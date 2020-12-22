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Интересные решения из топовых дизайн-проектов, которые придутся вам по душе

Интересные решения из топовых дизайн-проектов, которые придутся вам по душе (6 фото)

Автор:
22 декабря 2020 19:51
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Ниша   дизайн   идея   кондиционер   проект   ремонт   шкаф   
1873
6
Эти идеи российских и зарубежных профессионалов заставляют восхититься, задуматься, а потом повторить точь-в-точь у себя дома. Смотрите сами!



P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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Метки: Ниша   дизайн   идея   кондиционер   проект   ремонт   шкаф   
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6  комментариев
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Serg Dex Час назад
Дизайнеры. Вот так ночью пойдешь пописать и водички хлебнуть с будуна и как уеб...я в этот телевизор и подумаешь, дизайнеры ху..е.б... чтоб вы были здоровы.
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3k
yuriysand 50 минут назад
Интересные решения из топовых дизайн-проектов, которые придутся вам по душе
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4k
shelezyaka yuriysand 39 секунд назад
дивана не хватает.
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