16 доказательств того, что в любой момент можно пойти против системы

Привыкли нарушать правила и ломать традиции, тогда мы вам не рады! Шутим, шутим, конечно, рады!
«Мама — анархия, папа — стакан портвейна», — поётся в знаменитой песне группы «Кино», и вспомнили мы её совсем не зря. Сегодня мы собрали для вас фотографии тех, кто презрел порядок и систему и показал, что он настоящий бунтарь. Это подборка о тех, кто наливает чай в кружку для кофе и открывает коробки не с той стороны. Берегитесь, это самые настоящие плохие мальчики и девочки!
1. «Болел дома и осознал, насколько безумен»
Да уж, заваривать чай в кружке с надписью «кофе» — выбор настоящих бунтарей.
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4. Ага, будет ещё какая-то коробка указывать, как её открывать
Надпись: «Открывайте с другой стороны»
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