Кот способный убить леопарда, животные Азии, виверровый кот рыболов

На примере этих кошек мы можем наблюдать как их образ жизни влияет на эволюцию. Так у кота рыболова когти полу втяжные, а между пальцев имеются перепонки. Эти эволюционные изменения помогают коту отлично чувствовать себя в воде и плавать.

Период размножения не привязан к определенному времени года. Котята рождаются как у всех кошачьих беспомощными глухими и слепыми. Самостоятельным выводок становится к десятому месяцу жизни. Не известно, как живут эти коты в дикой природе, но была возможность понаблюдать за ними в зоопарках. Так самцы принимали активное участие в воспитании детенышей.

Есть люди, которые содержат кота рыболова как домашнего любимца. Для таких целей берут котенка двух месяцев отроду.

Не следует только забывать, что это дикое животное и достаточно драчливое, так они с ловкостью разгоняют стаю собак.

Хотя зверь, взятый в возрасте котенка, привыкает к человеку и прекрасно с ним ладит.