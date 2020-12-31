Вышел первый игровой тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики сделали всем фанатам "Сталкера" подарок на Новый год - показали, как будет выглядеть геймплей на движке игры.
Украинская студия GSC Game World опубликовала на своем YouTube-канале первый геймплейный тизер на движке игры - Unreal Engine. Именно такой, уверяют разработчики, будет физика и графика игры.
В коротком ролике показана Зона глазами главного героя по прозвищу Скиф. Он бежит по разрушенному зданию и пытается поймать сигнал на КПК. В описании к видео сказано, что тизер отображает "настоящие ощущения от игры: быстрая смена декораций, зловещие пейзажи и постоянное ощущение опасности, сопровождаемое едва различимым гитарным саундтреком".
От гитарного саундтрека, кстати, у многих может свести олдскулы
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Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 запланирован на 2021 год, однако точной даты разработчики не называют. Игра будет доступна на новой консоли Xbox Series X и ПК.
Первый трейлер продолжения популярной игры вышел в июле 2020 года
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Первая часть игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" от студии GSC вышла в 2007 году и стала самым популярным шутером с открытым миром. В 2008 и 2009 годах студия выпустила два продолжения - "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо" и "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти".
На территории СНГ эта игра стала культовой. Многие геймеры играют в нее до сих пор и создают различные дополнения (моды), которые улучшают и разнообразят устаревшую игру. На протяжении всех 11 лет после выхода "Зова Припяти" вокруг второй части ходило много слухов, и мало кто верил, что студия GSC возьмется делать продолжение. Но самые стойкие дождались!
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На той же территории СНГ ,,обещанного три года ждут,,))
А вообще, бросать развитие вселенной на десятилетия непорядочно)
Жду.
Core i5-3470
DDR3 8gb
GTX 960
Кто нибудь знает, потянет хотябы на средних?