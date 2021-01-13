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Депутат не стоял в очереди, но получил землю как многодетный отец в центре населённого пункта

Депутат не стоял в очереди, но получил землю как многодетный отец в центре населённого пункта (5 фото)

Автор:
13 января 2021 10:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Белоярский   Земля   депутат   многодетные   подлог   свердловская область   чиновник   
587
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На Урале разгорается очередной скандал, а главное действующее лицо – это депутат думы Белоярского городского округа Сергей Кузьмин.
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Метки: Белоярский   Земля   депутат   многодетные   подлог   свердловская область   чиновник   
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12k
Алексей Полчаса назад
Единая Россия?
Да не может быть
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10k
Евгений 2 минуты назад
В чём депутат остро нуждается, так это в п*здюлях.
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2k
Outcast 2 минуты назад
Ссылка youtu.be
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3k
Горожанин 3 минуты назад
Человек как человек. Депутатский мандат только его испортил.
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355
sedoisever 4 минуты назад
У нас когда посадили губернатора Коми Гайзера, я спрашивал у одного едроса, ну, как так? Члена высшего совета "Единой России" сажают, а вы молчком дальше себе "о народе думаете"? Где осуждение, где чистка рядов, не говоря уже о роспуске партиии? Типа, "ну, с кем не бывает"... А сколько их уже за жопу взяли? Нет же. Партия существует, плодит ворюг и выходит на выборы. И люди за них голосуют. Кто эти люди, интересно знать?
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9k
Алексей 7 минут назад
На кожаный кол его
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10k
KOSTELLO 13 минут назад
Ну преступление налицо.
Пусть прокуратура разбирается
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1M
Беспощадный критик 17 минут назад
Это ещё кого-то удивляет?
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763
Nane First NameLast 24 минуты назад
О, второй подбородочек нарисовался на морде лица. Такой молодой, а уже ряха скоро трескаться будет...
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510
Alexander Полчаса назад
Не, ну а что Вы хотели, что опять претензии, Вы ведь сами таких долбоящеров выбираете.
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