Руки не из того места: убойные примеры творчества альтернативно одарённых людей

Не нужно винить неумех... Они хороши, вероятно, в чём-то ином.
Как это развидеть?
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Монтажная пена идеально заменяет цементный раствор. А ещё пена не разрушается от солнечного света
Когда электрик на вес золота
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