Депутат не стоял в очереди, но получил землю как многодетный отец в центре населённого пункта

На это другой чиновник Иван Десятков рассказал: "Мы проверили очереди на льготное получение земли. Его ни в одной очереди нет: ни по инвалидам, ни по многодетным, которые безочередники. А у нас там уже порядка ста с чем-то только инвалидов стоит на очереди и около 500 многодетных семей на получение именно земли". Примечательно, что некоторые люди стоят в очереди с 2013 года и ещё не получили участки.



После публикации этой истории в местных СМИ, действиями депутата заинтересовались прокуратура Свердловской области и областной антикоррупционный департамент. В региональном отделении партии "Единая Россия" следят за развитием ситуации, связанной с её членом.