Кот способный убить леопарда, животные Азии, виверровый кот рыболов

Большинство кошачьих не любят воду, но есть среди них те, кто прекрасно себя чувствует в воде и не боится промочить свои лапки.
Давайте перенесемся в Азию именно там обитает герой нашего сегодняшнего видео.
Виверровый кот или кот рыболов, рыбья кошка, крапчатая кошка. Каких только названий ей не придумывали. Внешне этот представитель кошачьих очень похож на циветту, от части поэтому и носит название виверровый.
Давайте перенесемся в Азию именно там обитает герой нашего сегодняшнего видео.
Виверровый кот или кот рыболов, рыбья кошка, крапчатая кошка. Каких только названий ей не придумывали. Внешне этот представитель кошачьих очень похож на циветту, от части поэтому и носит название виверровый.
По своему характеру это драчуны, но человека предпочитают избегать.
Есть интересный зафиксированный документально факт, что в 1964 году один представитель этой породы, особо крупных размеров содержавшийся в зоопарке, совершил побег и попав в клетку к леопарду убил того. Хотя это тяжело представить, все-таки леопард — это леопард.
Основным рационом питания этих кошек является рыба, наверное, поэтому они обожают разные водоемы.
Очень интересен стиль охоты животного.
Есть интересный зафиксированный документально факт, что в 1964 году один представитель этой породы, особо крупных размеров содержавшийся в зоопарке, совершил побег и попав в клетку к леопарду убил того. Хотя это тяжело представить, все-таки леопард — это леопард.
Основным рационом питания этих кошек является рыба, наверное, поэтому они обожают разные водоемы.
Очень интересен стиль охоты животного.
Он сидит га берегу устраивая своеобразную засаду, когда кот замечает рядом рыбу, прыгает в воду и при помощи одно единственного точного удара, захватывает ее когтями и выкидывает на берег.
Естественно, питается он не только рыбой, но и лягушками, мелкими крабами, не пропускает улиток. Организовывает охоту он и на суше, при этом ловя птиц, мышей и насекомых. Бывали случаи, когда добычей животного становились более крупные животные, например размером с козленка.
Селится он в зарослях тростника, возле рек и водоемов.
У кошек очень крепкое телосложение, круглая, вытянутая морда с крепкой челюстью. Ушки очень маленькие, так как кошка очень часто плавает и ныряет у него выработалась привычка прижимать уши к голове.
Длина особи 90 см, но бывают и более крупные экземпляры. Причем самки намного мельче самцов.
Естественно, питается он не только рыбой, но и лягушками, мелкими крабами, не пропускает улиток. Организовывает охоту он и на суше, при этом ловя птиц, мышей и насекомых. Бывали случаи, когда добычей животного становились более крупные животные, например размером с козленка.
Селится он в зарослях тростника, возле рек и водоемов.
У кошек очень крепкое телосложение, круглая, вытянутая морда с крепкой челюстью. Ушки очень маленькие, так как кошка очень часто плавает и ныряет у него выработалась привычка прижимать уши к голове.
Длина особи 90 см, но бывают и более крупные экземпляры. Причем самки намного мельче самцов.
На примере этих кошек мы можем наблюдать как их образ жизни влияет на эволюцию. Так у кота рыболова когти полу втяжные, а между пальцев имеются перепонки. Эти эволюционные изменения помогают коту отлично чувствовать себя в воде и плавать.
Период размножения не привязан к определенному времени года. Котята рождаются как у всех кошачьих беспомощными глухими и слепыми. Самостоятельным выводок становится к десятому месяцу жизни. Не известно, как живут эти коты в дикой природе, но была возможность понаблюдать за ними в зоопарках. Так самцы принимали активное участие в воспитании детенышей.
Есть люди, которые содержат кота рыболова как домашнего любимца. Для таких целей берут котенка двух месяцев отроду.
Не следует только забывать, что это дикое животное и достаточно драчливое, так они с ловкостью разгоняют стаю собак.
Хотя зверь, взятый в возрасте котенка, привыкает к человеку и прекрасно с ним ладит.
Период размножения не привязан к определенному времени года. Котята рождаются как у всех кошачьих беспомощными глухими и слепыми. Самостоятельным выводок становится к десятому месяцу жизни. Не известно, как живут эти коты в дикой природе, но была возможность понаблюдать за ними в зоопарках. Так самцы принимали активное участие в воспитании детенышей.
Есть люди, которые содержат кота рыболова как домашнего любимца. Для таких целей берут котенка двух месяцев отроду.
Не следует только забывать, что это дикое животное и достаточно драчливое, так они с ловкостью разгоняют стаю собак.
Хотя зверь, взятый в возрасте котенка, привыкает к человеку и прекрасно с ним ладит.
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Метки: дикие животные животные звери кошки
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