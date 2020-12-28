Сегодня День рождения Линуса Торвальдса! ему 51 год

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения В центре Грозного боевики напали на полицейских В центре Грозного боевики напали на полицейских Покупатель наказал хама за длинный язык Покупатель наказал хама за длинный язык Познакомьтесь с Кешей, единственным котом на острове, где животные запрещены Познакомьтесь с Кешей, единственным котом на острове, где животные... Картинки с надписями Картинки с надписями Полицейский сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб Полицейский сыграл с любовницей в русскую рулетку и погиб Вот почему фисташки такие дорогие Вот почему фисташки такие дорогие Забавная встреча рыбака с голодными песцами Забавная встреча рыбака с голодными песцами 15 чудных фотографий, на которых происходит что-то необъяснимое 15 чудных фотографий, на которых происходит что-то необъяснимое Стоматологическое: зубы болят — мочи нет Стоматологическое: зубы болят — мочи нет Не стоит лазить в длинной юбке по заборам Не стоит лазить в длинной юбке по заборам "Дубак-челлендж": как в Новосибирске встретили аномальные морозы "Дубак-челлендж": как в Новосибирске встретили аномальные морозы Фотомодели из хрущевок, которые уже нарядили свои елки Фотомодели из хрущевок, которые уже нарядили свои елки Новая «Вези меня, мразь!»: познакомьтесь с еще одной несдержанной пассажиркой такси Новая «Вези меня, мразь!»: познакомьтесь с еще одной несдержанной... Какая погода на планетах Солнечной системы? Какая погода на планетах Солнечной системы? Скрупулезная реставрация дверей мавзолея вековой давности: фото до и после Скрупулезная реставрация дверей мавзолея вековой давности: фото до... Одинокий дедушка попросил полицейских провести с ним несколько минут на Рождество Одинокий дедушка попросил полицейских провести с ним несколько... Омских школьников обвинили в изнасиловании из за двух миллионов рублей Омских школьников обвинили в изнасиловании из за двух миллионов рублей Археологи откопали салат-бар в Помпеях Археологи откопали салат-бар в Помпеях
Сегодня День рождения Линуса Торвальдса! ему 51 год

Сегодня День рождения Линуса Торвальдса! ему 51 год (3 фото)

Автор:
28 декабря 2020 17:31
Метки: интеллект   личности   технологии   
466
3
А хто эта??? Со скучным выражением лица спросит обыватель..И зевнув перейдет на любимое порно или хоккей, и будет не прав. Линус Торвальдс создатель операционной системы Linux, а вот это слово даже самый несведущий пользователь интернета где то слышал. Ибо не Windows единой жив персональный компьютер, и уж тем более не MacOS. которая и в их то Пендостаах не шибко распостранена, а уж в наших скрепоносных равнинах и вовсе, удел нувроишей и иже.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: интеллект   личности   технологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Alex 3 часа назад
С днем Рождения, Мужик. Спасибо за Linux
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
СПКиНР 2 часа назад
Спасибо ему, человеку который придумал GPL. Жаль, что за нарушения практически не возможно привлечь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей Куликов СПКиНР 40 минут назад
GPL придумал не он. Он под этой лицензией выпустил ядро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
jakushev СПКиНР Полчаса назад
При всем уважении к Линусу, как бы GPL разработал немного другой человек:
При всем уважении к Линусу, как бы GPL разработал немного другой человек:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Corvus Corax 4 часа назад
Тупо скопировано с вики...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
2k
Чиуауа Автор поста Corvus Corax 3 часа назад
Тебя кто то насильно сюда притащил и заставил читать? Или ты как тот ёжик который ел колючки, кололся, плакал но ел!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Омар Хайям Чиуауа 2 часа назад
"а уж в наших скрепоносных равнинах и вовсе, удел нувроишей и иже."
"нувроиши" - это кто?
Может - нувориши? Или нельзя почерпнуть информацию в вики как правильно писать это слово?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нуворишhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Нувориш
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Чиуауа Автор поста Омар Хайям Час назад
Если Вы не знали, то просвящу, из вики кстати:
Опеча тка ошибка в печатном тексте, обычно в результате случайности. Чаще всего, в результате опечатки нарушается порядок букв в слове (быьт вместо быть), одна буква исчезает из слова (чловек вместо человек), добавляется лишняя буква (лампва вместо лампа) или одна буква заменяется другой (конб вместо конь).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Corvus Corax Чиуауа 57 минут назад
ПросвЕщу... от слова просвещение... несущее свет... можешь в вике проверить... Святитель, мля..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Чиуауа Автор поста Corvus Corax 40 минут назад
Ты чего [мат] педрило прилипчивое? На ...уй захотело? ТАК ИДИ.. КТО ДЕРЖИТ ТО?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Alex 4 часа назад
Здоровья , успехов в работе.
За словом в карман не полезет.
Здоровья , успехов в работе. За словом в карман не полезет.Посмотреть
Здоровья , успехов в работе. За словом в карман не полезет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ученые создали "искусственную кожу", способную имитировать цвета окружающей среды Ученые создали "искусственную кожу", способную имитировать цвета окружающей среды Инженеры сконструировали настоящий меч джедая Инженеры сконструировали настоящий меч джедая Китайцы доставили на Землю лунный груз Китайцы доставили на Землю лунный груз Спутник от Capella Space может видеть сквозь стены Спутник от Capella Space может видеть сквозь стены Автомобиль, не требующий подзарядки, уже поступил в продажу Автомобиль, не требующий подзарядки, уже поступил в продажу
Чиуауа
ну...я!
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2264



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались
6
190
Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались
Новый главный бухгалтер
0
82
Новый главный бухгалтер
﻿
Набирающие популярность
Алёнка нарасхват... На аукционе конкуренция будет жесткой
0
11
Алёнка нарасхват... На аукционе конкуренция будет жесткой
Том Круз перенес съемки на бывшую военную базу, чтобы защитить коллег от пандемии
0
4
Том Круз перенес съемки на бывшую военную базу, чтобы защитить коллег от пандемии
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Одиночество
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#россии#подборки#китай#автомобили#кино#смешные#пандемия
#юмора#приколы#аварии#прикольные#Новым годом#коты#дети#космос#сша#фильмы
#интересно#интересны#люди#истории#картинки#рождество#дтп#наука#авто аварии#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться