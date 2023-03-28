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Над Пекином пролетел метеор, озарив небо

Над Пекином пролетел метеор, озарив небо

Автор:
28 марта 2023 11:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   видео   интересное   метеор   небесное тело   пекин   фото   
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Жители Китая стали свидетелями метеора, который пролетел над Пекином. Жители столицы увидели в небе сначала красную точку, которая при входе в атмосферу загорелась сначала синим светом, а потом жёлтым. Метеор сгорел, оставив после себя волну шуток про американцев.

Китайцы своими глазами увидели, как в ночь на 27 марта в небе сгорел метеор. Сначала он был как точка в небе, а при входе в атмосферу загорелся сначала сними светом, а потом оранжевым. Небесное явление вызвало кучу шуток в сети.

Россияне пошутили про американцев, которые недавно развели целую демагогию из-за китайских шаров в небе.

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Метки: Китай   видео   интересное   метеор   небесное тело   пекин   фото   
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1  комментарий
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Человече Z Минуту назад
Китайский зонд через всю америку пролетел, а американский ответный только появился
- и тут же сгорел. Риторический вопрос - так у кого технология круче????
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