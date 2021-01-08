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Подборка примеров того, как делать не надо

Подборка примеров того, как делать не надо (17 фото)

Автор:
08 января 2021 13:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   мастер   подборка   прикол   провал   
510
17
Все виды работ имеют определенную степень сложности. Но правда в том, что во многих случаях необходимо использовать логику, чтобы избежать некоторых нелепых ошибок. Для некоторых людей простейшие задания, превращаются в настоящий провал.
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Метки: Юмор   мастер   подборка   прикол   провал   
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