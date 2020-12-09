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Автомобиль, не требующий подзарядки, уже поступил в продажу

Автомобиль, не требующий подзарядки, уже поступил в продажу (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 19:22
Сообщество : Автомир
Метки: автомир   автомобиль   автоновости   новости   технологии   электроавтомобили   
6428
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На сайте компании Aptera уже можно предварительно забронировать электромобиль Paradigm.

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Метки: автомир   автомобиль   автоновости   новости   технологии   электроавтомобили   
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18  комментариев
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56k
Опиум для народа 3 часа назад
Х"йня. Ни картошку не погрузить ни баллон кислородный...
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9k
KOSTELLO 12 минут назад
Paradigm рассчитан на двух взрослых человек и также в нем есть место для одного животного.

Идея хороша, но вот форм-фактор машины.........
Либо для двух геев с собачкой, либодля чайлд фри.
Короче мне не подходит, не возьму
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879
Mikhail K Полчаса назад
На 3х колесах, как то не серьезно. Такой уродец от бокового небольшого удара или ветра перевернется. Думаю, такие авто в ОАЭ еще может и купят, там солнца много и денег)))
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2k
Иван Петров 48 минут назад
ну т.е. без яркого солнца автомобиль подзарядку может потребовать? какой же тогда это автомобиль без подзарядки?

Вот тру-автомобиль без подзарядки:

ну т.е. без яркого солнца автомобиль подзарядку может потребовать? какой же тогда это автомобиль без подзарядки? Вот тру-автомобиль без подзарядки:
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7k
_Giorgio_ Час назад
Как по мне - в машине должен быть приличный багажник
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11k
робт Час назад
"С помощью этих панелей (мощностью 700 Вт)"
"в максимальной комплектации составит 1600 км"
"Топовая комплектация (204 л.с.)"
т.е. 204/1.36=150квт
попахивает лютым 3.14здежом, маск в а*х*уе и уже уволился
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
А можно это говно на 4-х колесах и нормальной формы? Устроит даже базовая комплектация по цене топа!
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Хотя уже есть идеальный второй авто - Twizy, если ему поставят стекла в двери и легкий обогрев на зиму.
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4k
Leo Sun 2 часа назад
Про обособленные определения составитель текста что-нибудь слышал? Вот, почитать на досуге: http://old-rozental.ru/punctum_uk.php?pid=274#pp274http://old-rozental.ru/punctum_uk.php?pid=274#pp274
Про обособленные определения составитель текста что-нибудь слышал? Вот, почитать на досуге:
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620
tretii Leo Sun Час назад
Вы считаете, что здесь сидят поэты? Или авторы Желтой прессы?
ЭТО ФИШКИ ДРУГ,,,РАЗВЛЕКАЙСЯ!!!!
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4k
Leo Sun tretii Полчаса назад
У этого сайта Лицензия СМИ. Надеюсь, Вы понимаете, что это означает необходимость как минимум грамотно подавать материал для широкой аудитории? Впрочем, вряд ли. Для Вас "развлекаться", судя по всему, значит то же, что и "деградировать"...
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185
Игорь Меншиков 2 часа назад
На юге хорошо жопу катать, на севере обечена
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13k
vikklu 2 часа назад
Не, для города я бы взял, учитывая, что пробег задекларированный нужно делить на два, чтобы получить пробег реальный. Но дорого. И ещё проблемка в цене кузовных деталей, оснащённых солнечными батареями.
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1k
aklinks 3 часа назад
то есть одного негра с собой взять будет можно, беру!
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6k
Перст Указующий aklinks 2 часа назад
и одного человека.
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