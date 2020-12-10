Китай зажег термоядерное "искусственное солнце"

В Китае впервые успешно запустили термоядерный реактор HL-2M Tokamak, который из-за его мощности и способности производить большие объемы чистой энергии называют "искусственным солнцем". Это событие - большой шаг вперед в области изучения ядерной энергетики.
HL-2M Tokamak - крупнейшее и наиболее передовое экспериментальное устройство в области ядерного синтеза в Китае, и ученые надеются, что оно потенциально может открыть доступ к мощному источнику чистой энергии.
Реактор использует мощное магнитное поле для плавления горячей плазмы и может достигать температуры более 150 миллионов градусов по Цельсию, что примерно в 10 раз выше температуры ядра Солнца.
Строительство термоядерного реактора на станции Ченду (провинция Сычуань)было завершено в конце 2019 года.
Строительство термоядерного реактора на станции Ченду (провинция Сычуань)было завершено в конце 2019 года.
"Развитие термоядерной энергии - это не только способ решения стратегических энергетических потребностей Китая. Оно также имеет большое значение для будущего устойчивого развития энергетики и национальной экономики Китая", - пишут китайские СМИ.
Ученые планируют использовать HL-2M Tokamak для технической поддержки международного проекта по исследованию ядерного синтеза ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), в рамках которого на юге Франции строится термоядерный реактор с участием ведущих стран, включая Россию, Китай, США, Японию и др. Ожидается, что реактор ITER также будет разогревать плазму до 150 млн градусов по Цельсию. Введение его в эксплуатацию запланировано на 2023-2025 годы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Токамак исследование источник энергии китай проект реактор термоядерный реактор ядерная энергетика
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ITER по идее будет первым токамаком потребляющим 10МВт и производящим 500МВт тепловой энергии что должно вывести его на уровень эффективности позволяющим производить полезную энергию.
https://www.iter.org/machhttps://www.iter.org/mach
Хотя стоимость такого упражнения составляет порядка 20 миллиардов долларов что делает стоимость такой станции примерно в 40 раз дороже на МВт мощности чем аналогичный по размерам реактор на быстрых нейтронах.
Таким образом экономически целесообразнее заниматься разработкой именно реакторов на быстрых нейтронах, плюс они могут сжигать плутоний и таким образом способствовать всеобщему разоружению ядерных арсеналов планеты.