Над Пекином пролетел метеор, озарив небо

Жители Китая стали свидетелями метеора, который пролетел над Пекином. Жители столицы увидели в небе сначала красную точку, которая при входе в атмосферу загорелась сначала синим светом, а потом жёлтым. Метеор сгорел, оставив после себя волну шуток про американцев.
Китайцы своими глазами увидели, как в ночь на 27 марта в небе сгорел метеор. Сначала он был как точка в небе, а при входе в атмосферу загорелся сначала сними светом, а потом оранжевым. Небесное явление вызвало кучу шуток в сети.
Россияне пошутили про американцев, которые недавно развели целую демагогию из-за китайских шаров в небе.
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- Китаянка расплатилась за автомобиль 13 тысячами монет, которые работники салона считали три дня
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- В Китае за несколько секунд уничтожили мост, который вышел из срока эксплуатации
- Путин наведался в Китай, где подарил баню и приготовил гоубули
- На китайском телевидении непонятно зачем замазали мужские серьги
- и тут же сгорел. Риторический вопрос - так у кого технология круче????