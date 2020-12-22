Интересные решения из топовых дизайн-проектов, которые придутся вам по душе

Эти идеи российских и зарубежных профессионалов заставляют восхититься, задуматься, а потом повторить точь-в-точь у себя дома. Смотрите сами!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
1. Кондиционер в нише
В данной квартире очень много мест для хранения: шкафчики, ниши, потайные дверцы. Дизайнер решила использовать данный стиль в своих «корыстных целях», задекорировав кондиционер.
2. Кухня в шкафу
Данное решение подойдет для тех людей, кто мало времени уделяет приготовлению пищи дома. Любители кафе, ресторанов и доставки еды на дом, перед вами отличная идея. Дизайнер этой квартиры «убрала» кухню в двустворчатый шкаф, освободив море пространства для жизни.
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3. Ниша для шкафа
Здесь дизайнеры немного изменили планировку квартиры (не очень удачную), зонировав прихожую с помощью ниши. Да, как вы уже догадались, в ней они обустроили просторный шкаф для одежды.
4. Поворотная ТВ-панель
Перед вами ультрасовременное решение. Зону гостиной и кухни разделяет ТВ-экран, который закреплен на поворотном механизме.
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