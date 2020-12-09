Автомобиль, не требующий подзарядки, уже поступил в продажу

На сайте компании Aptera уже можно предварительно забронировать электромобиль Paradigm.
На автомобилях Paradigm и Paradigm Plus находятся панели солнечных батарей, они занимают около 3 кв.м. поверхностей машины - капот, крыша и в салоне. С помощью этих панелей (мощностью 700 Вт) заряжаются тяговые батареи, а от них питается электродвигатель. У топовой модели стоит две силовые установки.
Если машина идет в максимальной комплектации, то запас хода при полностью заряженном аккумуляторе составит 1600 км, а бюджетный вариант машины сможет проехать на одной зарядке 400, 640 и 965 км.
Дополнительный пробег в 60 км производитель обещает за счет накапливаемой панелями солнечной энергии, а если установить панели на багажник, то еще на 38,5 км.
Заряжать автомобиль можно, конечно же, и от обычной розетки (один час заряда - 21 км пробега), а если станция заряда скоростная, то за час можно добавить 800 км.
Дополнительный пробег в 60 км производитель обещает за счет накапливаемой панелями солнечной энергии, а если установить панели на багажник, то еще на 38,5 км.
Заряжать автомобиль можно, конечно же, и от обычной розетки (один час заряда - 21 км пробега), а если станция заряда скоростная, то за час можно добавить 800 км.
Машина необычной формы и трёхколёсная, за счет этого увеличена аэродинамика и экономится заряд. Paradigm рассчитан на двух взрослых человек и также в нем есть место для одного животного. Базовая комплектация переднеприводной машины (136 л.с.) обеспечит вам скорость разгона до 96 км/ч, за 5,5 сек.
Топовая комплектация (204 л.с.) значительно лучше: разгон за 3,5 сек и полный привод.
Стоимость автомобиля начинается от 25 тысяч долларов, а максимальная стоимость составит 46 тысяч долларов.
Топовая комплектация (204 л.с.) значительно лучше: разгон за 3,5 сек и полный привод.
Стоимость автомобиля начинается от 25 тысяч долларов, а максимальная стоимость составит 46 тысяч долларов.
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Идея хороша, но вот форм-фактор машины.........
Либо для двух геев с собачкой, либодля чайлд фри.
Короче мне не подходит, не возьму
Вот тру-автомобиль без подзарядки:
"в максимальной комплектации составит 1600 км"
"Топовая комплектация (204 л.с.)"
т.е. 204/1.36=150квт
попахивает лютым 3.14здежом, маск в а*х*уе и уже уволился
ЭТО ФИШКИ ДРУГ,,,РАЗВЛЕКАЙСЯ!!!!