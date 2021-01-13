Депутат не стоял в очереди, но получил землю как многодетный отец в центре населённого пункта

На Урале разгорается очередной скандал, а главное действующее лицо – это депутат думы Белоярского городского округа Сергей Кузьмин.
Коллеги уличили депутата в том, что он долгое время добивался перевода участка земли в центре посёлка прямо рядом с мэрией из рекреационной зоны в ИЖС для одной из многодетных семей. Некоторые депутаты были восхищены альтруизмом чиновника.
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Однако позже выяснилось, что получателем этой ценной земли стал сам депутат. Коллегам Сергей Кузьмин пояснил, что тоже является многодетным с 2015 года и имеет право на получение бесплатной земли. И он даже не представлял, что его семье достанется такой хороший участок в центре посёлка.
А вот сведения о доходах и собственности Кузьмина за 2019 год. Сразу видно, что человек остро нуждается ещё в одном земельном участке.
А вот сведения о доходах и собственности Кузьмина за 2019 год. Сразу видно, что человек остро нуждается ещё в одном земельном участке.
На это другой чиновник Иван Десятков рассказал: "Мы проверили очереди на льготное получение земли. Его ни в одной очереди нет: ни по инвалидам, ни по многодетным, которые безочередники. А у нас там уже порядка ста с чем-то только инвалидов стоит на очереди и около 500 многодетных семей на получение именно земли". Примечательно, что некоторые люди стоят в очереди с 2013 года и ещё не получили участки.
После публикации этой истории в местных СМИ, действиями депутата заинтересовались прокуратура Свердловской области и областной антикоррупционный департамент. В региональном отделении партии "Единая Россия" следят за развитием ситуации, связанной с её членом.
После публикации этой истории в местных СМИ, действиями депутата заинтересовались прокуратура Свердловской области и областной антикоррупционный департамент. В региональном отделении партии "Единая Россия" следят за развитием ситуации, связанной с её членом.
Смоленский депутат прогулялся по городу в малиновом костюме и стал мемом
Депутат Смоленска Максим Баранов приехал на встречу к жителям округа №6 без маски, зато в ярком малиновом костюме. Смелый образ госслужащего стал популярен в сети, но Баранов только рад такому вниманию.
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