Калининградцам показали "обрезанное" новогоднее обращение Путина

Калининградский телеканал "Каскад" показал новогоднее обращение президента России Владимира Путина, обрезав часть картинки. Фотографии "Клопс" прислали жители региона.
Президент России Владимир Путин выступил с одним из самых долгих поздравлений. В обращении глава государства связал 2020 год с надеждами на преодоление невзгод и с гордостью за тех, кто проявил лучшие человеческие и профессиональные качества
"Каскад" объяснил техническим сбоем, почему показал новогоднее обращение президента России Владимира Путина, обрезав часть картинки. Об этом сообщается на сайте калининградского телеканала.
Сбой произошёл на оборудовании в эфирной аппаратной. Виновных обещали наказать, говорится в сообщении. Телеканал также извинился перед зрителями за случившееся.
"Каскад" объяснил техническим сбоем, почему показал новогоднее обращение президента России Владимира Путина, обрезав часть картинки. Об этом сообщается на сайте калининградского телеканала.
Сбой произошёл на оборудовании в эфирной аппаратной. Виновных обещали наказать, говорится в сообщении. Телеканал также извинился перед зрителями за случившееся.
"Проблемы с видеоизображением во время трансляции новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина 31 декабря на телеканале «Каскад» связано с техническим сбоем в оборудовании эфирной аппаратной. В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны.
Медиагруппа «Каскад» приносит искренние извинения телезрителям."
Медиагруппа «Каскад» приносит искренние извинения телезрителям."
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Метки: калининград косяк прикол
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Никто из моих российских знакомых эти обращения не смотрит все равно. 21-й век, доступный интернет.. Можно найти кучу полезных и интересных вещей
???
Вроде наш президент не одобряет политику Сталина!
Надеюсь что накажут только рублём, а не закрытием и увольнением