hebpat 59 минут назад
про гибкое стекло полная хрень - стекло хоть гибкое, хоть не гибкое, не может подорвать цену золота и серебра
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19k
SerGProS 2 часа назад
Особенно то, как без уровней и лазерных нивелиров умели так точно и надежно строить
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19k
SerGProS Mike Snow Час назад
Лишиться звания мастера, потерять доверие и уронить авторитет, это уже хуже всякой казни. Вы правы, еще и головы лишиться.
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1k
lerich SerGProS 38 минут назад
Базовые знания школьного курса геометрии и немного физики позволяют без труда построить прямую линию (натянутая веревочка), идеальную вертикаль (камешек подвешаный на веревочке), горизонталь (трубочка открытая с обеих сторон, заполненная жидкостью), углы 30, 60 и 90 градусов (треугольник с длинами сторон 3, 4 и 5 произвольных единиц), а так же 15 и 45 градусов, идеальную окружность (веревочка привязанная одним концом к палочке вбитой в землю), элипс (веревочка закрепленная к двум вбитым в землю палочкам, длиной больше, чем расстояние между палочками, эвольвенту (веревочка намотанная на какой-нибудь круглый предмет, ее конец при разматывании будет очерчивать эвольвенту) и.т.д. А если еще ввести в обращение единицы измерения и вооружиться знаниями тригонометрии, то можно вполне обходиться без уровней, лазерных нивелиров и тахеометров. Кстати, лазерный нивелир не такой уж и точный инструмент.
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1k
Kom9ipa Mike Snow 21 минуту назад
Вернее сказать, откаты были, но после падения или разрушения объекта: строителю откатывали голову в сторону.
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19k
SerGProS lerich 15 минут назад
А купол (сферу) какой веревочкой очерчивали и как по ней(веревочке) выкладывали кирпич?Окружность - можно. Высоту. А в остальных точках?Вертикальные полукруглые своды как по веревочкам "вычерчивали" и на чем?Где хоть одно документальное упоминание в виде указания, предписания или рисунка, как это делали?Как велся расчет по сопромату?
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2k
ых SerGProS 3 минуты назад
Простейшие нивелиры, гидроуровень, например. были известны еще в древнем Египте.
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