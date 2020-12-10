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Китай зажег термоядерное "искусственное солнце"

Китай зажег термоядерное "искусственное солнце" (4 фото)

Автор:
10 декабря 2020 14:24
Сообщество : Наука
Метки: Токамак   исследование   источник энергии   китай   проект   реактор   термоядерный реактор   ядерная энергетика   
754
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В Китае впервые успешно запустили термоядерный реактор HL-2M Tokamak, который из-за его мощности и способности производить большие объемы чистой энергии называют "искусственным солнцем". Это событие - большой шаг вперед в области изучения ядерной энергетики.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Токамак   исследование   источник энергии   китай   проект   реактор   термоядерный реактор   ядерная энергетика   
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16  комментариев
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20k
Батончик с маком 36 минут назад
фигассе солярий
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222
Александр Поликарпов 6 минут назад
С одной и той же дебильной ошибкой и который пост в этом вашем интернете... Милениалы, мать вашу, это как "использует мощное магнитное поле для плавления горячей плазмы"?)))
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9k
alexis 14 минут назад
В СССР токамаки с 1954 года запускают.
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7k
costa Полчаса назад
Слишком малый размер, хотя в качестве подспорья для ITER пойдет. Особенности токамаков (изобретены к слову в СССР) заключаются в том что чем больше размер камеры тем стабильнее и плотнее плазма. Во Франции международный эксперимент с участием, к слову, и России ITER имееет вес 23 000тон и высотой 73 метра (примерно в 60 раз больше этого китайского собрата).

ITER по идее будет первым токамаком потребляющим 10МВт и производящим 500МВт тепловой энергии что должно вывести его на уровень эффективности позволяющим производить полезную энергию.
https://www.iter.org/machhttps://www.iter.org/mach

Хотя стоимость такого упражнения составляет порядка 20 миллиардов долларов что делает стоимость такой станции примерно в 40 раз дороже на МВт мощности чем аналогичный по размерам реактор на быстрых нейтронах.

Таким образом экономически целесообразнее заниматься разработкой именно реакторов на быстрых нейтронах, плюс они могут сжигать плутоний и таким образом способствовать всеобщему разоружению ядерных арсеналов планеты.
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4k
SSD 39 минут назад
Ща всех сожгут на планете) Ох уж эти кЕтайцы...
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2k
Варяг оглы Чиуауа 46 минут назад
Зато в России очковых сортиров больше чем где бы то ни было!
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222
Александр Поликарпов Варяг оглы Чиуауа 19 минут назад
Побывайте в Китае, северном. Ихние тамошние ритуальные сральники ввергнут в шок многих.
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7k
costa Александр Поликарпов 17 минут назад
Господа, кончайте меряться сортирами.
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Варяг оглы Чиуауа Александр Поликарпов 8 минут назад
а наши ритуальные?
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222
Александр Поликарпов costa Минуту назад
Извольте, я только начал!
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Александр Поликарпов Варяг оглы Чиуауа 18 секунд назад
В Китае их в разы больше чем у нас санузлов вообще, только и всего то.
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23k
MatveiVainrub 47 минут назад
Китайцы молодцы . Пока всю планету разрывает кризис китайцы зажигают солнце !!!
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408
Владимир 50 минут назад
Сцука, тут всего несколько недель осталось до 2021, нет им в 2020-м это надо было сделать...
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Варяг оглы Чиуауа Владимир 47 минут назад
Ховайся... фуфайку, ящик тушёнки, Клавку и в лес...
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