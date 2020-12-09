Автомобиль, не требующий подзарядки, уже поступил в продажу

Если машина идет в максимальной комплектации, то запас хода при полностью заряженном аккумуляторе составит 1600 км, а бюджетный вариант машины сможет проехать на одной зарядке 400, 640 и 965 км.

Дополнительный пробег в 60 км производитель обещает за счет накапливаемой панелями солнечной энергии, а если установить панели на багажник, то еще на 38,5 км.



Заряжать автомобиль можно, конечно же, и от обычной розетки (один час заряда - 21 км пробега), а если станция заряда скоростная, то за час можно добавить 800 км.