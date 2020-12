Сегодня День рождения Линуса Торвальдса! ему 51 год

Личнось по уровню важности не меньше Стива Джобса или Билла Гейтса, Но волею того что его продукт не является коммерческим, то и известность у него не такая широкая, но тем не менее...

Родители Линуса, финские шведы Нильс и Анна Торвальдс, были в 1960-х годах студентами-радикалами, впоследствии стали журналистами и Линус был назван в честь американского химика Лайнуса Полинга. В школе преуспевал в физике и математике. Был малообщительным, скромным мальчиком. Его часто дразнили из-за политических взглядов его отца.

В 1981 году Лео, дедушка Линуса, математик, познакомил внука с ЭВМ «Commodore VIC-20», использовавшейся им для математических вычислений. Линус заинтересовался программированием и прочитал руководства к машине. Затем он начал читать компьютерные журналы и писать собственные программы, сначала на BASIC, а затем на ассемблере.

Со школьных лет Линус получал стипендии за успехи в математике. Первой купленной им ЭВМ была «Sinclair QL», тогда стоившая почти 2000 долларов США.

После окончания школы Линус поступил в Хельсинкский университет на курс информатики. Обучение было прервано годовой службой в армии.

Значимым событием в жизни Торвальдса было прочтение им книги Эндрю Таненбаума «Операционные системы: разработка и реализация» (Operating Systems: Design and Implementation, ISBN 0-13-638677-6). В книге на примере написанной Таненбаумом ОС Minix представлена структура систем семейства UNIX. Линус очень заинтересовался прочитанным. Позже он купил новый компьютер на базе 386-го процессора и установил Minix.

Обнаружив недостатки в системе, он начал писать собственный эмулятор терминала, в котором реализовал переключение задач. Затем Линус добавлял в программу всё новые и новые функции, благодаря чему она вскоре стала обретать черты полноценной операционной системы. Затем он послал ныне знаменитое объявление в новостную группу «Миникса» с вопросом: «Что бы вы больше всего хотели увидеть в миниксе?»

В 1988 году Линус поступил в Хельсинкский университет, который окончил в 1996 году, получив степень магистра кибернетики.

В 1991-м году воодушевлённый прочтением книги Эндрю Таненбаума, посвящённой операционной системе Minix, Линус приступил к проекту Linux — ядру операционной системы GNU/Linux, являющейся на данный момент самой распространённой из свободных операционных систем, а также наиболее популярной серверной ОС.

17 сентября 1991 года Линус выложил исходный код программы (версии 0.01) для общедоступной загрузки. Система сразу же вызвала большой интерес. Сотни, потом тысячи программистов стали интересоваться системой (каталог с программой за неимением лучших вариантов назвали «Linux») и работать над её улучшением и дополнением. Она распространялась и по сей день распространяется на условиях общественной лицензии GNU — GPL.

Автор Minix, профессор Эндрю Таненбаум, неожиданно выступил с резкой критикой дизайна системы:

«Я по-прежнему считаю, что создавать монолитное ядро в 1991 году — фундаментальная ошибка. Скажите спасибо, что вы не мой студент: за такой дизайн я бы не поставил высокой оценки :-)» (из письма к Линусу Торвальдсу). Свой пост Таненбаум озаглавил «Linux устарел».

Кроме монолитного ядра, Таненбаум критиковал Linux за отсутствие переносимости. Таненбаум предсказывал, что процессоры 80x86 в недалёком будущем исчезнут, уступив место архитектуре RISC.

Критика сильно задела Торвальдса. Таненбаум был знаменитым профессором, и его мнение имело значение. В данном вопросе, однако, он ошибался. Линус Торвальдс настаивал на своей правоте.

Открытость ядра, написанного Линусом, дала возможность использовать его совместно с наработками (компиляторами GCC, базовыми утилитами ОС) GNU, проекта свободного варианта системы UNIX, существовавшего с 1983 года (вся эта система часто называется «Linux», однако правильнее было бы называть её «GNU/Linux»). Популярность системы росла, и позже о ней заговорили журналисты во всём мире. Linux и Линус стали известны.

Эмблемой стал пингвин Tux. В своей книге «Ради удовольствия» (англ. Just for Fun) Торвальдс пишет, что пингвина в качестве символа предлагала неоднократно его жена, что в итоге «вылилось» в обсуждение в списке рассылки разработчиков ядра.

В настоящее время лишь около двух процентов системного ядра Linux написано самим Торвальдсом, но за ним остаётся решение о внесении изменений в официальную ветку ядра.

В 2008 году Линус Торвальдс рассказал, что использует дистрибутив Fedora, потому что в нём была достаточно хорошая поддержка архитектуры PowerPC, с которой он работал на тот момент времени. Его пользование Fedora было подтверждено в дальнейшем в 2012 году, в интервью Linux Format.

Линус также публиковал в своём блоге свои мнения об окружениях рабочего стола, чаще всего в ответ на какие-то кардинальные изменения и регрессии в них.

Торвальдс владеет товарным знаком «Linux» и следит за его использованием через некоммерческую организацию «Linux International» и при помощи пользователей Linux во всём мире.

С февраля 1997 года по июнь 2003 года работал в компании Transmeta, после чего перешёл в компанию Open Source Development Labs (теперь — The Linux Foundation). Хотя The Linux Foundation находится в Бивертоне (англ. Beaverton), Торвальдс работает дома.

Линус Торвальдс живёт в городе Портленд (США, штат Орегон) с женой Туве (фин. Tove Torvalds, урождённая Tove Monni), шестикратной чемпионкой Финляндии по каратэ и бывшей студенткой Линуса, тремя дочерями: Патрицией Мирандой, Даниэлой Йоландой и Селестой Амандой.

Один из «Законов Линуса», окончательно сформулированный американским хакером Эриком Реймондом, гласит: «При достаточном количестве глаз все ошибки лежат на поверхности». Глубокой ошибкой называется та, которую трудно найти. Однако, если достаточно много людей ищет ошибки, то все они выходят на поверхность. Оба программиста разделяют идеологию открытого исходного кода, отчасти основанную на вере в этот закон.

Однако их взгляды расходятся в том, что важнее: открытость кода или «свободность» программ, их распространения (сторонником последнего является Реймонд).