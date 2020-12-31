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Вышел первый игровой тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

Вышел первый игровой тизер S.T.A.L.K.E.R. 2 (1 фото + 2 видео)

Автор:
31 декабря 2020 02:16
Сообщество : Игромир
Метки: GSC Game World   stalker 2   видео   геймплей   игра   тизер   
1274
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Разработчики сделали всем фанатам "Сталкера" подарок на Новый год - показали, как будет выглядеть геймплей на движке игры.

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Метки: GSC Game World   stalker 2   видео   геймплей   игра   тизер   
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18  комментариев
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7k
Клёст 5 часов назад
,,...На территории СНГ эта игра стала культовой...,,
На той же территории СНГ ,,обещанного три года ждут,,))
А вообще, бросать развитие вселенной на десятилетия непорядочно)
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4k
Иван 58 минут назад
На Метро похоже.
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2k
Макар Час назад
Водкой и консервами затарился, "Винторез" старенький почистил- пристрелял, Сидоровичу подарок на Новый Год отослал, аккумулятор новый для КПК купил, снарягу перетряхнул подновил. Вроде как, всё готово.
Жду.
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124k
Алексей Час назад
Вышел первый игровой тизер S.T.A.L.K.E.R. 2
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1k
Эдуардо 2 часа назад
Так себе тизер. Ничего толком не показали...
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22k
Slawa49 4 часа назад
что в первой части была такого этакого?????????? по сути игра ниже среднего, ничего особенного!
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22k
Slawa49 4 часа назад
ты смотри не декомунизировали))))))))))))))))))))))
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419
Вальдемар 4 часа назад
Это будет 2я игра, которую я куплю! Первая была "Тени Чернобыля"
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419
Вальдемар 4 часа назад
Даже на PS1 оригинальные не покупал
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2k
neutrino 5 часов назад
Скажите!
Core i5-3470
DDR3 8gb
GTX 960
Кто нибудь знает, потянет хотябы на средних?
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1k
просто программист neutrino 4 часа назад
скорее всего - нет, не зря не будет версии для старого поколения приставок
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462
MrMopnex 5 часов назад
Главное, чтоб Киберпанк 2 не получился. Так тоже много лет ожиданий игроков в топку разрабы выкинули
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10k
wilddewill MrMopnex 5 часов назад
Говорят, что только на приставках.
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2k
neutrino MrMopnex 4 часа назад
Ты сравнил тоже - ожидание СТАЛКЕРА! и Киберпанка.
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25k
Антон neutrino Полчаса назад
Ну да, ну да... пошёл я нахрен...

Ну да, ну да... пошёл я нахрен...
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13k
куджо 5 часов назад
Да они в край очишуели, сидят на золотом мешке и гака вскрыть его не могут... Во реально заначку у мужиков. Да дай те вы его уже нам, озолотим мы вас, даже если фуфло получится...
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