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Руки не из того места: убойные примеры творчества альтернативно одарённых людей

Руки не из того места: убойные примеры творчества альтернативно одарённых людей (18 фото)

Автор:
02 января 2021 11:29
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: золотые руки   и так сойдет   идиотизм   показалось   прикол   рукожоп 80lvl   
2312
18

Не нужно винить неумех... Они хороши, вероятно, в чём-то ином.

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Метки: золотые руки   и так сойдет   идиотизм   показалось   прикол   рукожоп 80lvl   
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9  комментариев
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1k
Дмитрий ! Час назад
По поводу "реставрации". На последующих фото оклады окон другие, и расстояние между ними меньше. Пиз....ж.
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26k
Teodor 19 минут назад
Мангал из бочки явно ради прикола смастрячили... А остальное - ух!
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9k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
Развиживать ничего не надо, чикса идет с тренировки по боксу
Развиживать ничего не надо, чикса идет с тренировки по боксу
Развиживать ничего не надо, чикса идет с тренировки по боксу
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5k
Эх, Вася, Вася Андрей Ватрушкин 14 минут назад
Я очень испорчен. Думал это груди.
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9k
Андрей Ватрушкин Эх, Вася, Вася 4 минуты назад
Бром снимает давление на глаза.
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33k
parallax Час назад
Узнай страну по фото.
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33k
parallax 15 минут назад
За что минусы то? Страну узнали?
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452
Evita parallax 41 секунду назад
Хохлобыдложопинск? Увы, там хоть и ад для здравого смысла, но такое может быть и не только там.
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