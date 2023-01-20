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Итоги года: в Китае владелец компании раздал сотрудникам бонусов на 61 млн юаней

Итоги года: в Китае владелец компании раздал сотрудникам бонусов на 61 млн юаней

Автор:
20 января 2023 11:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   бонусы   видео   интересное   премии   фото   щедрость   
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В китае щедрый владелец компании в Праздник весны (китайский Новый год) раздал сотрудникам бонусов и разных премий на 61 миллион юаней (это почти 618 миллионов рублей). Вручение денег выглядело очень эпично: грузчики вдвоём поднимали целую кипу денег.

В новом 2023 году владелец компании Henan Xinxiang Kuangshan из города Синьсян приготовил на Праздник весны для своих сотрудников премий на 61 миллион юаней премий (около 618 миллионов рублей).

В торжественной обстановке сотрудникам вручали деньги. Чтобы поднять одну гору юаней, приходилось использовать двух крепких парней.

Праздничные презенты получили абсолютно все работники компании. Отличившиеся менеджеры получили по 5 миллионов юаней (~₽50,7 млн).

А вам выплатили новогоднюю премию?

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Метки: Китай   бонусы   видео   интересное   премии   фото   щедрость   
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8  комментариев
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Андрей 2 часа назад
Класс! Можно теперь накупить квартир в Пекине и сдавать их и забить на работу.
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Shtoppi 54 минуты назад
У нас в стране такое тоже присутствует. Знаю точно что в сбере, по итогам года, топ манагеры становятся на несколько десятков миллионов тяжелее. Про всякие там газ и ойл я вообще молчу - там скорее всего бонусы из разряда глубокий космос, особенно в текущем периоде.
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