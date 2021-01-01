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Калининградцам показали "обрезанное" новогоднее обращение Путина

Калининградцам показали "обрезанное" новогоднее обращение Путина (2 фото)

Автор:
01 января 2021 21:54
Метки: калининград   косяк   прикол   
359
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Калининградский телеканал "Каскад" показал новогоднее обращение президента России Владимира Путина, обрезав часть картинки. Фотографии "Клопс" прислали жители региона.

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Метки: калининград   косяк   прикол   
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Как сказали в КВН !!! Каждый год из уст В В П " Это сложный год "...................
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4k
RomaXz 50 минут назад
Да и пофиг.
Никто из моих российских знакомых эти обращения не смотрит все равно. 21-й век, доступный интернет.. Можно найти кучу полезных и интересных вещей
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25k
Антон 57 минут назад
Отожрался, что в экран не влезает. Если что, ни вашего, ни нашего (казахстанского) не смотрел, ибо на фальшь и 3.14здёж уже давно аллергия.
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293
DjonDalton Час назад
а я проспал все и не жалею. Надоел царь нет сил.
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3k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
Я сразу звук вырубил, как бункерный балабол выполз, чтобы его рожу не видеть.
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4k
Sanar 3 часа назад
Ну ни чего они не потеряли, я ещё по ДВ времени глянул его обращение а сам в регионе с МСК, по нашему это уже была просто формальность.
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3k
Чиуауа 3 часа назад
Ну а что, концептуально верно!
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919
Broscan 3 часа назад
В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны.

???

Вроде наш президент не одобряет политику Сталина!

Надеюсь что накажут только рублём, а не закрытием и увольнением
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4k
AlekseiTFS 3 часа назад
Калининградцам показали "обрезанное" новогоднее обращение Путина
Калининградцам показали "обрезанное" новогоднее обращение Путина
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2k
Kungs 3 часа назад
У нас в Латвии по всем российским каналам показали в нормальном варианте. Традиционно для значительной части населения сначала встретили по Москве, а потом уже по местному времени. Путин сказал по делу и толково, наш какую-то муйню нёс. Всё как обычно и вполне ожидаемо.
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4k
Sanar Kungs 3 часа назад
Вот кстати задача штатным авторам и просто любителям, пусть нарежут сообщения лидеров разных стран, раньше были такие посты, в прошлом году Китайский был самым адекватным по моему мнению. С Новым годом Латвия Вам из России, завтра крылом махану чуть пролетая мимо)
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1k
Ясный Пень 3 часа назад
Абсолютно правильно показали. Вся суть там и есть ниже пояса.
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