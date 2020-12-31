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Кот способный убить леопарда, животные Азии, виверровый кот рыболов

Кот способный убить леопарда, животные Азии, виверровый кот рыболов (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 декабря 2020 16:02
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   животные   звери   кошки   
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Большинство кошачьих не любят воду, но есть среди них те, кто прекрасно себя чувствует в воде и не боится промочить свои лапки.
Давайте перенесемся в Азию именно там обитает герой нашего сегодняшнего видео.
Виверровый кот или кот рыболов, рыбья кошка, крапчатая кошка. Каких только названий ей не придумывали. Внешне этот представитель кошачьих очень похож на циветту, от части поэтому и носит название виверровый.

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Метки: дикие животные   животные   звери   кошки   
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4  комментария
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17k
Alf 5 часов назад
Добавочное видео про этого кота:
Ссылка www.youtube.com
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3k
Кистень 2 минуты назад
Все эти дикие коты-красавцы!
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1k
zenon 3 часа назад
С колбасой, той, что делали во времена галош, мимо такого кота опасно проходить. Одним взмахом лапы он делает из лица весёлого, в лицо, которое плачет. А также расширить ротовое отверстие от уха до уха.
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321
Gast 4 часа назад
обычный сиамский у меня был . к людям сама лапушка, с котами пардона не знал. но самое интересное любил и собак погонять, в том числе и овчарок. как, зачем ?не знаю, но собакены предпочитали дёру дать.
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