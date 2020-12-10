Китай зажег термоядерное "искусственное солнце"

Ученые планируют использовать HL-2M Tokamak для технической поддержки международного проекта по исследованию ядерного синтеза ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), в рамках которого на юге Франции строится термоядерный реактор с участием ведущих стран, включая Россию, Китай, США, Японию и др. Ожидается, что реактор ITER также будет разогревать плазму до 150 млн градусов по Цельсию. Введение его в эксплуатацию запланировано на 2023-2025 годы.