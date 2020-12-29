16 доказательств того, что в любой момент можно пойти против системы

«Мама — анархия, папа — стакан портвейна», — поётся в знаменитой песне группы «Кино», и вспомнили мы её совсем не зря. Сегодня мы собрали для вас фотографии тех, кто презрел порядок и систему и показал, что он настоящий бунтарь. Это подборка о тех, кто наливает чай в кружку для кофе и открывает коробки не с той стороны. Берегитесь, это самые настоящие плохие мальчики и девочки!