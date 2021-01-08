Подборка примеров того, как делать не надо

Все виды работ имеют определенную степень сложности. Но правда в том, что во многих случаях необходимо использовать логику, чтобы избежать некоторых нелепых ошибок. Для некоторых людей простейшие задания, превращаются в настоящий провал.
Сегодня мы собрали для вас 16 умельцев, чью работу вы бы поспешили выполнить самостоятельно, лишь бы не доверять это дело им. Ведь для них что ни задание, то настоящий провал. Смотрим!
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«Да, дорогая, я установил звезду на ёлку»
И ведь глядя на работу этих трудяг, нельзя сказать, что они не выполнили свою задачу. Выполнили! Но оставаться довольным результатом их труда совсем не приходится.
«Отличное место для бильярдного стола»
Работники из этой подборки — мастера однозадачности! Главное — выполнить свою работу, а остальное — уже не их ума дело.
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