Итоги года: в Китае владелец компании раздал сотрудникам бонусов на 61 млн юаней

В китае щедрый владелец компании в Праздник весны (китайский Новый год) раздал сотрудникам бонусов и разных премий на 61 миллион юаней (это почти 618 миллионов рублей). Вручение денег выглядело очень эпично: грузчики вдвоём поднимали целую кипу денег.