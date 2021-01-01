Калининградцам показали "обрезанное" новогоднее обращение Путина

Президент России Владимир Путин выступил с одним из самых долгих поздравлений. В обращении глава государства связал 2020 год с надеждами на преодоление невзгод и с гордостью за тех, кто проявил лучшие человеческие и профессиональные качества

"Каскад" объяснил техническим сбоем, почему показал новогоднее обращение президента России Владимира Путина, обрезав часть картинки. Об этом сообщается на сайте калининградского телеканала.



Сбой произошёл на оборудовании в эфирной аппаратной. Виновных обещали наказать, говорится в сообщении. Телеканал также извинился перед зрителями за случившееся.