Вышел первый игровой тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Украинская студия GSC Game World опубликовала на своем YouTube-канале первый геймплейный тизер на движке игры - Unreal Engine. Именно такой, уверяют разработчики, будет физика и графика игры.





В коротком ролике показана Зона глазами главного героя по прозвищу Скиф. Он бежит по разрушенному зданию и пытается поймать сигнал на КПК. В описании к видео сказано, что тизер отображает "настоящие ощущения от игры: быстрая смена декораций, зловещие пейзажи и постоянное ощущение опасности, сопровождаемое едва различимым гитарным саундтреком".