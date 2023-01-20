Итоги года: в Китае владелец компании раздал сотрудникам бонусов на 61 млн юаней

В китае щедрый владелец компании в Праздник весны (китайский Новый год) раздал сотрудникам бонусов и разных премий на 61 миллион юаней (это почти 618 миллионов рублей). Вручение денег выглядело очень эпично: грузчики вдвоём поднимали целую кипу денег.
В новом 2023 году владелец компании Henan Xinxiang Kuangshan из города Синьсян приготовил на Праздник весны для своих сотрудников премий на 61 миллион юаней премий (около 618 миллионов рублей).
В торжественной обстановке сотрудникам вручали деньги. Чтобы поднять одну гору юаней, приходилось использовать двух крепких парней.
Праздничные презенты получили абсолютно все работники компании. Отличившиеся менеджеры получили по 5 миллионов юаней (~₽50,7 млн).
А вам выплатили новогоднюю премию?
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